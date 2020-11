Mir ohranja mirno kri: Zdaj moramo biti bolj pametni kot kadarkoli

S tretjim mestom je bil zelo zadovoljen tudi Pol Espargaro, ki je po osvojitvi "pole positiona" spet navdušil. "Najbolj kritičen trenutek je bil tik pred dirko, ko smo se odločali, katere gume bi izbrali. Ni šlo za hazardiranje, toda za odločitev v zadnjem hipu, saj je bila temperatura asfalta precej visoka," je na novinarski konferenci dejal Espargaro. "Vedel sem, da bom imel težave z zaviranjem, tako pa bi bilo moje dirke konec. Odločili smo se trdo gumo spredaj in srednjo zadaj, to pa je bilo sploh prvič, da sem ta konec tedna uporabil takšno kombinacijo. Trdo sprednjo smo testirali šele ta konec tedna, a šel sem na vse ali nič. Na srečo sem začel s prvega startnega mesta, zato sem lahko sprednjo gumo dobro ogrel v prvih dveh ali treh krogih. Dobival sem vedno boljši občutek, a nisem mogel storiti nič drugega, ko sta me prehitela Alex in Mir. Vseeno sem super zadovoljen."

"Zdržati pritisk? Zelo je težko, a pomembno je, da smo tudi takrat, ko nismo zmagali, prihajali do točk. Ko nismo mogli zmagati, smo osvojili točke. Danes je bil dan za zmago. Tudi za to, da osvojimo točke, seveda, to je jasno. Res sem se še posebej dobro počutil na motociklu. Prišel sem za Alexa in videl, da imam nekaj več. Pustil sem ga, da pelje svojo dirko, ko pa sem videl, da je bil malce predolg, sem ga prehitel, nato pa vzpostavil moj ritem, ki je bil kanček hitrejši, a je bil dovolj, da sem naredil nekaj razlike. Čestitke ekipi. Suzukija prvi in drugi. To je zelo poseben trenutek. To je tudi trenutek za zbiranje točk v skupnem seštevku. Ta dan je moral priti prej ali slej."

"To se mi je motalo po glavi in čim prej sem se želel znebiti tega," je o čakanju na svojo prvo zmago v kraljevem razredu v pogovoru za DAZN po dirki povedal Mir. "Danes je napočil ta dan, izkoristil sem ga. Zelo sem zadovoljen, to je bil izvrsten konec tedna, četudi nam ni uspelo do 'pola' in vsega ostalega, vse od petka pa so bile razmere tako naporne zaradi dežja, a smo se uspeli izboljšati v mokrem. Tudi v suhem sem bil zelo dober in tudi na motociklu sem se počutil zelo dobro. Še posebej dobro sem se počutil med dirko. Danes je bil ta dan. Včasih sem moral po dirki ugotavljati, da danes ni bil ta dan, a tokrat je prišel. Veliko me je stalo, ne bom lagal. A bilo je vredno," je nadaljeval.

Roberts po 20 letih najbrž dočakal svojega naslednika

Mir je že deveti različni zmagovalec elitnega razreda v sezoni 2020, z novimi 25 točkami pa se je še utrdil na vrhu seštevka, kjer ima zdaj na prvem mestu 162 točk. Tako si je na najboljši način pripravil teren za morebitno slavje ob koncu sezone. Še posebej, ker se že pojavljajo negotovosti glede zadnje dirke v sezoni (po koledarju sta sicer še dve), a tudi če bo ostalo pri predvidenem scenariju, bi lahko svoj prvi naslov med elito Mir dosegel že naslednji teden. V zbirko bo tako lahko dodal drugo lovoriko, saj je bil leta 2017 že prvak v najšibkejšem razredu moto3. Za Suzuki pa bi bil naslov prvaka v najmočnejšem razredu prvi po letu 2000, ko je bil prvak Američan Kenny Roberts.

V nedeljo je bila za Mirov uspeh po eni strani zasluga predvsem njegova, saj je odpeljal odlično dirko brez napak, po drugi pa je zelo dobro izkoristil tudi slabosti tekmecev. Še posebej tistih, ki so v seštevku blizu ali pa so bili blizu, saj ne do nedelje najbližji zasledovalec v SP Quartararo (Petronas Yamaha SRT) ne Španec Maverick Vinales(Monster Energy Yamaha) zaradi padca oziroma starta iz boksov nista končala v ospredju, ampak le na 13. in 14. mestu. Na drugem mestu SP sta zdaj s po 125 točkami skupaj Rins in Quartararo, Vinales jih ima 121. Teoretično lahko tako na koncu sezone na vrhu končata kar dva tovarniška dirkača Suzukija.

Že dvojni uspeh na dirki pa je bil za to japonsko tovarno sanjski rezultat. Nanj so čakali od leta 1982, za Mira pa je morda še bolj pomembno, da je končno tudi on zmagal v tej nenavadni sezoni. Pred njim je namreč slavilo osem različnih tekmecev, sam pa si je vodstvo privozil z najbolj zanesljivimi predstavami, toda do danes brez pike na i. V Chesteju je vse naredil tako, kot je bilo treba. Ker je Vinales po težavah Yamahe s pogonskimi agregati in prekoračenim številom teh v sezoni za kazen moral začeti iz boksov, je bilo jasno, da bo težko prišel blizu vrha. Podoben scenarij pa je nato ubral še Quartararo in že po nekaj krogih padel. Lahko se je sicer pobral in nadaljeval, toda možnosti za visoko uvrstitev ni bilo več.

