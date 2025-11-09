Moto2: Moreira z novo zmago zelo blizu naslova prvaka, Gonzalez šele šesti

"Za nami je zelo uspešen konec tedna na Portugalskem. Menim, da smo v tehnično-taktičnem smislu vse opravili po dogovoru in zdaj se zasluženo veselimo pomembne zmage," je po uspehu na stezi v Portimau dejal zmagovalec dirke Diogo Moreira.

Brazilec, ki ima torej dve dirki pred koncem sezone 2025 devet točk prednosti pred najbližjim zasledovalcem Manuelom Gonzalezom , je brezkompromisno krenil po novo zmago, a ga je že sredi tretjega kroga prehitel Collin Veijer . Nizozemec je v nadaljevanju večji del dirke preživel na vodilnem položaju, a se mu je nepopustljivi Moreira štiri kroge pred koncem približal na vsega desetinko in pol zaostanka.

Medtem ko je omenjeni dvojec vodil surovo bitko za zmago na stezi v Portimau, pa je Gonzalez na drugi strani storil kar nekaj manjših napak, zaradi katerih je hitro zdrsnil na sedmo mesto. To pa je zadnji "dovoljeni" položaj na lestvici, ki bi Špancu ob morebitni zmagi Brazilca še dopuščalo, da se čez teden dni na domači dirki v Valenciji udari za tako želeni naslov svetovnega prvaka.

Moreira je tri kroge pred koncem mojstrsko prehitel Veijerja in vnovičnega vodstva ni več izpustil iz rok. To je bila za odličnega brazilskega dirkača četrta zmaga v sezoni in bržkone tudi odločilna v boju za naslov svetovnega prvaka. Gonzalez je na koncu osvojil šesto mesto in vprašanje o končnem zmagovalcu (teoretično) preložil na prihodnji konec tedna v Valenciji, a razlika med vodilnima v skupnem seštevku zdaj znaša velikih 24 točk v korist Brazilca.