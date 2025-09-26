Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogomet MotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
MotoGP

Na Japonskem pred sprintersko dirko še kvalifikacije

Motegi, 26. 09. 2025 20.45 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
D.S. , S.V.
Komentarji
0

Na Japonskem je prvi dan prostih treningov v razredu MotoGP minil brez presenečenj. Marco Bezzecchi in Pedro Acosta sta bila glede na pokazano v tej sezoni oziroma na tej stezi lani pričakovano edina hitrejša od Marca Marqueza, ki ima v mislih seveda predvsem boj za naslov prvaka. In tega mu bo, kot kaže, olajšal še edini preostali konkurent v lovu za deveto motociklistično krono, brat Alex, ki je v petek postavil šele 15. čas in se ni uvrstil v hitrejšo kvalifikacijsko skupino. Kvalifikacije lahko spremljate na Kanalu A in VOYO.

Več videovsebin
  • Iz 24UR: Petkovo dogajanje na stezi v Motegiju
    02:24
    Iz 24UR: Petkovo dogajanje na stezi v Motegiju
  • Iz SVETA: Pogovor z Davidom Stropnikom o VN Japonske
    01:03
    Iz SVETA: Pogovor z Davidom Stropnikom o VN Japonske
  • Marc Marquez po petkovih treningih na Japonskem
    00:21
    Marc Marquez po petkovih treningih na Japonskem
MotoGP – VN Japonske
MotoGP – VN Japonske FOTO: VOYO

Začetek petkovega dneva je bil sicer nekoliko presenetljiv, saj je na stezi, ki slovi po najbrutalnejšem zaviranju v prvenstvu, na prvem treningu najboljši čas postavil Francesco Bagnaia. Marco Bezzecchi, ki je sicer dan zaključil z najboljšim časom, pa je v petek zjutraj razbil oba motocikla.

"Vesel sem. Sploh glede na to, kako smo začeli dan, je fantastično, da smo tako končali. Dobro delo je opravila predvsem ekipa, ki je morala popraviti oba motocikla. Sploh prvi je bil precej poškodovan, tako da se jim moram zahvaliti," je dejal Bezzecchi.

Popoldne, ko je šlo veliko bolj zares, nihče ni prišel zares blizu Bezzecchiju. Še najbolj se mu je po časih približal Pedro Acosta, ki je imel lani na stezi najboljši startni položaj, a je dirko končal na tleh, kot tudi današnji trening, vendar pa vse od Nemčije stopnjuje formo.

"Imel sem dobro hitrost celoten dan, škoda za padec na koncu, a počakajmo, kar se bo zgodilo jutri. Ekipa dela dobro," pravi Acosta.

Razpored dirkaškega vikenda na Japonskem.
Razpored dirkaškega vikenda na Japonskem. FOTO: 24ur.com

Prav nasprotno pa prvi dan na stezi v Motegiju ne more biti zadovoljen Alex Marquez, ki še edini lahko prepreči Marcu Marquezu osvojitev naslova prvaka, a se s 15. časom treninga prvič letos ni uspel uvrstiti v hitrejšo kvalifikacijsko skupino.

"Polom zjutraj in malo manjši polom popoldan ... Kljub temu je bilo nekaj pozitivnih stvari. Predvsem prvi hitri krogi so bili dobri, potem pa sem imel tudi smolo z rumenimi zastavami, a v vsakem primeru ni bil dober dan zame," je povedal Alex Marquez.

Tudi za brata Marca, ki ima v nedeljo prvo možnost osvojitve prvenstva, petek ni bil najboljši. Na tej stezi med elito še ni bil slabši kot četrti, tokrat pa je tretji čas postavil šele v zadnjih sekundah treninga.

"Ves kvalifikacijski trening sem bil na robu uvrstitve v hitrejšo skupino med 10. in 15. mestom, kar ni normalno. Res pa je, da so mnogi dirkači že zgodaj odpeljali hitre kroge s svežo zadnjo gumo. Sicer pa moramo napredovati, to bo glavni cilj za soboto," je izpostavil vodilni v skupnem seštevku.

Sobotno dogajanje se začne že zelo zgodaj po našem času - z neposrednim prenosom kvalifikacij MotoGP na Kanalu A in VOYO začnemo že pred četrto zjutraj, sprinterska preizkušnja pa nas čaka ob 8. uri.

Razpored dirkaškega vikenda na Japonskem.
Razpored dirkaškega vikenda na Japonskem. FOTO: 24ur.com
motogp vn japonske
Naslednji članek

Bagnaia z najboljšim časom prvega prostega treninga, na drugem dominiral Bezzecchi

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256