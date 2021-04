'Marquez tudi v tej sezoni razmišlja o naslovu prvaka'

Marc Marquez nikoli ni bil dirkač, ki bi se ustrašil izziva. V nižjih dveh tekmovalih razredih je zmagoval iz zadnjega štartnega mest, med elito ga tudi ekstremni padci niso ustavili, da bi naslednji dan znova norel s 350 kilometri na uro. "Optimističen sem, da bom na motorju kolikor hitro bo mogoče," pravi serijski prvak kraljevega razreda motoGP. Po težkih devetih mesecih okrevanja bo znova dirkal. Njegov fizioterapevt Carlos Garcia, ki je bil ta čas z njim dan in noč, je na družbenih omrežjih izlil svojo dušo ter zapisal, da Marc v letošnji sezoni ne bo le statist in ni edini, ki tako meni. A vseeno do VN Portugalske ne bo jasno kje bo njegov domet. Sezono bo začel s 40 točkami zaostanka za vodilnim Johannom Zarcojem, v 70 sezonah namreč še nihče ni osvojil naslova svetovnega prvaka po dveh uvodnih "ničlah". Toda 27-letni Španec ni navaden dirkač, po dolgem premoru bo še bolj lačen zmag. "Ko delaš z dirkačem kot je Marc, moraš vedno misliti, da lahko osvojiš naslov prvaka. Letos je nekoliko drugače, vendar moja miselnost in mislim, tudi, da je Marcova miselnost takšna, da bo razmišljal o osvojitvi naslova prvaka."

