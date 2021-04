Quartararo: Ne razmišljam o tem, da sem lani tu dobil dve dirki

"Razmišljam le o tem, da bi vse opravil tako kot v Katarju. Ne razmišljam o tem, da sem tu lani dobil obe dirki," je na druženju s sedmo silo v Jerezu jasno poudaril Quartararo. "Videli smo, da je Oliveira dobil lansko dirko v Portimau, toda letos tam imel kar nekaj težav, tako da si želim le delati in biti pripravljen v nedeljo," je še ponazoril Francoz.

"Ja, počutim se precej vzhičenega. Prvo zato, ker obožujem to progo, pa tudi zato, ker se počutim dobro na motorju in v Yamahini ekipi," je poudaril 22-letni francoski up, ki so ga mnogi videli kot naslednika Marqueza v karavani motoGP. V pretekli sezoni je dobil tri dirke, a ostal brez naslova, letos ima z Yamaho, ki zaenkrat deluje zelo dobro, drugačne načrte.