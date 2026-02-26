Naslovnica
MotoGP

Na Tajskem vse nared za začetek dirkaške akcije

Buriram, 26. 02. 2026 22.00 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
Ž.Ž.
Marc Marquez

Zimskega premora je konec, motoGP je nazaj. Dirkaška karavana je zbrana v tajskem Buriramu, kjer se bo s petkovimi treningi začel boj za naslov prvaka. Najhitrejši dirkači na svetu bodo že kmalu prvič zapeljali na stezo, dopoldanski trening bo na sporedu ob 4.45 po našem času, dogajanje iz Burirama pa boste lahko v živo spremljali na VOYO.

MotoGP - VN Tajske
MotoGP - VN Tajske
FOTO: VOYO

Na Tajskem se največ pričakuje od aktualnega prvaka Marca Marqueza, ki pa še vedno okreva po poškodbi rame z lanske dirke za veliko nagrado Indonezije.

"Res je, da je proces mojega okrevanja poskrbel za nekoliko težje priprave. Zato ne morem natančno komentirati, v kolikšni meri bom lahko vedno dirkal na enak način. A testiranje je za fizično kondicijo vedno težje kot dirkaški vikend. Zato pričakujem, da bom tukaj dobro začel," je v četrtek priznal Španec.

"Ta sezona je nova za vse, poskušal se bom boriti proti njim in biti pripravljen od samega začetka," je svoje trenutno fizično stanje in svoj pristop k vožnji še opisal aktualni prvak.

Visoka pričakovanja je z odličnim časom na testiranju, ki je v Buriramu potekalo prejšnji konec tedna, postavil tudi Marco Bezzecchi.

"Med testiranjem je bila steza zelo dobra, imeli smo odličen oprijem in zato je normalno, da smo dosegli tako hitre čase krogov. Na dirki je vse drugače. Še vedno moramo narediti nekaj prilagoditev, ker smo manj seznanjeni z novim motorjem," pa je bil z napovedmi previden Italijan, ki vlogo prvega favorita prepušča Marquezu.

Preberi še 'Marqueza lahko ogrozi le Aprilia, Bagnaia pa je na stezi preveč priden fant'

V boj za najvišja mesta se bo skušal vmešati tudi lanski podprvak Alex Marquez. Na testiranjih je bil s tovarniškim motociklom v barvah poltovarniškega Gresinija izredno suveren in s tem napovedal še eno uspešno sezono.

"Letos se počutim bolj pripravljen, saj je bil lani korak, ki smo ga naredili v primerjavi s prejšnjim letom, letom 2024, precejšen in nisem imel izkušenj s tem, kako ravnati v določenih situacijah," je razmišljal pred dirkaškim vikendom in dodal: "Letos bom skušal odpraviti napake, ki sem jih naredil v preteklosti. Upam, da bom v enakem položaju in bom tokrat imel priložnost unovčiti pridobljene izkušnje. Da pa bi prišli do te točke, moramo v prvem delu sezone opraviti svoje delo in poskusiti doseči enako raven kot lani."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kdo bo letošnjo sezono začel najbolje, bo jasno že kmalu. Dirkače elitnega razreda ob 5.45 po našem času čaka prvi letošnji petkov trening, ki bi že lahko nakazal, katera imena se bodo ta konec tedna borila za najvišja mesta.

Petkove treninge si boste lahko ogledali na VOYO.

Dirkaški spored za VN Tajske
Dirkaški spored za VN Tajske
FOTO: VOYO
motogp vn tajske marc marquez alex marquez marco bezzecchi francesco bagnaia

