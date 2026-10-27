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MotoGP

'Martin v Sepangu? Pride, a nastop je zelo negotov'

Modena, 27. 10. 2026 06.00 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
M.J.
Jorge Martin

Po odpovedi VN Avstralije se karavana MotoGP seli v Malezijo. Največji optimisti upajo, da se bo Jorge Martin na stezo vrnil že v Sepangu, vendar za zdaj ni nobenih zagotovil. Boj za naslov prvaka ostaja povsem odprt. Po avstralski preizkušnji so do konca sezone še dirke v Maleziji, Katarju, na Portugalskem in v Španiji. Izvedba dirke v Katarju je odvisna od razvoja varnostnih razmer na Bližnjem vzhodu. Konec tedna je na vrsti VN Malezije. Boj za naslov je odprt, toda za Martina bi lahko bil prihajajoči dirkaški konec tedna v Sepangu že odločilen. Sploh, če ne bo nastopil. S prenosi na VOYO začnemo v petek.

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Optimisti obstajajo, blagor njim. Eden takšnih je Paolo Bonora, vodja ekipe Aprilia, ki verjame, da za Jorgeja Martina ni še nič izgubljenega. Tudi nastop v Sepangu – ne. Na vprašanje, ali bo 28-letni Španec pripravljen za nastop v Maleziji, je za Gazzetto Dello Sport zatrdil: "Delali bomo na tem."

Jorge Martin
Jorge Martin
FOTO: AP

A obstaja tudi bolj realističen pogled. Po njem naj bi se španski dirkač vrnil nekoliko pozneje, morda šele v Katarju. Svoje mnenje je podal tudi izvršni direktor Aprilie Massimo Rivola: "Martin v Sepangu? Težko. Zagotovo pa bo ostal z nami. Ne bomo odnehali do konca."

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Martinova vrnitev je ključnega pomena. Štiri dirkaške konce tedna pred koncem sezone vodi Marc Marquez s 365 točkami, le deset več jih ima Martin (355). Tretji je Marco Bezzecchi s 315 točkami in še vedno ohranja matematične možnosti za naslov.

Marc Marquerz, Jorge Martin in Marco Bezzecchi
Marc Marquerz, Jorge Martin in Marco Bezzecchi
FOTO: Profimedia

Sledijo Pedro Acosta (263), Ai Ogura (259) in Fabio Di Giannantonio (252), medtem ko je Francesco Bagnaia šele deveti s 166 točkami. Med konstruktorji vodi Aprilia s 509 točkami, Ducati jih ima 503. V igri je še vse, razmerja moči pa so izjemno krhka.

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MotoGP zapušča Avstralijo brez izpeljane glavne dirke, boj za naslov pa je bolj negotov kot kadar koli prej. Preobrat se je zgodil že v sobotni sprint dirki. Dirkališče Phillip Island ob obali je Veliko nagrado Avstralije gostilo od leta 1997. Prihodnje leto se bo dirka preselila na ulično dirkališče v Adelaidi na jugu države, zato je bila letošnja zadnja na Phillip Islandu.

Massimo Rivola
Massimo Rivola
FOTO: Profimedia

Marquez je zmagal pred bratom Alexom Marquezom in Fabiom Di Giannantonijem, medtem ko je Martin, takrat vodilni v skupnem seštevku, padel v osmem krogu med dvobojem z Ducatijevim dirkačem. Marquez je tako znova prevzel vodstvo v prvenstvu. Španec je po hudem padcu v sprintu utrpel zlom desne koželjnice v predelu zapestja in odpovedal nedeljski nastop.

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Iz Martinove ekipe so sicer že takrat nemudoma sporočili, da zlom ni tako hud, kot so sprva pričakovali, zato operacija ne bo potrebna.

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Odpoved nedeljske dirke je zamrznila razlike med kandidati za naslov, ni pa odpravila večje težave za Martina: poškodbe. Svetovni prvak iz leta 2024 si je zlomil desno koželjnico v bližini zapestja. Računalniška tomografija ni pokazala dodatnega zloma podlahtnice, zato operacija ne bo potrebna. To so spodbudne novice.

