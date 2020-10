Quartararo o boju za naslov prvaka: Če bi Marquez tekmoval, bi bilo zagotovo vse drugače

"Vsi so izkoristili odsotnost Marca Marqueza in zato imamo tudi, če se ne motim, pet različnih zmagovalcev. In nove zmagovalce v tej elitni kategoriji. Če bi Marc tekmoval, bi bilo zagotovo drugače. Če on tekmuje, to zelo dobro vpliva na prvenstvo. Zato bo zanimivo, ko se bo vrnil in kako se bo prvenstvo razvijalo. A zagotovo je za vse čudno tole 2020." Na vrhu lestvice dirkačev ima mladenič iz Nice osem točk prednosti pred Špancem Joanom Mirom, do zadnje dirke v Portimau pa je na razpolago še 150 točk."Prvi štirje dirkači smo glavni kandidati za naslov, to je jasno. A očitno je tudi Franco Morbidellizelo hiter. Zdi se mi, da se bo prvenstvo zares začelo zdaj in drugi del sezone bo še zabaven in odločilen."