Marc Marquez o bratskem spopadu: Znašla se bova v boju za visoka mesta, morda celo za naslov

A po le za 14 dneh je bilo jasno, da bo sezona 2020 zelo čudna. V Katarju so sicer še izpeljali dirki v nižjih razredih moto2 in moto3 (zmagala sta Japonec Tetsuta Nagashima in Španec Albert Arenas ), v motoGP pa ne, ker tamkajšnje oblasti niso dovolile prihoda dirkačev v državo brez obvezne daljše karantene. Zatem so sledile odpovedi dirk, spreminjanje koledarja, prilagajanje razmeram, iskanje najboljših možnih rešitev, da bi vsaj del sezone ostal. Na koncu se je, podobno kot v formuli 1, izčistil kompromisni predlog, za zdaj samo z evropskimi dirkami, nekatera prizorišča bodo imela po dve dirki z različnima uradnima imenoma prireditelja (Jerez, Spielberg, Misano, Aragon).

Koledar sezone, ki bi se še lani zdel nemogoč in nesprejemljiv, zdaj pa so vsi veseli, da se sploh dogaja in da bodo branilec naslova Marc Marquez in njegovi izzivalci lahko pokazali, kaj znajo. Pokazali na stezi, saj je bilo koronsko preganjanje dolgčasa z virtualnimi dirkami sicer zabavno, a tudi daleč od pravega dogajanja. Dirkači so imeli pred nadaljevanjem sezone na voljo le en uraden testni dan, v Jerezu, kjer bo konec tedna tudi dirka, so v sredo opravili dva 90-minutna treninga. Med osmoljenci koronske krize je bil predvsem Andrea Dovizioso . Ducatijev dirkač si je nedavno med vožnjo motorja za motokros po padcu zlomil ključnico, a naj bi bil že nared in bo lahko nastopil. Prve nastope pa bržkone že nestrpno čaka Alex Marquez . Mlajši brat svetovnega prvaka se je pred sezono pridružil ekipi velikega brata - in prav v dneh pred nadaljevanjem izvedel, da bo bratska naveza trajala le eno sezono, saj so pri Hondi sklenili pogodbo s Polom Espargarojem za leti 2021 in 2022. Mlajši Marquez še ni imel priložnosti, da bi se izkazal v neposrednem boju na stezi. Bil je sicer boljši na virtualnih dirkah, a po koncu sezone bodo šteli dosežki na stezah po 16. juliju. " Skoraj vse počneva skupaj. To, da sva v isti ekipi, je dobro za oba. A jaz imam svoje cilje, moj moštveni sotekmovalec pa svoje. Seveda je jasno, da se bova znašla v boju za mesta, morda celo za naslov. Na stezi pa si samo dirkač, pozabiš na vse drugo ," je o bratskem rivalstvu razmišljal izkušenejši Marc Marquez in obenem poudaril, da je Alex pač Alex Marquez in ne le "Marcov brat".

Pred sezono je kazalo, da bosta Yamaha in Suzuki, ki sta opravila dobro testno obdobje, lahko mešala štrene Hondi na vrhu. Toda štirimesečna prekinitev je verjetno stvari premešala in nihče ne ve, kakšna bodo izhodišča ta konec tedna v Jerezu. A ne glede na to bodo skušali izkušena Maverick Vinales in veteran Valentino Rossi (na zmago sicer čaka že dolgih in s svojo številko simbolično povezanih 46 dirk) v tovarniški ekipi Yamahe ter vzhajajoča zvezda Fabio Quartararo in njegov sotekmovalec Franco Morbidelli iz ekipe Yamaha SRT preprečiti zmage in končno slavje Marqueza. Svoje načrte pa bosta imela tud i Alex Rins in Joan Mir iz Suzukija. Ducati ob okrevajočem Doviziosu računa še na izkušenega Danila Petruccija . Na svojo priložnost pa čakajo tudi v ekipah KTM in Aprilia, kjer so pred ustavitvijo vseh dejavnosti lahko izvedli nekaj dni testiranj. In čeprav ponavadi niso povsem v ospredju, so visoko sposobni skočiti tudi Cal Crutchlow (LCR Honda), Francesco Bagnaia (Ducati Pramac), letos še član ekipe KTM Pol Espargaro, njegov brat Aleix Espargaro (Aprilia) in še kdo. Vsekakor si lahko navijači v nedeljo obetajo oster boj, dirkači so željni pravih preizkušenj in medsebojnih dvobojev.

Favorit številka ena sezone 2020 seveda ostaja starejši Marquez, ki bo letos branil naslov in skupno lovil že deveto lovoriko prvaka v vseh razredih motociklizma, šest jih ima v najmočnejšem. Če mu bo uspelo, se bo po skupnem številu naslovov svetovnega prvaka izenačil z Rossijem. Italijanski zvezdnik pa bo odpeljal zadnjo sezono s tovarniško Yamaho, ni pa se še dokončno razkril načrtov o prihodnosti v karavani, njegovi delodajalci so mu ponudili možnost prestopa v podružnično ekipo Yamaha SRT. Karavana bo po nedeljski prvi dirki ostala v Jerezu, kjer bo naslednji teden še ena dirka za VN Andaluzije. Sledi tradicionalna postaja v Brnu 9. avgusta in dvojni spored v Avstriji na Spielbergu (16. in 23. avgust), v Misanu pa bosta 13. in 20. septembra tudi dve dirki, za VN San Marina in Emilije Romanje.

Sledita dve "enojni" dirki, Barcelona in Le Mans 27. septembra in 11. oktobra, potem pa sta v do zdaj potrjenem koledarju še dva dvojčka: v španskem Alcanizu 18. in 25. oktobra VN Aragonije in VN Teruela, v Valencii pa 8. in 15. novembra VN Evrope in VN Valencie.



SP v motociklizmu 2020:

8. marec: VN Katarja

19. julij: VN Španije (Jerez)

26. julij: VN Andaluzije (Jerez)

9. avgust: VN Češke (Brno)

16. avgust: VN Avstrije (Spielberg)

23. avgust: VN Štajerske (Spielberg)

13. september: VN San Marina (Misano)

20. september: VN Emilije Romanje (Misano)

27. september: VN Katalonije (Barcelona)

11. oktober: VN Francije (Le Mans)

18. oktober: VN Aragonije (Alcaniz)

25. oktober: VN Teruela (Alcaniz)

8. november: VN Evrope (Valencia)

15. november: VN Valencie (Valencia)