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Martin se ne bo vrnil v Španijo, ampak bo zdravljenje nadaljeval ob ekipi in odpotoval v Malezijo. Cilj ostaja nastop že v Sepangu, vendar bo to odvisno od okrevanja roke in zdravniškega dovoljenja. Tudi v primeru nastopa pa skoraj zagotovo ne bo stoodstotno pripravljen.

Še štiri prizorišča in 148 možnih točk

Do konca sezone ostajajo še štirje dirkaški vikendi. Na posameznem dirkaškem koncu tedna je mogoče osvojiti največ 37 točk: 12 v sprintu in 25 na glavni dirki.

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Skupaj je tako do konca sezone še 148 razpoložljivih točk.

Katar ostaja velika neznanka

Posebno vprašanje ostaja dirka v Katarju. Čeprav je še vedno del koledarja, so dirkači od organizatorjev zahtevali pisna zagotovila glede varnosti pred odhodom na Bližnji vzhod.

Marc Marquez
Marc Marquez
FOTO: Profimedia

Paradoks je očiten: Phillip Island je ostal brez dirke zaradi vremenskih razmer, medtem ko Katar kljub vojni ostaja na koledarju.

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Veliko prahu je dvignila tudi izjava Uccia Saluccija iz ekipe VR46. "Z Dorno smo imeli še en sestanek in stoodstotno so potrdili, da bomo odšli v Katar. Nato smo dobili še potrditev te potrditve, a vse skupaj je že mesece pravi teater." Salucci je dodal, da je odločitev posameznega dirkača, če ne želi nastopiti, vendar pogodba ekip z Dorno predvideva, da morajo ekipe svoje dirkače pripeljati na prizorišče dirke.

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Razlagalnik

MotoGP je najvišji razred svetovnega prvenstva v cestno-hitrostnem motociklizmu, ki ga organizira Mednarodna motociklistična zveza (FIM). Za razliko od serijsko izdelanih motociklov, ki jih lahko kupimo v trgovinah, so motocikli v MotoGP namenski prototipi, zgrajeni izključno za dirkanje. Ti stroji so opremljeni z vrhunsko tehnologijo, kot so napredni aerodinamični paketi, karbonske zavore in zmogljivi motorji, ki dosegajo hitrosti preko 360 km/h, kar zahteva izjemno fizično pripravljenost in tehnično znanje dirkačev.

V prvenstvu MotoGP izraz 'konstruktor' označuje proizvajalca motociklov, ki razvija in izdeluje lastne okvirje in pogonske agregate. Vsako leto se konstruktorji borijo za prestižno konstruktorsko prvenstvo, kjer se točke seštevajo na podlagi uvrstitev najboljšega dirkača posameznega proizvajalca na vsaki dirki. To je ključnega pomena za moto industrijo, saj MotoGP služi kot poligon za testiranje in razvoj novih tehnologij, ki se kasneje prenesejo v serijsko proizvodnjo cestnih motociklov.

Dorna Sports je špansko podjetje, ki ima od leta 1992 ekskluzivne pravice za komercialno in televizijsko trženje svetovnega prvenstva MotoGP. Kot promotor prvenstva Dorna skrbi za organizacijo dirkaških koledarjev, pogajanja s prizorišči, televizijske prenose in odnose s sponzorji ter ekipami. Njihova vloga je ključna pri določanju pravil, varnostnih standardov in splošnega razvoja športa, s čimer zagotavljajo, da prvenstvo ostaja globalno prepoznaven in finančno vzdržen spektakel.

Sprint dirka je krajša različica glavne dirke, ki se v MotoGP izvaja ob sobotah. Običajno traja približno polovico razdalje glavne dirke in prinaša manjše število točk za svetovno prvenstvo. Uvedena je bila z namenom povečanja zanimanja za gledalce in povečanja intenzivnosti dirkaškega vikenda, saj dirkači v sprintu pogosto vozijo bolj agresivno, ker jim ni treba skrbeti za varčevanje s pnevmatikami ali gorivom v enaki meri kot na dolgi nedeljski preizkušnji.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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motogp marquez martin

'Marc Marquez bo napadal. Njegovo najboljšo dirko bomo šele videli'

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