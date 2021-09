Vinalesova vrnitev v Španiji v 'dresu' Aprilie

Zanimivost tega dirkaškega vikenda je tudi vrnitev Mavericka Vinalesa na stezo, seveda ne več za moštvo Yamahe, ampak za moštvo Aprilie. To bo prvi uradni nastop za Španca za moštvo, s katerim je podpisal pogodbo po slovesu od Yamahe. Vinales, ki je bil izvrsten na testiranjih v Misanu, bo zamenjal italijanskega dirkača Lorenza Savadorija , ki je poškodovan. Vinales se na stezo vrača v pravem trenutku, saj je moštvo Aprilie dirkača na stopničkah prvič imelo v Silverstonu. Vinalesov moštveni kolega Aleix Espargaro je bil tretji na dirki za VN Velike Britanije, kar je bila precejšnja "injekcija" samozavesti za celotno ekipo in ni dvoma, da so cilj druge zaporedne stopničke.

Tega se zaveda tudi Vinales, ki bo nevaren tekmecem, še posebej, če bo ujel pravi "ritem" z novim motociklom. "Sem veliko več kot le navdušen, sem tudi "lačen" in izjemno motiviran, da začnem svojo zgodbo pri Aprilii. Trenutno je do konca sezone še šest dirk in rad bi pokazal, kaj zmorem, in se obenem pripravil za naslednje leto. Prioriteta je, da želim napredovati in se učiti. Vse skupaj je precej drugače, zato me čaka veliko učenja. Moram pa hitro nabirati znanje, to je zame trenutno najbolj pomembno," je na novinarski konferenci povedal Vinales.

Prenos celotnega dirkaškega vikenda boste lahko spremljali na VOYO, sobotno in nedeljsko dogajanje pa si boste lahko ogledali tudi na Kanalu A. Petkovo dogajanje je kot običajno namenjeno prostim treningom v vseh treh motociklističnih razredih. Ob 9. uri bodo prvi priložnost na stezi v Alcanizu dobili dirkači razreda moto3, sledi trening razreda motoGP in za konec prvega sklopa še moto2. Drugi prosti treningi se začnejo ob 13.15, ko bodo znova na stezi dirkači najšibkejšega motociklističnega razreda.