Bagnaia in Martin v ospredju, Bastianini na tretjem mestu

Dirkači razredov moto3 in moto2 so že opravili svoje, v Spielbergu pa se ravnokar odvija še zadnje dejanje dneva - dirka razreda motoGP. Po sobotni sprinterski dirki, ki jo je dobil Francesco Bagnaia, sta Bagnaia in Jorge Martin v skupnem seštevku povsem poravnana po številu točk. S prvega startnega položaja se je pognal Martin, Italijan pa je krenil tik za njim. Maščevanje po padcu na sprinterski preizkušnji išče tudi Marc Marquez, ki je startal kot tretji in je bil na jutranjem ogrevanju najhitrejši. Dirko si lahko v živo ogledate na VOYO in Kanalu A.