Na Japonskem pred sprintersko dirko še kvalifikacije

Začetek petkovega dneva je bil sicer nekoliko presenetljiv, saj je na stezi, ki slovi po najbrutalnejšem zaviranju v prvenstvu, na prvem treningu najboljši čas postavil Francesco Bagnaia. Marco Bezzecchi, ki je sicer dan zaključil z najboljšim časom, pa je v petek zjutraj razbil oba motocikla.
"Vesel sem. Sploh glede na to, kako smo začeli dan, je fantastično, da smo tako končali. Dobro delo je opravila predvsem ekipa, ki je morala popraviti oba motocikla. Sploh prvi je bil precej poškodovan, tako da se jim moram zahvaliti," je dejal Bezzecchi.
Popoldne, ko je šlo veliko bolj zares, nihče ni prišel zares blizu Bezzecchiju. Še najbolj se mu je po časih približal Pedro Acosta, ki je imel lani na stezi najboljši startni položaj, a je dirko končal na tleh, kot tudi današnji trening, vendar pa vse od Nemčije stopnjuje formo.
"Imel sem dobro hitrost celoten dan, škoda za padec na koncu, a počakajmo, kar se bo zgodilo jutri. Ekipa dela dobro," pravi Acosta.
Prav nasprotno pa prvi dan na stezi v Motegiju ne more biti zadovoljen Alex Marquez, ki še edini lahko prepreči Marcu Marquezu osvojitev naslova prvaka, a se s 15. časom treninga prvič letos ni uspel uvrstiti v hitrejšo kvalifikacijsko skupino.
"Polom zjutraj in malo manjši polom popoldan ... Kljub temu je bilo nekaj pozitivnih stvari. Predvsem prvi hitri krogi so bili dobri, potem pa sem imel tudi smolo z rumenimi zastavami, a v vsakem primeru ni bil dober dan zame," je povedal Alex Marquez.
Tudi za brata Marca, ki ima v nedeljo prvo možnost osvojitve prvenstva, petek ni bil najboljši. Na tej stezi med elito še ni bil slabši kot četrti, tokrat pa je tretji čas postavil šele v zadnjih sekundah treninga.
"Ves kvalifikacijski trening sem bil na robu uvrstitve v hitrejšo skupino med 10. in 15. mestom, kar ni normalno. Res pa je, da so mnogi dirkači že zgodaj odpeljali hitre kroge s svežo zadnjo gumo. Sicer pa moramo napredovati, to bo glavni cilj za soboto," je izpostavil vodilni v skupnem seštevku.
Sobotno dogajanje se začne že zelo zgodaj po našem času - z neposrednim prenosom kvalifikacij MotoGP na Kanalu A in VOYO začnemo že pred četrto zjutraj, sprinterska preizkušnja pa nas čaka ob 8. uri.
