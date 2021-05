Quartararo z najboljšim izhodiščem pred dirko za VN Italije

Po sobotnih kvalifikacijah razreda motoGP je bil najbolj zadovoljen Fabio Quartararo, ki si je zagotovil najboljši startni položaj pred dirko za VN Italije. V Mugellu čaka dirkače dan odločitve, na sporedu so najprej ogrevanja v vseh treh motociklističnih razredih, nato pa sledi vrhunec dirkaškega vikenda v Italiji in odločitve o zmagovalcih (prenose dogajanja lahko spremljate na VOYO in Kanalu A).

icon-link MotoGP – VN Italije Yamahin dirkač Fabio Quartararo si je privozil najboljše startno izhodišče za nedeljsko dirko v Mugellu, drugi je bil Ducatijev dirkač Francesco Bagnaia, tretji pa član Ducatijeve poltovarniške ekipe Pramac Johann Zarco.Zanimivo je, da gre za tri dirkače, ki krojijo tudi vrh lestvice svetovnega prvenstva razreda motoGP. Za Quartararoja je bil to že četrti zaporedni najboljši startni položaj in Francoz je tudi vodilni dirkač v točkovanju za naslov svetovnega prvaka. Zbral je 80 točk, Bagnaia na drugem mestu jih ima 79, Zarco na tretjem pa 68. PREBERI ŠE Quartararo z rekordom steze na 'pole', huda nesreča Dupasquierja Iz druge vrste bodo startali Aleix Espargaro(Aprilia), Avstralec Jack Miller(Ducati) in Južnoafričan Brad Binder(KTM). Španec Marc Marquez je bil 11., domači junak Valentino Rossi, ki letos še ni iztržil vrhunskega rezultata, se v kvalifikacijah ni uvrstil v hitrejšo skupino, v prvi kvalifikacijskih skupini je zasedel skromno deveto mesto. Kar se tiče prostih treningov, je bil na uvodnem najhitrejši Maverick Vinales, na naslednjih dveh Bagnaia, na zadnjem pa Quartararo. Najboljši čas kroga v letošnjem poteku dogajanja v Mugellu je postavil Quartararo v kvalifikacijah (1:45.187). Dirkače za uvod v dirkaško nedeljo čakajo ogrevanja v vseh treh motociklističnih razredih, najprej je na sporedu razred moto3 ob 8.40. Nato sledijo še tri dirke, prva v razredu moto3 ob 11. uri. Dogajanje spremljajte na VOYOin Kanalu A. icon-expand