Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
MotoGP

Mugello, dom italijanskih junakov

Mugello, 31. 05. 2026 07.00 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
Ž.Ž.
Bagnaia je italijanske navijače razveselil v letih 2022, 2023 in 2024.

Mugello velja za eno izmed najbolj kultnih prizorišč na koledarju motociklističnega prvenstva. Steza v Toskani je poskrbela za več legendarnih trenutkov motociklizma in okronala številne italijanske junake. Najuspešnejša med njimi sta upokojeni legendi Giacomo Agostini in Valentino Rossi, po njuni poti pa bi si želel iti tudi Francesco Bagnaia, ki je v Mugellu slavil trikrat. Bomo letos dobili novega italijanskega junaka?

MotoGP - VN Italije
MotoGP - VN Italije
FOTO: VOYO

Če bi italijanske dirkače povprašali, katero od dirkališč je zanje najbolj posebno, bi bil njihov odgovor bržkone enoten – Mugello.

Že sama steza je spektakularna, z dolgo ravnino, na kateri je Jorge Martin v soboto postavil nov rekord v najvišji izmerjeni končni hitrosti, in številnimi hitrimi ovinki, svoje pa nedvomno dodajo tudi vročekrvni domači navijači, ki iz leta v leto poskrbijo za izjemno vzdušje na dirkališču.

Preberi še Bezzecchi z rekordom steze, Aprilia okupirala prvo startno vrsto

Tako ne preseneča, da je najuspešnejši dirkač v zgodovini Mugella Italijan, to je Giacomo Agostini. Na domači dirki je na najvišji stopnički stal trinajstkrat, sedemkrat v kategoriji 350 cc, šestkrat pa v kategoriji 500 cc.

Rossi je v Mugellu nazadnje slavil leta 2009
Rossi je v Mugellu nazadnje slavil leta 2009
FOTO: Profimedia

Tudi če upoštevamo le zmage v elitnem razredu motoGP, je na vrhu lestvice zmag Italijan, in to kdo drug kot legendarni Valentino Rossi. Dirkaški doktor je v Toskani med elito slavil sedem zmag, dvakrat pa je slavil tudi v nižjih kategorijah. V Mugellu je bil med letoma 2002 in 2008 vsakokrat najboljši, v sezoni 2009 pa ga je po dramatični dirki, ki so jo zaznamovali dež in menjave motociklov, z vrha izrinil Casey Stoner.

Jorge Lorenzo je v Mugellu med elito zmagal šestkrat.
Jorge Lorenzo je v Mugellu med elito zmagal šestkrat.
FOTO: Profimedia

Leta 2011 pa se je začela prevlada Jorgeja Lorenza, ki je na domačem dvorišču Rossija v elitnem razredu slavil šestkrat, eno zmago pa je tu dosegel še v srednjem razredu. Španec je v Mugellu zmagal v letih 2011, 2012, 2013, 2015, 2016 in 2018.

Šest zmag je med elito slavil tudi Mick Doohan, med še vedno aktivnimi dirkači pa sta najuspešnejša Marc Marquez in Francesco Bagnaia.

Marc Marquez brani lansko zmago v Mugellu.
Marc Marquez brani lansko zmago v Mugellu.
FOTO: Profimedia

Aktualni prvak bo v nedeljo lovil že svojo peto zmago v Mugellu. V kraljevskem razredu je slavil dvakrat, po letu 2014 je bil najboljši še lani, dve pa je dosegel v nižjih razredih. Novo zmago bo napadal s četrtega startnega mesta.

Bagnaia je v razredu motoGP pred domačimi navijači slavil trikrat, njegova prevlada je trajala od sezone 2022 do 2024.

Bagnaia je italijanske navijače razveselil v letih 2022, 2023 in 2024.
Bagnaia je italijanske navijače razveselil v letih 2022, 2023 in 2024.
FOTO: Profimedia

Eno zmago pa je v Mugellu dosegel Fabio Quartararo, tu je na najvišjo stopničko stopil v sezoni 2021, v kateri je tudi osvojil naslov prvaka.

Bagnaia je italijanske navijače razveselil v letih 2022, 2023 in 2024.
Bagnaia je italijanske navijače razveselil v letih 2022, 2023 in 2024.
FOTO: Profimedia

Lepe spomine na italijansko stezo ima tudi Martin, ki je v Mugellu dvakrat stal na zmagovalnem odru. To mu je uspelo v letih 2023 in 2024, lani pa je dirko za veliko nagrado Italije zaradi poškodbe izpustil. Da mu italijanska steza ustreza, je letos potrdil z drugim mestom na sprintu.

Fabio Di Giannantonio je na domači dirki prav tako že bil med najboljšimi. Lansko dirko je končal za obema bratoma Marquez in zasedel tretje mesto. Tretji je bil tudi na sobotnem sprintu in nakazal, da mu sedmo startno izhodišče ne bo predstavljalo prevelike ovire.

Preberi še Fernandez v Mugellu osvojil svojo prvo sprintersko zmago

Ali bo Mugello letos okronal novega zmagovalca ali bo svoje slavje ponovil eden izmed že ustoličenih junakov italijanske steze, bo znano v zgodnjih popoldanskih urah. S prenosom sklepnega dejanja tega dirkaškega vikenda začnemo ob 13.15, rdeče luči pa bodo ugasnile ob 14.00.

