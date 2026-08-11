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MotoGP

Rivola o epskem dvoboju Aprilie in Ducatija: Marquez ostaja naš glavni tekmec

Modena, 11. 08. 2026 09.38 pred enim dnevom 3 min branja 8

Avtor:
Marko Juvan
Massimo Rivola

Tekmovanje v motociklističnem razredu motoGP v tekoči sezoni 2026 nima izrazitega favorita v boju za laskavi naslov. Z zmago Španca Raula Fernandeza v Silverstonu smo dobili že sedmega različnega letošnjega zmagovalca. Prvi mož Aprilie Massimo Rivola poudarja, da bo boj za naslov prvaka med Aprilio in Ducatijem trajal do zadnje preizkušnje, kot glavnega tekmeca pa še vedno vidi Marca Marqueza. Svetovno prvenstvo se bo nadaljevalo konec avgusta z VN Aragonije v Španiji s 13. od skupno 22 dirk.

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Če je v letošnji sezoni MotoGP kaj gotovo, je to, da ni nič gotovo. Svetovno prvenstvo 2026 se razvija v eno najbolj izenačenih in nepredvidljivih sezon zadnjih let. Razlog tiči v "tehničnem" dvoboju med Aprilio in Ducatijem, ki se iz dirke v dirko spopadata z novimi izboljšavami motociklov, pa tudi v nepredvidljivosti dirkačev, ki vrhunske predstave pogosto izmenjujejo s padci, poškodbami in slabšimi rezultati.

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Pogled na skupni seštevek razkriva, kako odprt je boj za  naslov. Po dvanajstih dirkah prvih šest dirkačev loči le 56 točk. Zmaga na veliki nagradi prinaša 25 točk, sprint pa še dodatnih 12, do konca prvenstva pa jih je na voljo kar 370.

Massimo Rivola
Massimo Rivola
FOTO: Profimedia

V Silverstonu je slavil Raul Fernandez iz ekipe Aprilia Trackhouse, satelitskega moštva iz Noaleja, ki letos navdušuje. Pred tem je zmago za ekipo že osvojil tudi Japonec Ai Ogura. S tem je MotoGP v sezoni 2026 dobil že sedmega različnega zmagovalca. Pred Fernandezom so se med zmagovalce vpisali še Jorge Martin, Marco Bezzecchi, Ai Ogura, Marc Marquez, njegov brat Alex Marquez in Fabio Di Giannantonio.

Čudovito je gledati boj dveh italijanskih 'tovarn'

Najbolj konstanten dirkač sezone je za zdaj Jorge Martin. Čeprav je slavil le enkrat, na dirki v Franciji, je z izjemo katalonske preizkušnje na vseh sprintih in glavnih dirkah osvajal točke. 

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Martin pooseblja napredek Aprilie, ki je na drugo mesto skupnega seštevka vrnila tudi Marca Bezzecchija. Italijan se je po poškodbi ključnice v Nemčiji in operaciji v Silverstonu vrnil na zmagovalni oder ter si znova okrepil samozavest.

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Prvi mož Aprilie Massimo Rivola, v pogovoru za Gazetto Dello Sport, v izenačenosti prvenstva vidi predvsem pozitivno plat. "Po mojem mnenju je to nekaj čudovitega. Imamo dve italijanski znamki, ki se bosta za naslov borili do zadnje dirke in to z več različnimi dirkači. Na nekaterih stezah bomo imeli prednost mi, na drugih Ducati. Poleg tega nekaterim dirkačem posamezna dirkališča bolj ustrezajo kot drugim. Naslednja postaja je Aragon, kjer je bil Marc Marquez skozi zgodovino izjemno uspešen. Kljub temu se mi je prav tukaj zdel nekoliko v težavah," je rožnatemu časniku še zaupal Rivola.

Tudi Ogura in Fernandez ostajata v igri za naslov

Napovedovanje razpleta prvenstva je v tem trenutku praktično nemogoče. Aprilia in Ducati bosta razvoj motociklov nadaljevala do zadnjih dirk, razlike med posameznimi vikendi pa ostajajo izjemno majhne. Še pomembnejšo vlogo bo imel človeški dejavnik. Rivola meni, da so v boju za naslov še vedno vsi Apriliini dirkači.

