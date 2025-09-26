Na Japonskem pred sprintersko dirko še kvalifikacije

Začetek petkovega dneva je bil sicer nekoliko presenetljiv, saj je na stezi, ki slovi po najbrutalnejšem zaviranju v prvenstvu, na prvem treningu najboljši čas postavil Francesco Bagnaia. Marco Bezzecchi, ki je sicer dan zaključil z najboljšim časom, pa je v petek zjutraj razbil oba motocikla.

"Vesel sem. Sploh glede na to, kako smo začeli dan, je fantastično, da smo tako končali. Dobro delo je opravila predvsem ekipa, ki je morala popraviti oba motocikla. Sploh prvi je bil precej poškodovan, tako da se jim moram zahvaliti," je dejal Bezzecchi.

Popoldne, ko je šlo veliko bolj zares, nihče ni prišel zares blizu Bezzecchiju. Še najbolj se mu je po časih približal Pedro Acosta, ki je imel lani na stezi najboljši startni položaj, a je dirko končal na tleh, kot tudi današnji trening, vendar pa vse od Nemčije stopnjuje formo.

"Imel sem dobro hitrost celoten dan, škoda za padec na koncu, a počakajmo, kar se bo zgodilo jutri. Ekipa dela dobro," pravi Acosta.