Na dirkah motoGP močno omejen dostop novinarjem

To pomeni, da na dirkah ne bodo navzoči pišoči novinarji, predstavniki tiskanih medijev, ki so pomemben dejavnik pri poročanju o dogajanju in razširjanju informacij o motociklizmu, navaja Mednarodno združenje športnih novinarjev AIPS.

"Kljub različnim prizadevanjem najbolj reprezentativnih članov tiskanih medijev, da bi začeli razpravo z Dorna Sports, da bi našli varen način za udeležbo njihovih novinarjev na dirkah, je agencija zavrnila vse pogovore s preprosto navedbo, da je bila odločitev sprejeta brez možnosti, da bi jo spremenili,"je danes na svojih spletnih straneh opozorila novinarska organizacija.

Ta odločitev je v nasprotju s pravico tiska do opravljanja svojega poslanstva, to je poročanja o športu in obveščanja navijačev po vsem svetu o dogajanju v svetu športa. Zato AIPS naproša Dorno, naj ponovno preuči svojo odločitev o omejitvah, ki se nanašajo za prvi dve dirki v Španiji. Če to ni mogoče, pa za naslednjo postajo svetovne karavane, ki bo 9. avgusta na Češkem. Svetovno prvenstvo v motoGP bo sezono odprlo na dirkališču na Jerez de la Frontera 19. julija z veliko nagrado Španije, teden dni kasneje bo na isti progi sledila še dirka SP za veliko nagrado Andaluzije.

Na koledarju skrajšane sezone je za zdaj 13 dirk, vse so načrtovane na dirkališčih po Evropi, in sicer na Češkem (Brno), Avstriji (Spielberg), San Marinu/Italiji (Misano Adriatico), Franciji (Le Mans) in spet Španiji (Aragon, Barcelona in Valencia). Za zdaj še ni jasno, kakšna bo usoda tekmovanj na Tajskem, v Maleziji, Združenih državah Amerike in Argentini. Osem dirk so odpovedali in jih ne bodo nadomeščali (Katar, Mugello, Nemčija, Nizozemska, Finska, Velika Britanija, Japonska, Avstralija).