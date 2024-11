Martin: Pomeril se bom sam s seboj

OGLAS

Jorge Martin bi naslov prvaka letošnje sezone lahko potrdil že v soboto, toda kratka sprint dirka se je odvila bolj v prid aktualnega prvaka Francesca Bagnaie. Italijan je stopil na najvišjo stopničko, Španec je bil tretji. Toda ne glede na rezultat je bil videti nasmejan, zbran in pripravljen na nedeljsko glavno dirko in hkrati zadnje dejanje sezone.

"Bila je dokaj normalna dirka, sicer sem mislil, da bom že na začetku bolj v ospredju, a sem se začel boriti z Eneo (Bastianinijem) in pri tem izgubil nekaj časa. Potem sem videl, da nimam tako hitrega tempa, kot ga ima Pecco (Bagnaia). Bil je nekje desetinko, dve hitrejši. Sam sem nato poskušal ohraniti to drugo mesto do konca ... Vse točke, ki sem jih danes prejel, so zelo pomembne. Pomembno je za nedeljski dan. Lahko rečem, da se tudi nisem počutil povsem udobno s trdo gumo. Presenečen sem bil, da je Pecco izbral to ... Pomembno je, da si pogumen, da tvegaš. Želim ohraniti to filozofijo, smo zelo blizu cilja," je Martin dejal po koncu sobotne dirke.

Martin bo po nedeljski dirki postal svetovni prvak, če: - konča višje od 10. mesta, - konča višje od 15. mesta in je Bagnaia drugi, - Bagnaia konča na tretjem mestu ali nižje.

"Sicer pa je bila nekoliko zapletena dirka. Nisem pričakoval, da bo toliko boja, toliko kaosa, toda konec koncev moramo biti pripravljeni na vse. Čisto vse se lahko zgodi, poskušam se osredotočiti na tisto, kar lahko nadzorujem. Seveda želim imeti vse pod nadzorom, zanima me, kakšne gume bodo uporabljali drugi, kako bodo ravnali, toda na koncu se moram ravnati le po svojih občutkih. Jutri bom tekmoval sam s seboj. Ne bo mi treba gledati ne na Pecca ne na Eneo ali kogar koli drugega. Osredotočiti se moram zgolj na svoje dirkanje. Moram nastaviti dober tempo in priti do konca," doda.

Kot vsi ljubitelji hitrega dirkanja se tudi dirkači zavedajo, da zadnji vikend na motociklističnem koledarju zagotovo ni prav nič običajen. "Je nekaj več kot navaden vikend, ampak mislim, da je vse skupaj, vse dogajanje, popolnoma razumljivo. Dogodke moram jemati pozitivno, skoncentrirano. Uživam v tem. Jutri, v nedeljo, bo zelo dolg dan. Predstavljal sem si nekako tako vse skupaj. To sprejemam in sem pripravljen na vse. Na koncu, če tako pogledam, je to samo še ena dirka. Poskušal bom uživati v vsakem ovinku. To je formalnost, ki jo je treba opraviti, upam, da bom lahko praznoval, ko bo konec," še zaključi vodilni dirkač prvenstva.