Urnik dirkaškega dogajanja ta konec tedna v Mugellu
Urnik dirkaškega dogajanja ta konec tedna v Mugellu
FOTO: VOYO
MOTOGP VN ITALIJE MUGELLO

Čustveni Fernandez: Ne vem, ali ta zmaga spremeni karkoli

24ur.com Svetovni prvak motoGP, ki navija za Juventus in obožuje testenine
24ur.com Mugello brez Rossija ni več rumen: On je pač legenda!
24ur.com Se bo v Mugellu nadaljevala prevlada italijanskih dirkačev in Ducatija?
24ur.com Uresničitev sanj za Italijana: na sloviti pokal postavil ploščico s svojim imenom
24ur.com Bagnaia: Največji konkurenti za naslov prihajajo iz Ducatijeve družine
24ur.com Rossijeva varovanca dominirala v Assnu
24ur.com NAGRADNA IGRA: Kdo bo doma ponosno razkazoval podpisano čelado Valentina Rossija?
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 8
  • 6
  • 9
  • 10
  • 12
  • 11
  • 16
  • 18
  • 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Slovenci ostajamo zvesti tradicionalnim imenom
4 koraki, ki jih ne smete preskočiti pri negi kože
4 koraki, ki jih ne smete preskočiti pri negi kože
Ali lahko doječa mama uživa začinjeno in pekočo hrano?
Ali lahko doječa mama uživa začinjeno in pekočo hrano?
Preprosto čudovita: Zala Djurić žari v svoji novi življenjski vlogi
Preprosto čudovita: Zala Djurić žari v svoji novi življenjski vlogi
zadovoljna
Portal
Še vedno obseden s Kate Middleton
Tedenski horoskop: Ribe so optimistične, kozoroge čakajo pomembne odločitve
Tedenski horoskop: Ribe so optimistične, kozoroge čakajo pomembne odločitve
Dnevni horoskop: Device si bodo vzele čas zase, misli dvojčkov bodo hitre
Dnevni horoskop: Device si bodo vzele čas zase, misli dvojčkov bodo hitre
Ema Dragišić po Janovem porazu: 'Bila sem res žalostna'
Ema Dragišić po Janovem porazu: 'Bila sem res žalostna'
vizita
Portal
Mnogi teh znakov ne povezujejo z jetri – posledice pa so lahko resne
Pretirano potenje brez razloga lahko opozarja na zdravstvene težave
Pretirano potenje brez razloga lahko opozarja na zdravstvene težave
Kako pogosto je treba ponovno nanesti SPF med dopustom
Kako pogosto je treba ponovno nanesti SPF med dopustom
Psihologija ljubosumja: kdaj je ljubosumje normalno in kdaj ne
Psihologija ljubosumja: kdaj je ljubosumje normalno in kdaj ne
cekin
Portal
Zaslužite do 3000 evrov: hotel v lasti nogometnega asa vabi k sodelovanju
Zakaj imate vedno občutek, da nimate dovolj denarja – tudi z dobro plačo
Zakaj imate vedno občutek, da nimate dovolj denarja – tudi z dobro plačo
Madrid postaja novi Miami za bogate
Madrid postaja novi Miami za bogate
Oglas za pastirja privabil 700 kandidatov: Beg iz pisarn v naravo
Oglas za pastirja privabil 700 kandidatov: Beg iz pisarn v naravo
moskisvet
Portal
Zakaj nikoli ne bi smeli ugasniti avtomobila, medtem ko klima še deluje
Jezero, kjer ljudje izgubijo orientacijo že po nekaj minutah: skrivnost, ki bega tudi znanstvenike
Jezero, kjer ljudje izgubijo orientacijo že po nekaj minutah: skrivnost, ki bega tudi znanstvenike
Ženske jo najemajo, da preveri zvestobo njihovih partnerjev
Ženske jo najemajo, da preveri zvestobo njihovih partnerjev
Športne destinacije prihodnosti: mesta, kjer je gibanje razlog za potovanje
Športne destinacije prihodnosti: mesta, kjer je gibanje razlog za potovanje
dominvrt
Portal
Nevarna bolezen, ki jo lastniki mačk pogosto spregledajo
Skoraj ne potrebuje nege, vrt pa spremeni v cvetlični raj
Skoraj ne potrebuje nege, vrt pa spremeni v cvetlični raj
Vodnik: Kako do čudovitih modrih, rožnatih ali vijoličnih hortenzij?
Vodnik: Kako do čudovitih modrih, rožnatih ali vijoličnih hortenzij?
Videti je kot kača, v resnici pa je povsem neškodljiva
Videti je kot kača, v resnici pa je povsem neškodljiva
okusno
Portal
Ko se vam ne ljubi kuhati: 5 enostavnih nedeljskih kosil
Pozabite na klasičen krompir: priloge, ki so trenutno v trendu
Pozabite na klasičen krompir: priloge, ki so trenutno v trendu
Bezgov sirup ni le za sok: 3 načini uporabe, ki vas bodo navdušili
Bezgov sirup ni le za sok: 3 načini uporabe, ki vas bodo navdušili
Jagodna marmelada brez sladkorja in želatine, pripravljena v nekaj minutah
Jagodna marmelada brez sladkorja in želatine, pripravljena v nekaj minutah
voyo
Portal
Cacau - okus ljubezni
Kotlina
Kotlina
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Gepack
Gepack
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1725