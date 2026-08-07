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MotoGP

Bezzecchi dobil zdravniško dovoljenje, sledi boj za zmago

Ljubljana, 07. 08. 2026 06.00 pred 3 dnevi 2 min branja 5

Avtor:
Nina Mihalič
Marco Bezzecchi

Po poletnem premoru je pred dirkači MotoGP vroče nadaljevanje sezone. Prvenstvo je izjemno izenačeno - med prvim in petim dirkačem je le 24 točk razlike. Boj za naslov se bo nadaljeval v Silverstonu, ki je tako zaradi vremena in konfiguracije steze zelo nepredvidljiv. Na zadnjih 11 angleških dirkah je bilo prav toliko različnih zmagovalcev. Po številnih težavah se želi na vrh zmagovalnega odra vrniti Marco Bezzecchi.

Lanski zmagovalec Velike nagrade Velike Britanije Marco Bezzecchi je po odličnem začetku ob koncu prvega dela sezone zašel v težave, zdaj pa se po operaciji ključnice in posegu na kolenu vrača v karavano.

"Ne počutim se slabo. Za mano je zahtevno poletje, vsekakor ne takšno, kot sem si ga želel. Poskušal sem čim bolje okrevati in ves čas treniral. Vse poletje sem bil vsak dan v fitnesu, tik pred prihodom pa sem lahko znova sedel tudi na motor," je dejal Bezzecchi.

Za vodilnim moštvenim kolegom Jorgejem Martinom trenutno zaostaja 22 točk, za start pa potrebuje še zdravniško dovoljenje.

"To dirkališče je zame seveda nekaj posebnega in njegova konfiguracija mi je zelo všeč. Letos pa zaradi trenutnega položaja prihajamo z drugačnim pristopom. Razmišljam predvsem o tem, da sedem na motor in preverim, kako se bom počutil. Če bo občutek dober, bom seveda poskusil," dodaja Italijan.

Po opravljenih formalnostih Bezzecchija na najdaljšem dirkališču v koledarju in pred izjemnimi navijači čaka klasičen angleški izziv.

"Vreme je tukaj vedno malce muhasto in lahko marsikaj spremeni. Proga pa ima vse, hitre, tekoče odseke, zahtevna zaviranja, veliko menjav smeri in dolge ravnine," pravi Bezzecchi.

Upanje na naslov še živi, a zaveda se, da je pred njimi natrpan drugi del sezone: "Dal bom vse od sebe, da bi lahko ostal v boju do konca. Poskusil se bom v Silverstonu vrniti na dostojen način, nato pa bom imel še nekaj časa, da uredim zadnje podrobnosti glede telesne pripravljenosti. Od Aragona naprej pa bo pravi boj."

Priložnosti za napad bo še dovolj, do konca sezone po Silverstonu ostaja še deset dirk. Dogajanje v Veliki Britaniji se začne danes s prostima treningoma ob 10.55 in 15.10 na VOYO.

motogp silverstone bezzecchi

Bezzecchi z rekordom steze slavil na drugem prostem treningu

MotoGP v Silverstonu vsaj do leta 2028

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KOMENTARJI5

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Miha1999
07. 08. 2026 11.49
Super, upam le, da ne bo spet koga okol kepe butnu👏
Odgovori
-4
1 5
Dr. Vale
07. 08. 2026 17.08
Upam da tebe
Odgovori
+4
5 1
Kaktus - x
08. 08. 2026 19.22
Zopet smo priča podrepniški žlehtnobi.
Odgovori
+2
2 0
dark Cat
07. 08. 2026 10.39
Delavci ob progi so pa spet v strahu, da jih ne dobijo okol glave.....zalostno, da se sploh pise karkoli o tej osebi.
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-5
1 6
Kaktus - x
08. 08. 2026 19.23
Te slo!
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+3
3 0
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