'Zmaga v pravem trenutku'

Mir pa je čakal in dočakal svoj trenutek. Najprej je vozil za moštvenim sotekmovalcem Rinsom, a v zadnji tretjini dirke, ko je že začenjal pritiskati tudi Pol Espargaro, je Rins naredil manjšo napako, kar je Mir takoj izkoristil in skočil naprej. Vodstva ni več izpustil iz rok, na koncu se mu je po zlata vrednih 25 točkah smejalo do ušes.

"Počutje ni skoraj nič drugačno kot prej, ko sem že vodil. A zdaj sem le zmagal, zato sem posebej vesel. Zmaga je prišla v res pravem trenutku. Odlično smo delali ves konec tedna, vse se je izšlo naravnost sanjsko," je dirko v prvi izjavi ocenil Mir. "Počutil sem se močnega, tudi vozil sem dobro in bil trdno prvi, potem pa sem naredil manjšo napako in me je Mir takoj prehitel. Zelo hitra dirka je bila, skušal sem mu slediti, a nisem mogel več nazaj na prvo mesto. Vseeno je to lep dosežek, Suzuki ima prvo in drugo mesto, tako da lahko ekipi le čestitam,"pa tudi drugi Rins ni bil nezadovoljen.

Rins: Vse je možno

"Dvajset točk več za nas v prvenstvu je precej lepo, a gotovo bi želel zaključiti na prvem mestu. A Joan je danes držal dobro raven na stezi. Bomo videli, mislim, da smo v dobrem položaju. Vesel sem, ker smo nadoknadili veliko točk. Zdaj sta ostali še dve dirki, 37 točk (zaostanka, op. a.) v primerjavi z Joanom ... Vse je možno, poskusimo se boriti. Vemo, da je Joan zelo stanoviten, toda ja ... Poskušajmo še izboljšati naš motocikel v primerjavi z današnjo dirko, mislim, da smo imeli nekaj težav z zadkom. Bomo videli, kako bo naslednji konec tedna,"je Rins dodal na novinarski konferenci.

V SP je v igri za naslov, vsaj teoretično, še pet zasledovalcev, ki zaostajajo manj kot 50 točk, kolikor jih je še na voljo. Ob Quartararoju, Rinsu in Vinalesu še peti Italijan Franco Morbidelli(v nedeljo je bil član Petronas Yamahe SRT sicer le 11.) ter njegov rojak Andrea Dovizioso (s tovarniško ekipo Ducati Team v nedeljo 9.) s po 117 točkami. Naslednja postaja v SP, predzadnja v letošnji sezoni, bo naslednji teden znova v Chesteju, ko bo tam še dirka za VN Valencije. Zadnja dirka pa je predvidena za 22. november v portugalskem Portimau, seveda tudi s prenosi naKanalu Ain VOYO.

In kje tiči skrivnost uspeha Joana Mira, ki je v tej sezoni poleg Japonca Takaakija Nakagamija(LCR Honda Idemitsu) in morda tudi moštvenega kolega Rinsa daleč najstandardnejši dirkač karavane?

Pamet v glavo

"Ne vem, od kod to izvira. Gotovo tudi iz tega, da sem tako hitro zrasel, da sem tako hitro prišel sem, kjer sem zdaj, zaradi tega sem hitreje dozorel in zaradi tega sem bolj zrel od nekoga, ki je dve leti v motoGP in pet let v svetovnem prvenstvu. Potrebno je izkoristiti ta trenutek, formo, v kakršni sem, da še naprej prinašamo točke domov, poskušamo pa tudi zbirati zmage in stopničke. Bomo videli, če bo tu vmes tudi kakšen naslov,"je za DAZN tudi povedal Mir.

"Razlika je lepa. Če bomo na naslednji dirki med prvimi petimi, potem bo, kakor razumem, naslov naš, toda ... (smeh) Zdaj je prvo, kar mi gre po glavi, da ponovimo takšen konec tedna, kakršen nam je uspel tukaj. Nato bomo videli, če bo prišel tudi naslov ali ne."

Na novinarski konferenci po dirki je še dodal: "Zdaj moramo biti pametni bolj kot kadarkoli. Imamo dobro prednost v točkah, res dobro, a ni še konec. To prednost moramo uporabiti na dober, ne na slab način. Naslednja dirka bo ključna. Če se bom počutil tako, kot danes, bom poskusil spet zmagati ali se vsaj boriti za zmago. Vedno bom dal sto odstotkov in nato bomo v nedeljo videli, kje smo."

Predzadnji dirkaški konec tedna se začenja že v petek, 13. novembra, seveda tudi s prenosi na Kanalu A in VOYO.Bodite z nami.