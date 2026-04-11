Na dirkaški tržnici še naprej pestro: Yamaha si želi Aija Oguro

Po poročanju dobro obveščenega katalonskega novinarja portala Motorsport.com Oriola Puigdemonta bo japonski dirkač Ai Ogura v prihodnji sezoni s poltovarniške Aprilie presedlal na tovarniško Yamaho. Nekdanji prvak razreda moto2 je lansko sezono, svojo prvo v elitnem razredu, končal na 16. mestu v skupnem seštevku, v letošnji pa se redno uvršča med najboljših pet. Na Tajskem je osvojil četrto mesto na sprintu in peto na nedeljski dirki, v Braziliji je bil dvakrat peti. Dobro mu je kazalo tudi nazadnje v Austinu, po šestem mestu na sprintu se je tudi v nedeljo boril za najvišja mesta, preden je moral zaradi tehnične okvare odstopiti.

Ai Ogura FOTO: Profimedia

Njegove dobre predstave so pritegnile pozornost Yamahe, ki naj bi mu ponudila mesto v svoji tovarniški ekipi. Japonec naj bi po poročanju Motorsporta ponudbo že sprejel in se z Yamaho dogovoril za sodelovanje v prihodnji sezoni. Od japonskega proizvajalca pa se zagotovo poslavlja njegov prvi zvezdnik Fabio Quartararo. Francoz je že nekaj sezon zelo nezadovoljen z nekonkurenčnostjo Yamahinega motocikla in vse kaže na to, da bo v naslednjem letu prestopil k Hondi.

Motociklistična javnost je že dlje časa prepričana, da bo Quartararojevo mesto zasedel Jorge Martin, ki je že v lanski sezoni želel zapustiti Aprilio.

Jorgeja Martina bomo prihodnjo sezono gledali v barvah Yamahe FOTO: MotoGP

Veliko več pa se je v prejšnjih tednih ugibalo o tem, kdo bo Špancu delal družbo znotraj Yamahine garaže, pričakovati je namreč, da bo Yamaho poleg Quartararoja zapustil tudi Alex Rins. Številni ljubitelji motociklizma so menili, da bi lahko iz poltovarniškega v tovarniško moštvo japonskega proizvajalca napredoval turški novinec Toprak Razgatlioglu. Zaokrožile so tudi govorice, da bi lahko Rinsa zamenjal Luca Marini, vendar so se, kot poročajo dobro obveščeni viri iz dirkaškega sveta, pri Yamahi odločili za mladega Oguro.

Francesco Bagnaia se z letošnjo sezono poslavlja od Ducatija FOTO: MotoGP