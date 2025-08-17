Jutranje ogrevanje dobil Bezzecchi pred Bagnaio

Dirkači so že opravili z jutranjim ogrevanjem, dobil ga je Marco Bezzecchi. Francesco Bagnaia, ki je bil po včerajšnjem sprintu razočaran, je bil drugi, tretji čas pa je postavil Alex Marquez. Zmagovalec sobotnega sprinta Marc Marquez je bil peti, pred njega se je vrinil še Enea Bastianini.