'Ogrevanje' pred VN Velike Britanije s prostimi treningi vseh razredov

Osemkratni svetovni prvak Marc Marquez se je pred odhodom v Silverstone, kjer dirkače razreda motoGP čaka dvanajsta dirka sezone, ustavil v Manchestru pri rojaku in trenerju Cityja Pepu Guardioli. Španec je od blizu spoznal, kakšen način treninga uporabljajo aktualni podprvaki Lige prvakov. Z videnim je bil več kot zadovoljen, novo pridobljeno znanje pa bo poskušal vnovčiti že v nedeljo na Veliki nagradi Velike Britanije. Marquez je bil med nogometnimi zvezdniki Manchester Cityja največja zvezda. Sinjemodri so ga sprejeli z odprtimi rokami, s spoštovanjem pa je o osemkratnem svetovnem prvaku govoril tudi menedžer Cityja Pep Guardiola. Gotovo bo za serijskega motociklističnega šampiona obisk nogometnega velikana dodaten motiv pred podaljšanim koncem tedna v Silverstonu, ki se tradicionalno začenja s petkovimi prostimi treningi vseh razredov.



V skupnem seštevku po enajstih dirkah v vodstvu ostaja Fabio Quartararo, ki ima 181 točk. Na drugem in tretjem mestu sta s 134 točkami Italijan Pecco Bagnaia in aktualni svetovni prvak, Španec Joan Mir. Organizatorji svetovnega prvenstva v motociklizmu so medtem zaradi pandemije covida-19 odpovedali dirko za veliko nagrado Malezije, ki je bila na koledarju od 22. do 24. oktobra. Kot je potrdila Mednarodna motociklistična zveza, bodo dirkači namesto v Maleziji v istem terminu dirkali v Misanu v Italiji.