Quartararo: Upam, da bova z Maverickom taka, kot sta bila Vale in Jorge

Z odhodom Valentina Rossija se je končalo pomembno obdobje za ekipo Yamaha. 41-letni Italijan je bil njen najtrofejnejši dirkač, njene barve je branil kar 15 od zadnjih 17 sezon. Maverick Vinales in Fabio Quartararo sodita v ožji krog favoritov za končno zmagoslavje. Stavita predvsem na tesno sodelovanje. "Če bo enkrat na stezi en zmagal, drugič pa drugi, ni pomembno. Boljša morava biti od ostalih. Zunaj steze in v garaži pa morava stopiti skupaj, da izboljšamo motocikel," pravi Vinales. "Dober pritisk je biti dirkač v tovarniški ekipi. Z Maverickom upam, da bova kot Valentino in Jorge Lorenzo, saj sta se borila za naslov prvaka do zadnje dirke, upam, da bom v položaju Lorenza, ki je osvojil naslov," dodaja Quartararo. Šef Yamahe Lin Jarvis upa, da mlademu Francozu prihod v tovarniško ekipo ne bo povzročal dodatnega bremena.