Martin: Počutil sem se, kot da sem zmagal

Aktualni svetovni prvak razreda motoGP Jorge Martin se očitno na dirkalniku Aprilie počuti vse bolje. Potem ko je zaradi poškodb moral izpustiti praktično celotno prvo polovico sezone, se je na svoji tretji dirki po povratku v karavano že prebil tik pod stopničke. Četrto mesto je še toliko impresivnejši dosežek, saj je Španec dirko za veliko nagrado Madžarske začel s 16. startnega položaja.

Jorge Martin je na Balaton Parku navdušil s četrtim mestom. FOTO: Profimedia icon-expand

"Počutim se fantastično. Zdi se mi, kot da se z vsakim krogom na tem motociklu naučim več, počutim se bolj in bolj udobno," je bil po dirkaškem vikendu v Balatonfokajarju navdušen Jorge Martin. O tem, kako malo časa je preživel na motociklu Aprilie, priča tudi dejstvo, da še vedno dela na osnovnih nastavitvah, kot je prilagajanje dirkalnika svoji višini. "Še tik pred startom sem si spreminjal najbolj osnovne nastavitve na krmilu, še vedno sem v začetnem procesu prilagajanja motocikla."

To je bila zanj šele četrta letošnja nedeljska dirka, na kateri je sodeloval, in tretja po hudi poškodbi, ki jo je staknil v Katarju. Po sedmem mestu v Brnu in odstopu v Spielbergu je nedeljsko dirko na Madžarskem končal tik pod stopničkami.

"Bila je fantastična dirka, na kateri sem zelo užival. Resda se mi je dirka zdela dolga, saj je steza zelo fizično naporna za dirkanje, toda počutim se dobro," veselja po dirkaški preizkušnji ni skrival aktualni svetovni prvak. Četrto mesto bi bilo zanj v vsakem primeru izjemen rezultat, še toliko bolj pa je navdušil, ker se je nanj prebil s 16. startnega položaja. "Ni bilo lahko startati s 16. startnega mesta, med dirko sem moral prehiteti veliko dirkačev. Četudi sta bila moja cilja zgolj dirkati konstantno in bolje razumeti motocikel, sem uspel prehitevati dirkače in izboljševati svoj čas kroga."

Med dirko je za trenutek celo pomislil, da so na dosegu roke tudi stopničke. "Počutil sem se zelo konstantno in svoj najhitrejši čas dosegel v 18. krogu dirke. Na neki točki sem videl, da mi je Marco Bezzecchi vse bližje, in poskušal sem ga dohiteti, a bilo je preveč tvegano. Rekel sem si, da je bolje končati na četrtem mestu kot na tleh. Več odpeljanih krogov pomeni tudi več izkušenj na motociklu," pa Španca želja po zmagovalnem odru ni preslepila. Vseeno pa je bil nad rezultatom presrečen. "Zdelo se mi je, kot da sem zmagal. V cilju sem bil zelo čustven z mojim dekletom, bilo je veliko težkih trenutkov, za mano je naporna sezona. Ko dosežeš dober rezultat, te to zelo razvedri in spomniš se, kako je bilo v težkih časih. Zelo sem vesel predvsem za svojo ekipo, za svojo družino in za ljudi, ki so vse to prestajali z mano," Martin ni skrival, koliko mu pomeni ta dosežek.

Več dirkačev se je pritoževalo, da madžarska steza ne ponuja veliko priložnosti za prehitevanje, sam pa jih ni imel težav najti. "Že pred dirkanjem sem bil zelo optimističen, saj sem opazil več točk za prehitevanje. Že v prvem ovinku sem prehitel sedem dirkačev in jih nato prehiteval še v naslednjih krogih. Četrti, peti in deveti ovinek so dobra mesta za to in na dirki sem jih tudi dobro izkoristil." Se Martin, glede na to, kako blizu je bil stopničkam na Madžarskem, nadeja, da bi lahko nanje stopil že na naslednji dirki? "Trenutno se ne oziram na rezultat, za mano je lepa dirka in veliko sem se naučil iz nje. Še vedno moram najprej bolje razumeti, kako motocikel deluje v kvalifikacijah, izboljšati pa se moram tudi na dirki. Gremo pa v pravo smer," si ne želi na svoja ramena naložiti prevelikega bremena.

