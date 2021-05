V Le Mansu prvi treningi pred VN Francije

Prvi prosti trening čaka najprej dirkače razreda moto3, sledi razred motoGP, nato pa še moto2. Tudi vreme bo del "dogajanja" v Franciji, saj je napoved bolj "mokra", predvsem za nedeljo. Dirkači so pripravljeni tudi na takšne razmere, bo pa verjetno zato več presenečenj, kar se tiče uvrstitev, kot v suhih razmerah. Uradna spletna stran motoGP izpostavlja tri dirkače, ki se dobro znajdejo na mokrih stezah: Danila Petruccija, Alexa Marquezain zmagovalca zadnje dirke v Jerezu Jacka Millerja.

V nedeljo bo na sporedu peta dirka v sezoni, na zadnji dirki razreda motoGP v Jerezu so bili izjemno zadovoljni pri Ducatiju, saj sta bila Jack Miller in Francesco Bagnaia na vrhu, Avstralec je zmagal, Italijan pa je zasedel drugo mesto in osvojil dovolj točk, da je postal vodilni v skupnem seštevku boja za naslov svetovnega prvaka. Italijanska ekipa je v Jerezu slavila zmago prvič po letu 2006, visoke cilje pa ima tudi pred dirkaškim vikendom v Le Mansu.