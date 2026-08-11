Rivola o epskem dvoboju Aprilie in Ducatija: Marquez ostaja naš glavni tekmec

Če je v letošnji sezoni MotoGP kaj gotovo, je to, da ni nič gotovo. Svetovno prvenstvo 2026 se razvija v eno najbolj izenačenih in nepredvidljivih sezon zadnjih let. Razlog tiči v "tehničnem" dvoboju med Aprilio in Ducatijem, ki se iz dirke v dirko spopadata z novimi izboljšavami motociklov, pa tudi v nepredvidljivosti dirkačev, ki vrhunske predstave pogosto izmenjujejo s padci, poškodbami in slabšimi rezultati.

Pogled na skupni seštevek razkriva, kako odprt je boj za naslov. Po dvanajstih dirkah prvih šest dirkačev loči le 56 točk. Zmaga na veliki nagradi prinaša 25 točk, sprint pa še dodatnih 12, do konca prvenstva pa jih je na voljo kar 370.

Massimo Rivola FOTO: Profimedia

V Silverstonu je slavil Raul Fernandez iz ekipe Aprilia Trackhouse, satelitskega moštva iz Noaleja, ki letos navdušuje. Pred tem je zmago za ekipo že osvojil tudi Japonec Ai Ogura. S tem je MotoGP v sezoni 2026 dobil že sedmega različnega zmagovalca. Pred Fernandezom so se med zmagovalce vpisali še Jorge Martin, Marco Bezzecchi, Ai Ogura, Marc Marquez, njegov brat Alex Marquez in Fabio Di Giannantonio.

Čudovito je gledati boj dveh italijanskih 'tovarn'

Najbolj konstanten dirkač sezone je za zdaj Jorge Martin. Čeprav je slavil le enkrat, na dirki v Franciji, je z izjemo katalonske preizkušnje na vseh sprintih in glavnih dirkah osvajal točke.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Martin pooseblja napredek Aprilie, ki je na drugo mesto skupnega seštevka vrnila tudi Marca Bezzecchija. Italijan se je po poškodbi ključnice v Nemčiji in operaciji v Silverstonu vrnil na zmagovalni oder ter si znova okrepil samozavest.

Prvi mož Aprilie Massimo Rivola, v pogovoru za Gazetto Dello Sport, v izenačenosti prvenstva vidi predvsem pozitivno plat. "Po mojem mnenju je to nekaj čudovitega. Imamo dve italijanski znamki, ki se bosta za naslov borili do zadnje dirke in to z več različnimi dirkači. Na nekaterih stezah bomo imeli prednost mi, na drugih Ducati. Poleg tega nekaterim dirkačem posamezna dirkališča bolj ustrezajo kot drugim. Naslednja postaja je Aragon, kjer je bil Marc Marquez skozi zgodovino izjemno uspešen. Kljub temu se mi je prav tukaj zdel nekoliko v težavah," je rožnatemu časniku še zaupal Rivola.

Tudi Ogura in Fernandez ostajata v igri za naslov

Napovedovanje razpleta prvenstva je v tem trenutku praktično nemogoče. Aprilia in Ducati bosta razvoj motociklov nadaljevala do zadnjih dirk, razlike med posameznimi vikendi pa ostajajo izjemno majhne. Še pomembnejšo vlogo bo imel človeški dejavnik. Rivola meni, da so v boju za naslov še vedno vsi Apriliini dirkači.

Massimo Rivola in Jorge Martin FOTO: Profimedia

"Vse jih štejem med kandidate za naslov. Tudi Oguro, ki je v Silverstonu padel, a je pokazal odlično hitrost. Seveda bi si želel, da bi naslov osvojil dirkač tovarniške ekipe, vendar je tudi satelitsko moštvo še vedno del družine Aprilia. Marc Marquez ostaja naša referenčna točka. To nas uči zgodovina, zgodovino pa je vedno dobro spoštovati. Prav tako ne verjamem, da bo Ducati po letih prevlade zlahka izpustil iz rok letošnje prvenstvo. Kot Italijani smo lahko ponosni na takšen dvoboj," je pogovor za milanski športni časnik sklenil prvi med enakimi pri Aprilii.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Naslednja dirka bo 30. avgusta v Aragonu. Gre za levo usmerjeno dirkališče, ki tradicionalno zelo ustreza Marcu Marquezu. Toda sezona 2026 je doslej že večkrat dokazala, da se lahko razmerja moči iz dirke v dirko povsem spremenijo. Zato bi lahko tudi Aragon ponudil novo presenečenje.