Jutranje ogrevanje dobil Bezzecchi pred Bagnaio

Dirkači so že opravili z jutranjim ogrevanjem, dobil ga je Marco Bezzecchi. Francesco Bagnaia, ki je bil po včerajšnjem sprintu razočaran, je bil drugi, tretji čas pa je postavil Alex Marquez. Zmagovalec sobotnega sprinta Marc Marquez je bil peti, pred njega se je vrinil še Enea Bastianini.
Še preden se na stezo podajo dirkači razreda motoGP, pa bomo pospremili dirke nižjih razredov. Ob 11.00 se bodo rdeče luči ugasnile za dirkače razreda moto3, dirko bomo prenašali na VOYO, ob 12.10 pa s prenosom začnemo tudi na Kanalu A, ko se bodo s startnih položajev pognali dirkači razreda moto2.
