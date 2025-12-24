Sezona, ki je spisala enega največjih povratkov v zgodovini športa

Čeprav je zadnje štiri dirke sezone zaradi poškodbe rame izpustil, je bil Marc Marquez v letošnjem letu nedotakljiv. Na 18 prizoriščih je prikazal popolno dominanco in slavil na kar 14 sprinterskih in 11 klasičnih dirkah.

Marc Marquez: 11 dirkaških zmag, 14 sprinterskih zmag Alex Marquez: 3 dirkaške zmage, 3 sprinterske zmage Marco Bezzecchi: 3 dirkaške zmage, 3 sprinterske zmage Francesco Bagnaia: 2 dirkaški zmagi, 2 sprinterski zmagi Fermin Aldeguer: 1 dirkaška zmaga Raul Fernandez: 1 dirkaška zmaga Johann Zarco: 1 dirkaška zmaga

Po sezoni 2025 se je na pokalu prvakov znova znašlo ime Marca Marqueza. FOTO: MotoGP

Izjemni Španec je kandidaturo za naslov prvaka podal že na prvem prizorišču sezone. V tajskem Buriramu je najprej suvereno dobil sprintersko dirko, nato pa konkurenco ugnal še na nedeljski dirki. Sezono je odlično odprl tudi Alex Marquez, ki je moral na obeh preizkušnjah premoč priznati zgolj starejšemu bratu. Sprva je dobro kazalo še Francescu Bagnaii, v Buriramu je dvakrat stal na stopničkah. Brata Marquez sta bila v ospredju tudi v Argentini, Marc je pred Alexom najprej slavil v soboto in nato še v nedeljo. Dirkaški vikend je z nasmehom na obrazu sklenil tudi Franco Morbidelli, ki je prišel do prvih stopničk v letošnji sezoni.

Dirka na ameriških tleh se je že začela dramatično. Marc Marquez je ob opažanju, da se je steza po deževju dovolj posušila, tik pred ogrevalnim krogom stekel v garažo po motocikel s pnevmatikami za suho stezo, in ker so se številni dirkači pognali za njim, je bil start dirke zamaknjen. A premetena taktika ga ni pripeljala do zmage. Potem ko je dolgo vodil, je zdrsnil v pesek in Bagnaii podaril prvo letošnjo zmago. Drugo mesto je znova osvojil Alex Marquez, ki je tudi prevzel vodstvo v skupnem seštevku, prvič pa se je med prve tri prebil Fabio Di Giannantonio.

V Katarju se je po poškodbi zapestja v karavano vrnil takrat še aktualni svetovni prvak Jorge Martin. Njegova prva nedeljska dirka na motociklu Aprilie se zanj ni končala srečno, saj je po padcu in bližnjem srečanju z Di Giannantoniem utrpel predrtje popljučnice in 11 zlomljenih reber. Ciljno črto je sicer kot prvi prečkal starejši od bratov Marquez pred Bagnaio in Morbidellijem.

Na Jerez ima najlepše spomine Alex Marquez, ki je v nedeljo pred domačimi navijači slavil svojo prvo zmago v razredu motoGP. Prvič, in tudi zadnjič letos, je na stopničke po klasični preizkušnji stopil Fabio Quartararo, tretji je bil Bagnaia. Marc Marquez je po padcu uspel priti do 12. mesta, vodstvo v skupnem seštevku pa je moral prepustiti mlajšemu bratu.

V Le Mansu je domače navijače razvnel Johann Zarco, ki je poskrbel za prvo francosko zmago na domačih tleh po letu 1954. Za razliko od večine dirkačev se je že na startu odločil za pnevmatike za mokro stezo, in ko so ostali morali na menjavo motocikla, je pridobival mesto za mestom ter slavil prestižno zmago. Marc Marquez je zasedel drugo mesto, ob padcu Alexa Marqueza in Bagnaijevi ničli z 16. mestom pa se je znova utrdil na mestu vodilnega v SP. Po dirki se je smejalo tudi novincu Ferminu Aldeguerju, ki se je prvič po prestopu v elitni razred prebil na oder za zmagovalce.

Sprint v Silverstonu je bil prvi, na katerem Marc Marquez ni zmagal pred Alexom, temveč sta brata zamenjala vrstni red. Na nedeljski dirki je najbolje kazalo Quartararoju, pred Marcom Bezzecchijem je imel devet krogov pred koncem že več kot štiri sekunde prednosti, a ga je v najslabšem možnem trenutku izdal Yamahin dirkalnik in Francoz je dirko v solzah končal ob stezi. Zmage se je veselil Bezzecchi, ki je z Aprilio sploh prvič stopil na stopničke in s tem svojo rezultatsko krivuljo obrnil navzgor. Drugi je bil Zarco pred Marcom Marquezom.

