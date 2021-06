V Barceloni bodo dirkače na tribunah bodrili navijači

Najbolj "vroč" je v razredu motoGP – kot kaže trenutno – dirkač v moštvu Yamahe, Fabio Quartararo. Francoz je na zadnji dirki VN Italije v Mugellu dosegel tretjo zmago v tej sezoni, z njo pa je povečal prednost v boju za naslov svetovnega prvaka. Do konca sezone je še dolga pot, a Francoz je zbral 105 točk, na drugo mesto se je prebil njegov rojak Johann Zarcoz 81 točkami (na VN Italije je zasedel četrto mesto), Italijan Francesco Bagnaiapa je ostal pri 79 točkah in je zdaj tretji.

V Barceloni je petek kot običajno rezerviran za dva prosta treninga v vseh motociklističnih razredih in takrat bo tudi že malce bolj jasno, kakšni so obeti za nedeljsko VN Katalonije. Quartararo je dejal, da mu je to dirkališče pri srcu, in bo, kot kaže, znova precej hiter, zanimivo pa bo spremljati tudi favorita domačih navijačev Marca Marqueza, saj nedvomno ni zadovoljen z letošnjimi rezultati. Dobra novica pred dirkaškim vikendom v katalonski prestolnici je dejstvo, da se na tribune vračajo navijači. "Nič lepšega si ne bi mogli želeti. Dirke z gledalci in dirke brez njih, to sta dve povsem različni stvari. Veselim se, da se dirkanje in svet na splošno vračata v normalnost. Prelepo bo videti zastave na tribunah in razposajene navijače, ne glede na to, koliko jih bo," pravi nekdanji svetovni prvak.