Dirkači komaj čakajo, da bodo 'črpali' navijaško evforijo v Le Mansu

Francozi dihajo za motociklizem, kar dokazuje rekordna obiskanost dirke za Veliko nagrado Francije. Organizatorji so ob napetem boju za prvaka med bratoma Marquez in dvigu forme Fabia Quartararoja prepričani, da si bo dogajanje ta konec tedna skupaj v živo ogledalo prek 300 tisoč gledalcev.

Najboljši startni položaj in drugo mesto na dirki Fabia Quartararoja na zadnji dirki v Španiji je še dodaten razlog, da francoski ljubitelji motociklizma množično drejo v Le Mans. " Seveda se po odličnem koncu tedna v Jerezu žečim na domači dirki dobro odrezati. V jerez sem prišal brez pričakovanj in imel odličen konec tedna, zato bom zdaj storil enako ," sporoča Quartararo.

Le Mans ne slovi po legendarnem dirališču ampak tudi po ektremnih in nepredvidljivih vremenskih razmerah. v zadnjih 23 dirkah tu se je kar 11 krat zgodilo, da smo videli bodisi start v dežju, bodisi je začelo deževato med dirko. Vremensko napoved zato budno spremlja tudi najstarejši dirkač v karavani in lokalni junak Johann Zarco. "Vremenska napoved je dokaj stabilna, morda bo v nedeljo nekaj dežja. A vsaj petek in sobota bosta suha. Dal bom vse od sebe in gledalcev črpal to izjemno energijo."