Massimo Rivola in Jorge Martin
Massimo Rivola in Jorge Martin
FOTO: Profimedia

"Vse jih štejem med kandidate za naslov. Tudi Oguro, ki je v Silverstonu padel, a je pokazal odlično hitrost. Seveda bi si želel, da bi naslov osvojil dirkač tovarniške ekipe, vendar je tudi satelitsko moštvo še vedno del družine Aprilia. Marc Marquez ostaja naša referenčna točka. To nas uči zgodovina, zgodovino pa je vedno dobro spoštovati. Prav tako ne verjamem, da bo Ducati po letih prevlade zlahka izpustil iz rok letošnje prvenstvo. Kot Italijani smo lahko ponosni na takšen dvoboj," je pogovor za milanski športni časnik sklenil prvi med enakimi pri Aprilii.

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Naslednja dirka bo 30. avgusta v Aragonu. Gre za levo usmerjeno dirkališče, ki tradicionalno zelo ustreza Marcu Marquezu. Toda sezona 2026 je doslej že večkrat dokazala, da se lahko razmerja moči iz dirke v dirko povsem spremenijo. Zato bi lahko tudi Aragon ponudil novo presenečenje.

Razlagalnik

Satelitsko moštvo je ekipa, ki ni neposredno v lasti tovarniškega proizvajalca motociklov, vendar z njim tesno sodeluje. Tovarna takšni ekipi dobavlja motocikle, tehnično podporo in pogosto tudi inženirje, v zameno pa ekipa uporablja njihovo tehnologijo. Satelitska moštva so ključna za zbiranje podatkov na dirkališčih, saj omogočajo tovarni, da testira različne nastavitve in komponente z večjim številom dirkačev hkrati, kar pospešuje razvoj celotnega programa.

Marc Marquez je eden najuspešnejših motociklističnih dirkačev v zgodovini, ki je v svoji karieri osvojil več naslovov svetovnega prvaka v kraljevem razredu MotoGP. Znan je po svojem izjemno agresivnem slogu vožnje, izjemni sposobnosti nadzora motocikla v mejnih situacijah in pogosti uporabi komolcev za ravnotežje v zavojih. Njegova kariera je zaznamovana z neverjetno hitrostjo, taktično briljantnostjo in vztrajnostjo po številnih hudih poškodbah, zaradi česar ga mnogi smatrajo za referenčno točko, s katero se merijo vsi ostali dirkači.

Dirkališče Ciudad del Motor de Aragón, bolj znano kot MotorLand Aragón, je znano predvsem po svoji tehnični zahtevnosti in dolgih zavojih, ki zahtevajo natančno upravljanje s plinom. Zaradi svoje konfiguracije, kjer prevladujejo levi zavoji, je skozi zgodovino izjemno ustrezalo dirkačem, ki imajo specifičen slog vožnje, kot je Marc Marquez. Poleg tega je proga znana po spremenljivih vremenskih razmerah in zahtevnih višinskih razlikah, kar moštvom otežuje nastavitev idealnega razmerja moči in oprijema pnevmatik.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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KOMENTARJI8

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.AchiIIeus
12. 08. 2026 08.32
Slovenija ima k sreči zelo malo neukih podrepnikov.
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+2
2 0
Tenma
11. 08. 2026 21.39
Slovenija ima veliko rumenih kavčmajstrov.
Odgovori
-11
0 11
.AchiIIeus
11. 08. 2026 13.11
Rivola se že dobesedno norca dela iz Marqueza.
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+15
18 3
dark Cat
11. 08. 2026 15.17
Tko kt iz tebe cela Slovenija...hahaha
Odgovori
-7
5 12
.AchiIIeus
12. 08. 2026 08.29
Podrepni imate to srečo da se ne rabite tepca delat, enostavno taki ste!
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+9
9 0
Samo navijač
11. 08. 2026 10.34
V drugi polovici oktobra bo Marqez vodilni v tockovanju. 10x bo tudi zaradi navijačev.
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-20
2 22
Jezdimir...hehehe
11. 08. 2026 13.01
Hahaha, ti imaš res bujno domišlijo, če bo še vedno v prvi deseterici bo velik uspeh, če smo realni.
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+13
16 3
Loptass
11. 08. 2026 13.15
Assen in Katar sta zanj mimo. Mogoče bo kritična še Indonezija, ki mu tudi ne leži. Ima pa tri zelo priljubljene (Aragon, Phillip Island in Valencija). Če se to izide in sebi v prid obrne še 3-4 druga prizorišča, je to to. Aprilie si pa tudi pridno kradejo točke. Prvo zmaga Bezzechi, pa je Martin slab, potem kontra, nato zmaga Ogura in sta Bezzechi in Martin slaba...to se jim zna obrestovati. Da MM ni bil hiter v Silverstonu ni tragedija. Tragedija bi bila, če ne bi bil hiter v Aragonu ipd..
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-13
2 15
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