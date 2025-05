Marc Marquez znova najhitrejši na petkovih treningih

Pred vrati je velika nagrada Francije v Le Mansu. Gre za šesto letošnje motociklistično prizorišče, drugo evropsko po Jerezu, kjer je bilo vse v znaku Alexa Marqueza, ki je slavil na veliki nagradi Španije in tako dosegel prvo zmago v razredu motoGP. V Le Mansu se je vse skupaj začelo s petkovim prostim treningom, ki ga je dobil kdo drug kot Marc Marquez, ki je prehitel Brada Binderja in Alex Marqueza. Šestkratni prvak v motoGP je nato dominiral tudi na popoldanskem treningu, na katerem je prehitel domačina Fabia Quartararoja in moštvenega kolega Francesca Bagnaio.

Motociklistična karavana se je preselila v Le Mans, kjer ta konec tedna pričakujejo rekord po številu obiskovalcev, saj naj bi v se v osrčju Francije ta vikend zbralo prek 300 tisoč motociklističnih navdušencev. Večina jih bo pesti stiskala za domača asa Fabia Quartararoja, ki je v Španiji prišel do prvi stopničk po oktobru 2023 ter Johanna Zarcoja, ki je ko zadnji francoski dirkač stal na stopničkah v Le Mansu.

Fabio Quartararo FOTO: MotoGP icon-expand

Za novo zmago se bosta kot vselej v tej sezoni borila brata Marquez, ki tudi vodita v skupnem seštevku. Po zmagi v Jerezu, ki je bil zanj prva v elitnem razredu, ima Alex Marquez pred Marcom Marquez eno samo točko prednosti. V boj z zmago se bo zagotovo želel vmešati tudi Francesco Bagnaia, ki želi zmanjšati razliko (20 točk za vodilnim Alexom) in se vmešati v boj za naslov prvaka, vse bolj nevarna pa sta tudi dirkača ekipe VR46 Franco Morbidelli in Fabio di Giannantonio.

Dopoldanski prosti treningi

Kot vselej so v petek zjutraj prvi na stezo zapeljali dirkači razreda moto3, ki so morali na začetek treninga nekoliko počakati, saj so imeli organizatorji nekaj težav s stezo. Zahtevnost razmer v Le Mansu je kot prvi občutil Eddie O'Shea, ki je kot prvi padel in po rdeči zastavi so morali dirkači razreda moto3 znova nekoliko počakati, da so llahko odpeljali prvi trening. Najhitrejši čas je nato postavil Adrian Fernandez, ki je prehitel Ryuseija Yamanako in Angela Piquerasa.

Progo so nato preizkusili še dirkači razreda moto2 in imeli še večje težave. Zonta van den Goorbergh in Darryn Binder sta že na začetku treninga grdo trčila, a sta se na srečo hitro pobrala nazaj na noge, medtem ko je sam od sebe padel še Senna Agius. Potem pa se je vsaj kar se padcev tiče trening nekoliko umiril in najbolj se je izkazal vodilni dirkač prvenstva Manuel Gonzalez, ki se je kot edini spustil pod mejo minute in 35 skeund na krog in se tako zavihtel pred Jaka Dixona ter Tonyja Arbolina.

Za dirkače razreda motoGP pa se je nato pokazalo sonce, a ker se je steza še sušila, so se nekateri dirkači hitro znašli v težavah. Raul Fernandez je že po nekaj minutah treninga padel, v pesku pa se je nato znašel tudi Alex Rins. Na začetku treninga je sicer dobro kazalo Marcu Bezzecchiju ter domačinu Quartararoju, a so nato ročico za plin privili brata Marquez ter Bagnaia, ki so se borili za najhitrejši čas. Bitko je na koncu dobil Marc, tik pred koncem pa se je na drugo mesto vrnili Brad Binder, ki je po slabšem uvodu v sezono odločen, da se želi znova boriti za najvišja mesta. Na prvem prostem treningu se je dobro odrezal tudi novinec Ai Ogura, ki je lani v razredu moto2 v Le Mansu stal na drugi stopnički, tokrat pa je dosegel peti najhitrejši čas in za las prehitel tudi domačega dirkača Quartararoja.

Popoldanski treningi

Tako kot dopoldne, so tudi popoldne prvi s treningom opravili dirkači razreda moto3 in tako kot dopoldanski trening, je bil tudi popoldanski trening prekinjen z rdečo zastavo kot posledica padca Jakoba Rosenthalerja. A to ni bil edini dirkač, ki je občutil trdoto tal v Le Mansu. Cormac Buchanan je padel kar dvakrat, Piqueras in David Munoz pa vsak po enkrat, a slednji se je hitro pobral in vrnil nazaj na motocikel nato pa postavil najhitrejši čas dneva v razredu moto3. Drugi je bil tako kot dopoldne Yamanaka, tretji pa Fernandez.

V razredu moto2 pa je najhitrejši čas iz dopoldanskega treninga obranil Gonzalez, ki je bil tudi popoldne najhitrejši. Vodilni Španec je tokrat za seboj pustil Dioga Moreiro in Filipa Salača, medtem ko je po padcu brez uvrstitve v najboljšo deseterico ostal turški dirkač Deniz Onču. Tudi trening razreda moto2 je bil ustavljen z rdečo zastavo in sicer zaradi padca Alexa Escriga.

Petkov popoldanski trening razreda motoGP, ki odloča o potnikih v hitrejšo kvalifikacijsko skupino, sta dobro začela dirkača na Yamahah Quartararo in Jack Miller, preden sta seveda na okus prišla brata Marquez, ki sta se po času hitro zavihtela na vrh. Ogura, ki je dopoldne dobro treniral, je na popoldanskem treningu storil napako in končal v pesku, kot tudi Joan Mir in Maverick Vinales, ki je imel pred padcem odličen tempo in se je na le pet tisočink sekunde približal neulovljivemu Marquezu.

Za zelo kratek čas je nato najhitrejši čas postavil Quartararo, dokler ni Marc Marquez povečal tempo in z najhitrejši čas dneva podrl rekord steze v Le Mansu. Manj sreče kot Quartararo je imel drugi Francoz Zarco, ki je skupaj z Binderjem končal v pesku. So pa zato na plin pritisnili Bagnaia, Alex Marquez in njegov moštveni kolega Fermin Aldeguer, ki je postavil četrti čas treninga. Med najboljšo deseterico so se pole Marca, Quartararoja in omenje trojice uvrstili še Jack Miller, Pedro Acosta, Vinales, Morbidelli in Bezzecchi.

