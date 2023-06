Munoz do najugodnejšega startnega položaja v moto3, Lopez pa v moto2

Dirkači v nižjih motociklističnih razredih moto2 in moto3 so odmerili moči v kvalifikacijah, ki so določile startna mesta za nedeljsko glavno dirko za VN Nizozemske. V najšibkejšem razredu moto3 si je najugodnejši startni položaj zagotovil David Munoz, ob katerem bosta iz prve startne vrste v dirko krenila še Joel Kelso in Riccardo Rossi. V srednjem razredu pa se je kvalifikacijske zmage veselil Alonso Lopez, v prvi startni vrsti pa sta pristala še Jake Dixon in Ai Ogura.

MotoGP – VN Nizozemske V najšibkejšem razredu moto3 smo sicer spremljali zanimivo kvalifikacijsko preizkušnjo, ki jo je zasluženo dobil španski predstavnik moštva BOE Motorsports David Munoz. Ta je za slabe tri desetinke sekunde prehitel drugouvrščenega rojaka Joela Kelsa (CFMOTO Racing PruestelGP), ki ta konec tedna v Assnu kaže odlične vožnje. Italijan Riccardo Rossi (SIC58 Squadra Corse) pa si je kot zadnji (tretji) privozil pravico nastopa na dirki iz prve startne vrste, potem ko je z dobrim zaključkom za Munozom zaostal za dobre tri desetinke sekunde. "Za naše moštvo so bile današnje kvalifikacije zelo pomembne, saj smo z dobrim nastopom želeli potrditi konkurenčnost za sam vrh. Zadovoljen sem z motociklom, ki se odlično odziva na konfiguracijo steze. Zdaj se moramo osredotočiti na sestavo prave strategije, saj si ne smemo privoščiti niti najmanjše napake. Jutri želimo vse skupaj ponoviti ali celo nadgraditi v želji po dobrem rezultatu," je bil zmage v kvalifikacijah v razredu moto vesel Španec Munoz. Iz druge startne vrste bodo v dirko krenili po vrsti Ayumu Sasaki (Liqui Moly Husqvarna Intact GP), Deniz Öncü (Red Bull KTM Ajo) in Stefano Nepa (Angeluss MTA Team), ki je še na tretjem prostem treningu kazal obrise vrhunskega kvalifikacijskega dosežka, a je na koncu zaostal za najboljšo trojico. Od sedmega do devetega mesta pa so se razvrstili Kaito Toba (SIC58 Squadra Corse), Jaume Masia (Leopard Racing), ki je zagotovo pričakoval več, in Collin Veijer (Liqui Moly Husqvarna Intact GP). VN Nizozemske Assen FOTO: 24ur.com