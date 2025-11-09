Svetli način
MotoGP

Moto2: Moreira z novo zmago zelo blizu naslova prvaka, Gonzalez šele šesti

Portimao, 09. 11. 2025

Diogo Moreira je zmagovalec dirke za VN Portugalske v srednjem motociklističnem razredu Moto2. Brazilec je po odločnem vstopu v predzadnjo preizkušnjo sezone 2025 v nadaljevanju malce popustil in prepustil vodilni položaj Nizozemcu Collinu Veijerju. Slednji do konca dirke ni zdržal pritiska Brazilca, ki je tri kroge pred koncem vnovič mojstrsko prevzel vodstvo, ki ga do cilja ni več izpustil iz rok. Na zmagovalnem odru sta pristala še že omenjeni Veijer in David Alonso.

"Za nami je zelo uspešen konec tedna na Portugalskem. Menim, da smo v tehnično-taktičnem smislu vse opravili po dogovoru in zdaj se zasluženo veselimo pomembne zmage," je po uspehu na stezi v Portimau dejal zmagovalec dirke Diogo Moreira. 

Trenutno vodilni dirkač v seštevku svetovnega prvenstva Moto2 Diogo Moreira je odločno vstopil v predzadnjo glavno dirko sezone za VN Portugalske.

Brazilec, ki ima torej dve dirki pred koncem sezone 2025 devet točk prednosti pred najbližjim zasledovalcem Manuelom Gonzalezom, je brezkompromisno krenil po novo zmago, a ga je že sredi tretjega kroga prehitel Collin Veijer. Nizozemec je v nadaljevanju večji del dirke preživel na vodilnem položaju, a se mu je nepopustljivi Moreira štiri kroge pred koncem približal na vsega desetinko in pol zaostanka.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Medtem ko je omenjeni dvojec vodil surovo bitko za zmago na stezi v Portimau, pa je Gonzalez na drugi strani storil kar nekaj manjših napak, zaradi katerih je hitro zdrsnil na sedmo mesto. To pa je zadnji "dovoljeni" položaj na lestvici, ki bi Špancu ob morebitni zmagi Brazilca še dopuščalo, da se čez teden dni na domači dirki v Valenciji udari za tako želeni naslov svetovnega prvaka.  

Moreira je tri kroge pred koncem mojstrsko prehitel Veijerja in vnovičnega vodstva ni več izpustil iz rok. To je bila za odličnega brazilskega dirkača četrta zmaga v sezoni in bržkone tudi odločilna v boju za naslov svetovnega prvaka. Gonzalez je na koncu osvojil šesto mesto in vprašanje o končnem zmagovalcu (teoretično) preložil na prihodnji konec tedna v Valenciji, a razlika med vodilnima v skupnem seštevku zdaj znaša velikih 24 točk v korist Brazilca.  

