Jutranje ogrevanje dobil Bezzecchi pred Bagnaio

Spielberg, 17. 08. 2025 10.00 | Posodobljeno pred eno minuto

Dirkaški vikend v Spielbergu se počasi približuje vrhuncu. Pred nami sta najprej dirki razredov moto3 in moto2, ob 13.15 pa na Kanalu A in VOYO začnemo s prenosom dirke razreda motoGP. Jutranje ogrevanje pred nedeljsko preizkušnjo je dobil Marco Bezzecchi pred Francescom Bagnaio, tretji je bil Alex Marquez.

MotoGP – VN Avstrije
MotoGP – VN Avstrije FOTO: VOYO

Dirkači so že opravili z jutranjim ogrevanjem, dobil ga je Marco Bezzecchi. Francesco Bagnaia, ki je bil po včerajšnjem sprintu razočaran, je bil drugi, tretji čas pa je postavil Alex Marquez. Zmagovalec sobotnega sprinta Marc Marquez je bil peti, pred njega se je vrinil še Enea Bastianini.

Preberi še Marc Marquez po sprintu prvič v Avstriji stopil na najvišjo stopničko

Še preden se na stezo podajo dirkači razreda motoGP, pa bomo pospremili dirke nižjih razredov. Ob 11.00 se bodo rdeče luči ugasnile za dirkače razreda moto3, dirko bomo prenašali na VOYO, ob 12.10 pa s prenosom začnemo tudi na Kanalu A, ko se bodo s startnih položajev pognali dirkači razreda moto2.

Preberi še Bagnaia: Imamo potencial, poklopiti se morajo še zunanje okoliščine
