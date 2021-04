Prvi prosti trening razreda moto3

V Jerezu se nadaljuje sezona svetovnega motociklističnega prvenstva. V elitnem razredu motoGP bo v središču pozornosti zanesljivo znova Marc Marquez, saj je za nekdanjega svetovnega prvaka VN Španije to vrnitev na kraj nesreče. Osemkratni svetovni prvak si je julija lani na tem dirkališču zlomil roko, zaradi česar je izpustil celotno sezono in tudi del začetka letošnje.Dirkač Honde je izpustil dirki v Katarju, nato pa je nastopil na VN Portugalske in zasedel sedmo mesto. Vodilni dirkač razreda motoGP je trenutno Fabio Quartararo,Francoz vodi na lestvici z 61 točkami, drugi je Italijan Francesco Bagnaia (46 točk), tretji pa najboljši Španec, Maverick Vinales (40).

Kot kaže, Quartararoju ta steza zelo ustreza, o čemer pričajo lanski izidi. Tukaj sta bili leta 2020 dve zaporedni dirki in na obeh je zmagal francoski dirkač. Takrat je kazalo, da ima precej dobre možnosti za naslov svetovnega prvaka, a se je nato obrnilo drugače. Sezona je bila polna vzponov in padcev, veliko je bilo različnih zmagovalcev, na koncu je največ točk nabral Španec Joan Mir in osvojil naslov svetovnega prvaka v najmočnejšem razredu.

Danes sta v Jerezu na sporedu dva prosta treninga. Prvi bodo na stezi dirkači razreda moto3 (prvi trening se začne ob 9. uri), sledi razred motoGP in nato še moto2, potem pa je na vrsti še razred motoE. Sklop drugih prostih treningov pa je na sporedu ob 13.15. Vse dogajanje lahko spremljatev prenosu na VOYO.