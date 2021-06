Aleix Espargaro prišel na okus: Prva startna vrsta je le začetek

"Sem izjemno srečen. To je 'le' sobota, toda vsi v Aprilii delajo zelo trdo v zadnjih letih," je razlagal nasmejani Aleix Espargaro . "Zelo težko je tekmovati z najboljšimi motocikli na svetu brez pravih izkušenj v elitnem razredu," je še dodal dirkač Aprilie, ki kot tovarniški motocikel ne sodi med favorizirane ekipe prvenstva motoGP. "Današnji rezultat je le majhna trofeja za naše opravljeno delo v zadnjih mesecih. Zelo sem ponosen na to, kar nam uspeva in verjemite mi, to je le začetek," samozavesti ni manjkalo Aleixu Espargaroju.

Aprilia je sicer že na zimskih testiranjih pred pričetkom sezone pokazala velik napredek v vožnji na en hiter krog, zadnje čase pa so vse skupaj še izboljšali, v ekipi pa se trudijo, da bi postali še boljši tudi na nedeljskih dirkah. In glede na videno, se ta konec tedna se utegne zgoditi, da bo prav na VN Nemčije z Aprilio prvič v karieri stal na odru za zmagovalce (pred tem je enkrat na zmagovalnem odru že stal, a daljnega leta 2014, ko je dirkal še za Forward Yamaho). "Že v petek sem dejal, da se tu zelo dobro počutim. Tudi sicer je to dirkališče, kjer je Aprilia običajno zelo konkurenčna. Ni preveč zahtevno dirkališče za pogonski agregat, težišče RS-GP21 pa je zares na visoki ravni," je optimističen dirkač Aprilie. "Še posebej na drugem delu steze čutim, da sem zelo konkurenčen. Nikoli ne veš, kaj se bo zgodilo, ker je v motoGP zdaj zelo velika izenačenost, tako da se v nedeljo lahko zgodi prav vse," je opozoril Apriliin dirkač. V nedeljo bomo videli kar 30 krogov, zato bo ključno čim bolje varčevati z gumami. Tega se zaveda tudi Aleix Espargaro. "Temperature so tu zares zelo visoke, tako da bodo gume zelo trpele. Zagotovo je dirko bolje začeti s tretjega mesta in nato skušati slediti dirkačem na virtualnem zmagovalnem odru, nato pa bomo videli, če imamo dovolj, da se lahko borim za stopničke," je zaključil Aleix Espargaro.