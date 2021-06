Oliveira slavil na VN Katalonije, Quartararoju zaradi dvojne kazni le 6. mesto

Miller je najbolje startal in povedel v prvem ovinku, za njim Miguel Oliveira (KTM) in omenjeni Quartararo. Obe Hondi sta slabše startala in Marc Marquez ter Pol Espargaro sta začela okoli desetega mesta. Aktualni šampion Joan Mir je prvi krog zaključil tik za udarno trojico. Za razliko od prejšnjih dni, ko je kazal določen napredek, pa je sedmo letošnjo preizkušnjo vnovič klavrno začel legendarni Valentino Rossi , ki je drsel po lestvici navzdol in po dveh krogih zavzemal skromno 17. mesto. Portugalec Oliveira, zmagovalec zadnje lanske dirke, je po prevzemu vodstva nadaljeval z odličnim tempom in se za nekaj metrov oddaljil od konkurence, ob tem pa nanizal nekaj najhitrejših krogov. Dvajset krogov pred ciljem je drugo mesto držal Miller, tretje pa Aleix Espargaro (Aprilia). Iz kroga v krog je napredoval Marc Marquez in kmalu ujel vodilno skupino.

Vodilni v skupnem seštevku motociklističnega svetovnega prvenstva v razredu motoGP, Francoz Fabio Quartararo , je bil najhitrejši v kvalifikacijah pred nedeljsko dirko za VN Katalonije v Barceloni. Za Francoza je to že peti zaporedni "pole position" v sezoni in je bil pred dirko gotovo prvi favorit za zmago, čeprav je v komentarjih po kvalifikacijah opozarjal na določene težave dirkalnika. Vozniku Yamahe v prvi vrsti družbo delala še Avstralec Jack Miller (Ducati) in Francoz Johann Zarco (Ducati Pramac).

Na začetku drugega dela dirka, sedem v letošnji sezoni, je najboljši čas postavil Quartararo in napovedal, da bo v nadaljevanju preizkušnje napadal vodilne. Osemnajst kregov pred koncem se je že postavil na drugo mesto in manjšal razliko do zelo razpoloženega Oliveiro.

Dobro razpoložen, glede na zadnje predstave, je bil tudi Marc Marquez in tudi na dobri poti do vrhunskega rezultata, a je dirkač iz Cervere 16 krogov pred koncem zletel s steze in vnovič predčasno končal dirko. Podobno je krog kasneje doživel tudi Aleix Espargaro, ki je bil na poti do vrhunskega rezultata, nekaj časa držal tretjo pozicijo, a nato končal v pesku. Vse bolj prepričljivi in razpoloženi Quartararo je vztrajno manjšal razliko do vodilnega in dvanajst krogov pred koncem se je zgodila menjava v vodstvu.

Francoz je prišel pred Portugalca, tretje mesto pa je zavzel aktualni prvak Mir. In spet, Oliveira in Quartararo drug drugemu nista dala dihati in sta se vztrajno izmenjevala v vodstvu, tako da je bilo deset krogov pred koncem vse odprto v boju za zmago in tudi za zmagovalne stopničke. V ozadju je Rossi napredoval predvsem po odstopih tekmecev, deset krogov pred koncem je držal 13. mesto, a je bil že dva kroga kasneje v pesku in spet brez rezultata. Ne samo on, v pesku se je znašlo nepričakovano veliko dirkačev, tako da je bilo sedem krogov pred ciljem na stezi le še 15 tekmovalcev. Na virtualni lestvici se je na tretjo stopničko štiri kroge pred koncem povzpelJohann Zarco. Prav slednji je bil v finišu največji tekmec Oliveiri, a mu ni uspelo priti do pravega napada, v boju za "bron" pa je po prejeti kazni Quartararoja tretjo stopničko zasedel Avstralec Miller.

Quartarao je takoj po dirki dobil trisekundo kazen zaradi krajšanja steze oziroma vožnje ob njej, kar je pomenilo, da je iz tretjega mesta padel na četrtega in ostal brez stopničk. Med dirko se je Francozu tudi odpel kombinezon in takrat je odvrgel plastični ščitnik prsnega koša, kar tudi ni bilo po pravilih (kršenje pravilnika o tekmovalnih opremi in vožnja brez zaščite za prsni koš). Pozno popoldan so iz vodstva tekmovanja sporočili, da so Quartarararoju izrekli še eno (trisekundno) kazen, tako da je na koncu zasedel šesto mesto, pred njim sta zdaj uvrščena še svetovni prvak Joan Mir in moštveni sotekmovalec Maverick Vinales.