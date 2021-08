Tekmovalnega premora je konec: prosti trening pred VN Štajerske

V drugi del sezone sicer kot vodilni v prvenstvu vstopa Fabio Quartararo, pred Ducatijevima dirkačema Johannom Zarcojem in Francescom Bagnaio. Marc Marquez pa tekmece opozarja, da se počuti veliko močnejšega. "Odlično sem izkoristil tekmovalni predah in od VN Štajerske veliko pričakujem. Zadnja dirka pred premorom je razkrila, da sem še kako konkurenčen za uvrstitev na najvišja mesta," pred petkovim prostim treningom sporoča serijski motociklistični prvak Marquez. Španec pred VN Štajerske ni v središču pozornosti. Pred začetkom dirkaškega dela je skoraj vso pritegnil Valentino Rossi. Italijanski motociklistični zvezdnik je namreč napovedal, da bo po koncu letošnje sezone odšel v dirkaški pokoj. Pred dirko svetovnega prvenstva v avstrijskem Spielbergu je pojasnil, da bo pri 42 letih končal bogato športno pot, tako da bo podaljšan dirkaški vikend v Avstriji zaznamovala prav uradna odločitev "dirkaškega doktorja". Rossi je bil član motociklistične karavane od leta 1996, skupno pa je zbral devet naslovov svetovnega prvaka v različnih razredih. Nazadnje je bil najboljši na svetu leta 2009, in sicer v razredu motoGP, zadnjo zmago pa je slavil pred štirimi leti, na VN Nizozemske v Assnu. "Prav je, da je vsa pozornost usmerjena na Valeja. Zasluži si, saj vemo, kaj vse je dal temu športu," je za Corriere Dello Sport povedal Italijan Bagnaia.