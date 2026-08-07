Bezzecchi dobil zdravniško dovoljenje, sledi boj za zmago

Lanski zmagovalec Velike nagrade Velike Britanije Marco Bezzecchi je po odličnem začetku ob koncu prvega dela sezone zašel v težave, zdaj pa se po operaciji ključnice in posegu na kolenu vrača v karavano.

"Ne počutim se slabo. Za mano je zahtevno poletje, vsekakor ne takšno, kot sem si ga želel. Poskušal sem čim bolje okrevati in ves čas treniral. Vse poletje sem bil vsak dan v fitnesu, tik pred prihodom pa sem lahko znova sedel tudi na motor," je dejal Bezzecchi.

Za vodilnim moštvenim kolegom Jorgejem Martinom trenutno zaostaja 22 točk, za start pa potrebuje še zdravniško dovoljenje.

"To dirkališče je zame seveda nekaj posebnega in njegova konfiguracija mi je zelo všeč. Letos pa zaradi trenutnega položaja prihajamo z drugačnim pristopom. Razmišljam predvsem o tem, da sedem na motor in preverim, kako se bom počutil. Če bo občutek dober, bom seveda poskusil," dodaja Italijan.

Po opravljenih formalnostih Bezzecchija na najdaljšem dirkališču v koledarju in pred izjemnimi navijači čaka klasičen angleški izziv.

"Vreme je tukaj vedno malce muhasto in lahko marsikaj spremeni. Proga pa ima vse, hitre, tekoče odseke, zahtevna zaviranja, veliko menjav smeri in dolge ravnine," pravi Bezzecchi.

Upanje na naslov še živi, a zaveda se, da je pred njimi natrpan drugi del sezone: "Dal bom vse od sebe, da bi lahko ostal v boju do konca. Poskusil se bom v Silverstonu vrniti na dostojen način, nato pa bom imel še nekaj časa, da uredim zadnje podrobnosti glede telesne pripravljenosti. Od Aragona naprej pa bo pravi boj."

Priložnosti za napad bo še dovolj, do konca sezone po Silverstonu ostaja še deset dirk. Dogajanje v Veliki Britaniji se začne danes s prostima treningoma ob 10.55 in 15.10 na VOYO.