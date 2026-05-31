Mugello, dom italijanskih junakov

Če bi italijanske dirkače povprašali, katero od dirkališč je zanje najbolj posebno, bi bil njihov odgovor bržkone enoten – Mugello. Že sama steza je spektakularna, z dolgo ravnino, na kateri je Jorge Martin v soboto postavil nov rekord v najvišji izmerjeni končni hitrosti, in številnimi hitrimi ovinki, svoje pa nedvomno dodajo tudi vročekrvni domači navijači, ki iz leta v leto poskrbijo za izjemno vzdušje na dirkališču.

Tako ne preseneča, da je najuspešnejši dirkač v zgodovini Mugella Italijan, to je Giacomo Agostini. Na domači dirki je na najvišji stopnički stal trinajstkrat, sedemkrat v kategoriji 350 cc, šestkrat pa v kategoriji 500 cc.

Rossi je v Mugellu nazadnje slavil leta 2009 FOTO: Profimedia

Tudi če upoštevamo le zmage v elitnem razredu motoGP, je na vrhu lestvice zmag Italijan, in to kdo drug kot legendarni Valentino Rossi. Dirkaški doktor je v Toskani med elito slavil sedem zmag, dvakrat pa je slavil tudi v nižjih kategorijah. V Mugellu je bil med letoma 2002 in 2008 vsakokrat najboljši, v sezoni 2009 pa ga je po dramatični dirki, ki so jo zaznamovali dež in menjave motociklov, z vrha izrinil Casey Stoner.

Jorge Lorenzo je v Mugellu med elito zmagal šestkrat. FOTO: Profimedia

Leta 2011 pa se je začela prevlada Jorgeja Lorenza, ki je na domačem dvorišču Rossija v elitnem razredu slavil šestkrat, eno zmago pa je tu dosegel še v srednjem razredu. Španec je v Mugellu zmagal v letih 2011, 2012, 2013, 2015, 2016 in 2018. Šest zmag je med elito slavil tudi Mick Doohan, med še vedno aktivnimi dirkači pa sta najuspešnejša Marc Marquez in Francesco Bagnaia.

Marc Marquez brani lansko zmago v Mugellu. FOTO: Profimedia

Aktualni prvak bo v nedeljo lovil že svojo peto zmago v Mugellu. V kraljevskem razredu je slavil dvakrat, po letu 2014 je bil najboljši še lani, dve pa je dosegel v nižjih razredih. Novo zmago bo napadal s četrtega startnega mesta. Bagnaia je v razredu motoGP pred domačimi navijači slavil trikrat, njegova prevlada je trajala od sezone 2022 do 2024.

Bagnaia je italijanske navijače razveselil v letih 2022, 2023 in 2024. FOTO: Profimedia

Eno zmago pa je v Mugellu dosegel Fabio Quartararo, tu je na najvišjo stopničko stopil v sezoni 2021, v kateri je tudi osvojil naslov prvaka.

Lepe spomine na italijansko stezo ima tudi Martin, ki je v Mugellu dvakrat stal na zmagovalnem odru. To mu je uspelo v letih 2023 in 2024, lani pa je dirko za veliko nagrado Italije zaradi poškodbe izpustil. Da mu italijanska steza ustreza, je letos potrdil z drugim mestom na sprintu. Fabio Di Giannantonio je na domači dirki prav tako že bil med najboljšimi. Lansko dirko je končal za obema bratoma Marquez in zasedel tretje mesto. Tretji je bil tudi na sobotnem sprintu in nakazal, da mu sedmo startno izhodišče ne bo predstavljalo prevelike ovire.

Ali bo Mugello letos okronal novega zmagovalca ali bo svoje slavje ponovil eden izmed že ustoličenih junakov italijanske steze, bo znano v zgodnjih popoldanskih urah. S prenosom sklepnega dejanja tega dirkaškega vikenda začnemo ob 13.15, rdeče luči pa bodo ugasnile ob 14.00.