Sledila sta dva popolna konca tedna za Marca Marqueza. V Aragoniji in na domačih tleh Ducatija v Mugellu je osvojil najboljši startni položaj, sprint in zmago na nedeljski dirki. Na obeh prizoriščih je drugo mesto tako v soboto kot nedeljo pobral njegov mlajši brat. V nedeljo sta stopničke dopolnila Bagnaia, ki je bil tretji v Aragoniji, in Di Giannantonio, ki se je uvrstitve na zmagovalni oder razveselil pred italijanskimi navijači. Te je razgrel tudi napet obračun med obema Marquezoma in Bagnaio, ki pa ni trajal dlje kot nekaj uvodnih krogov. 32-letnik iz Cervere je bil na obeh dirkaških preizkušnjah najboljši tudi na Nizozemskem in se vse bolj krepil na mestu vodilnega v skupnem seštevku. Drugo mesto je v nedeljo pobral Bezzecchi, tretje pa Bagnaia. Alex Marquez je dirko končal v travi in se pri padcu tudi lažje poškodoval.

Ko se je karavana preselila na Sachsenring, se ni od Marca Marqueza pričakovalo nič drugega, kot da zmagovalni niz še podaljša. In to je tudi storil. Najboljši je bil na kvalifikacijah, sprintu in nedeljski dirki. V soboto sta mu na zmagovalnem odru družbo delala Bezzecchi in Quartararo, v nedeljo pa Alex Marquez in Bagnaia. Na zadnji dirki pred poletnim premorom je Marc Marquez z dvema zmagama prednost v skupnem seštevku povišal že na 120 točk pred Alexom Marquezom in 168 pred Bagnaio. Oba sta imela v Brnu nekaj težav, zlasti dirkač Gresinija, ki ciljne črte ni videl ne v soboto in ne v nedeljo. Tako se je sploh prvič v sezoni zgodilo, da brata Marquez na sprintu nista okupirala prvih dveh mest, sta pa prvič med prvimi tremi letos končala Pedro Acosta in Enea Bastianini. Špancu je to uspelo tudi dan kasneje, ko je bil tretji, med njega in Marqueza pa se je vmešal Bezzecchi. Na dirkalnik se je v Brnu spet vrnil Jorge Martin in svojo prvo dirko na Aprilii končal kot sedmi.

Tudi po krajših počitnicah se razmerja moči niso prav nič spremenila, Marquez je namreč nadaljeval s svojim zmagovitim pohodom. V Spielbergu se je 32-letniku najbolj približal Aldeguer, na madžarskem Balaton Parku pa Acosta, tretje mesto je na obeh prizoriščih osvojil Bezzecchi. Alex Marquez je z 10. mestom v Avstriji in 14. na Madžarskem še povišal svoj zaostanek v SP za bratom, Hondi pa sta nekaj upanja vlila šesto mesto Joana Mira v Avstriji in peto Luce Marinija na Madžarskem. Niz sedmih zaporednih zmag Marca Marqueza je v predmestju Barcelone prekinil njegov mlajši brat. Na sprinterski dirki je vodilni v skupnem seštevku sicer slavil pred Quartararojem in Di Giannantoniom, a mu tega v nedeljo kljub zgodnjemu vodstvu ni uspelo ponoviti. Alex Marquez si je namreč uspel utreti pot mimo njega, Marc pa ni uspel odgovoriti na njegov odličen ritem in moral priznati premoč bratu. Dvojno zmago sta proslavljala pred Bastianinijem.

Starejši od Marquezov si je na dirkaškem vikendu v Misanu že pridirkal prvo zaključno žogico. Na sprinterski dirki je sicer zdrsnil iz vodstva in zmago prepustil Bezzecchiju, a napako nato popravil v nedeljo, ko je pred Bezzecchijem in Alexom Marquezom v slogu Lionela Messija proslavljal enajsto letošnjo zmago. Od matematičnih možnosti za osvojitev naslova pa se je z dvojno ničlo poslovil Bagnaia.

Trenutek, o katerem je Marc Marquez sanjal vse od zloma nadlahtnice leta 2020, pa je le nastopil na 17. dirki sezone v japonskem Motegiju. Z drugim mestom na nedeljski dirki je prednost v skupnem seštevku povišal na neulovljivo prednost 201 točke in čustveno pospremil svoj deveti naslov svetovnega prvaka. Na zmagovalnem odru je stal skupaj z zmagovalcem dirke Bagnaio in Mirom, ki je na domačem dirkališču svojega proizvajalca sploh prvič stopil na stopničke kot dirkač Honde.

