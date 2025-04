Marc, Alex, Fabio ali Francesco? Čaka nas odličen dirkaški dan v Jerezu

Nedeljsko dogajanje v Jerezu se bo začelo ob 9.40 z ogrevanjem kraljevskega razreda. Sledi dirka razreda moto3 ob 11, ki si jo boste lahko ogledali na VOYO. Kanal A se vklopi ob 12.10 z dirko moto2 in ob 13.15 z vrhuncem dneva, dirko razreda motoGP.

Osemkratni prvak Marc Marquez se najbolj veseli obračuna z Yamahinim francoskim dirkačem. "Srečen sem, da sem se boril s Quartararojem. Na žalost se vse skupaj ni dobro končalo zanj, ampak Quartararo je ime, ki ga motoGP potrebuje. Je izjemno nadarjen dirkač z veliko karizme. Nisem bil vesel, da je bil v kvalifikacijah hitrejši od mene, ampak to je Fabio. To je bilo pomembno tudi za Yamaho. V prvem ovinku sprint dirke me je presenetil, ker sem misilil, da ga bom prehitel, ampak izjemno nadarjeni dirkači te velikokrat presenetijo," je o borbi z enkratnim svetovnim prvakom dejal Španec.