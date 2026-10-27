'Martin v Sepangu? Pride, a nastop je zelo negotov'

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Optimisti obstajajo, blagor njim. Eden takšnih je Paolo Bonora, vodja ekipe Aprilia, ki verjame, da za Jorgeja Martina ni še nič izgubljenega. Tudi nastop v Sepangu – ne. Na vprašanje, ali bo 28-letni Španec pripravljen za nastop v Maleziji, je za Gazzetto Dello Sport zatrdil: "Delali bomo na tem."

Jorge Martin FOTO: AP

A obstaja tudi bolj realističen pogled. Po njem naj bi se španski dirkač vrnil nekoliko pozneje, morda šele v Katarju. Svoje mnenje je podal tudi izvršni direktor Aprilie Massimo Rivola: "Martin v Sepangu? Težko. Zagotovo pa bo ostal z nami. Ne bomo odnehali do konca."

Martinova vrnitev je ključnega pomena. Štiri dirkaške konce tedna pred koncem sezone vodi Marc Marquez s 365 točkami, le deset več jih ima Martin (355). Tretji je Marco Bezzecchi s 315 točkami in še vedno ohranja matematične možnosti za naslov.

Marc Marquerz, Jorge Martin in Marco Bezzecchi FOTO: Profimedia

Sledijo Pedro Acosta (263), Ai Ogura (259) in Fabio Di Giannantonio (252), medtem ko je Francesco Bagnaia šele deveti s 166 točkami. Med konstruktorji vodi Aprilia s 509 točkami, Ducati jih ima 503. V igri je še vse, razmerja moči pa so izjemno krhka.

MotoGP zapušča Avstralijo brez izpeljane glavne dirke, boj za naslov pa je bolj negotov kot kadar koli prej. Preobrat se je zgodil že v sobotni sprint dirki. Dirkališče Phillip Island ob obali je Veliko nagrado Avstralije gostilo od leta 1997. Prihodnje leto se bo dirka preselila na ulično dirkališče v Adelaidi na jugu države, zato je bila letošnja zadnja na Phillip Islandu.

Massimo Rivola FOTO: Profimedia

Marquez je zmagal pred bratom Alexom Marquezom in Fabiom Di Giannantonijem, medtem ko je Martin, takrat vodilni v skupnem seštevku, padel v osmem krogu med dvobojem z Ducatijevim dirkačem. Marquez je tako znova prevzel vodstvo v prvenstvu. Španec je po hudem padcu v sprintu utrpel zlom desne koželjnice v predelu zapestja in odpovedal nedeljski nastop.

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Iz Martinove ekipe so sicer že takrat nemudoma sporočili, da zlom ni tako hud, kot so sprva pričakovali, zato operacija ne bo potrebna.

Odpoved nedeljske dirke je zamrznila razlike med kandidati za naslov, ni pa odpravila večje težave za Martina: poškodbe. Svetovni prvak iz leta 2024 si je zlomil desno koželjnico v bližini zapestja. Računalniška tomografija ni pokazala dodatnega zloma podlahtnice, zato operacija ne bo potrebna. To so spodbudne novice.

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Martin se ne bo vrnil v Španijo, ampak bo zdravljenje nadaljeval ob ekipi in odpotoval v Malezijo. Cilj ostaja nastop že v Sepangu, vendar bo to odvisno od okrevanja roke in zdravniškega dovoljenja. Tudi v primeru nastopa pa skoraj zagotovo ne bo stoodstotno pripravljen.

Še štiri prizorišča in 148 možnih točk

Do konca sezone ostajajo še štirje dirkaški vikendi. Na posameznem dirkaškem koncu tedna je mogoče osvojiti največ 37 točk: 12 v sprintu in 25 na glavni dirki.

Skupaj je tako do konca sezone še 148 razpoložljivih točk.

Katar ostaja velika neznanka

Posebno vprašanje ostaja dirka v Katarju. Čeprav je še vedno del koledarja, so dirkači od organizatorjev zahtevali pisna zagotovila glede varnosti pred odhodom na Bližnji vzhod.

Marc Marquez FOTO: Profimedia

Paradoks je očiten: Phillip Island je ostal brez dirke zaradi vremenskih razmer, medtem ko Katar kljub vojni ostaja na koledarju.

Veliko prahu je dvignila tudi izjava Uccia Saluccija iz ekipe VR46. "Z Dorno smo imeli še en sestanek in stoodstotno so potrdili, da bomo odšli v Katar. Nato smo dobili še potrditev te potrditve, a vse skupaj je že mesece pravi teater." Salucci je dodal, da je odločitev posameznega dirkača, če ne želi nastopiti, vendar pogodba ekip z Dorno predvideva, da morajo ekipe svoje dirkače pripeljati na prizorišče dirke.

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