Naslednji konec tedna je bil do Marqueza precej manj prijazen. V Indoneziji, kjer v nedeljo še nikoli ni ugledal ciljne črte, je že v prvem krogu vanj trčil Bezzecchi. Novopečeni prvak si je ob padcu poškodoval ramo in moral zadnje štiri dirke spremljati s kavča.

Odsotnost Marqueza sta najbolje izkoristila njegova rojaka Fermin Aldeguer in Raul Fernandez, ki sta se razveselila prve zmage med elito. Aldeguer je na najvišjo stopničko stopil v indonezijski Mandaliki pred Acosto in Alexom Marquezom, Fernandez pa je slavil na avstralskem Phillip Islandu pred Di Giannantoniem in Bezzecchijem.

Na zadnji postaji azijske turneje je na stopničke še zadnjič stopil Bagnaia, vendar le po sprintu. Nedeljska dirka v Maleziji je pripadla Alexu Marquezu, ki je v Sepangu zapečatil naslov svetovnega podprvaka. Na zmagovalnem odru sta se mu pridružila še Acosta in Mir. Če sta bili prvi dve mesti skupnega seštevka oddani, pa se je na zadnjih nekaj prizoriščih razplamtel boj za tretje. Bagnaio, ki od zmage na Japonskem na nedeljski dirki ni več prišel do točk, je po dirki na Portugalskem s tretjega mesta izrinil Bezzecchi. V Portimau je še drugič opravil s konkurenco, z njim sta nazdravila še Alex Marquez in Acosta.

Bagnaia v Valencii ni dokončno predal boja le za tretje mesto, saj ga je po še petem zaporednem nedeljskem odstopu Acosta potisnil celo na peto mesto. Sezono je na najvišji stopnički sklenil Bezzecchi, ki je prvič v karieri prišel do dveh zaporednih zmag v elitnem razredu, postal pa tudi prvi dirkač Aprilie s tremi zmagami v sezoni. Z Raulom Fernandezom sta poskrbela za dvojno zmago Aprilie, tretje mesto je zasedel Di Giannantonio.

V nižjih razredih sta prvaka postala Moreira in Rueda

Prvak najnižjega razreda je v Indoneziji postal Jose Antonio Rueda. Španec je vpisal deset zmag in sezono končal 84 točk pred Angelom Piquerasom in 91 pred novincem Maximom Quilesom. Sezono razreda moto3 pa je zaznamoval predvsem njegov srhljiv trk v Švicarja Noaha Dettwilerja v ogrevalnem krogu pred dirko za VN Malezije.

V razredu moto2 smo letos dobili kar enajst različnih zmagovalcev, na odločitev o prvaku pa smo morali počakati vse do zadnje dirke. Manuel Gonzalez je imel po odličnem začetku sezone že 61 točk prednosti pred Diogom Moreiro, a Brazilec je stopnjeval svojo formo in se v Valencii veselil naslova prvaka. Tretji je bil Barry Baltus.

Moreira je postal sploh prvi Brazilec v zgodovini motociklističnega prvenstva, ki je osvojil naslov prvaka. Prihodnjo sezono se prvak srednjega razreda pod okriljem Honde seli v razred motoGP.

Za naslov novinca leta se bosta potegovala Moreira in Razgatlioglu

Poleg Moreire, ki bo pri Hondini poltovarniški ekipi zamenjal Somkiata Chantro, bo prihodnje leto med elito debitiral le še turški zvezdnik Toprak Razgatlioglu. Trikratni prvak razreda superbike bo od Miguela Oliveire prevzel mesto pri poltovarniški ekipi Yamahe.

Novinca Moreira in Razgatlioglu bosta moči združila z Zarcojem oziroma Jackom Millerjem, zasedba v ostalih dirkaških ekipah bo ostala nespremenjena.

Dirkaška zasedba ekip v razredu motoGP za sezono 2026 FOTO: MotoGP

Do začetka sezone nas ločita le še dobra dva meseca

Za vse, ki že pogrešate akcijo na dirkalnih stezah, je dobra novica, da bodo najhitrejši motocikli na svetu znova zabrneli že konec januarja, ko bodo v Sepangu na sporedu prva testiranja pred začetkom sezone. Karavana se bo nato konec februarja preselila na Tajsko, kjer se bo sezona tudi uradno začela. Najprej bodo dirkači v Buriramu opravili s še zadnjimi testiranji, v petek, 27. februarja, pa se bo s petkovimi treningi pričela prva velika nagrada nove sezone.