MotoGP

Na dirkaški tržnici še naprej pestro: Yamaha si želi Aija Oguro

Ljubljana, 11. 04. 2026 19.10 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
Ž.Ž.
Ai Ogura

Veliki večini dirkačev bo z letošnjo sezono potekla pogodba z njihovimi ekipami, kar pomeni, da lahko v prihodnjem letu pričakujemo številne kadrovske menjave znotraj garaž, nekatere pričakovane, druge pa precej bolj presenetljive. Najnovejše informacije iz dirkaškega paddocka namigujejo, da bo Japonec Ai Ogura v naslednji sezoni dirkal v barvah tovarniške Yamahe.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po poročanju dobro obveščenega katalonskega novinarja portala Motorsport.com Oriola Puigdemonta bo japonski dirkač Ai Ogura v prihodnji sezoni s poltovarniške Aprilie presedlal na tovarniško Yamaho.

Nekdanji prvak razreda moto2 je lansko sezono, svojo prvo v elitnem razredu, končal na 16. mestu v skupnem seštevku, v letošnji pa se redno uvršča med najboljših pet. Na Tajskem je osvojil četrto mesto na sprintu in peto na nedeljski dirki, v Braziliji je bil dvakrat peti. Dobro mu je kazalo tudi nazadnje v Austinu, po šestem mestu na sprintu se je tudi v nedeljo boril za najvišja mesta, preden je moral zaradi tehnične okvare odstopiti.

Ai Ogura
Ai Ogura
FOTO: Profimedia

Njegove dobre predstave so pritegnile pozornost Yamahe, ki naj bi mu ponudila mesto v svoji tovarniški ekipi. Japonec naj bi po poročanju Motorsporta ponudbo že sprejel in se z Yamaho dogovoril za sodelovanje v prihodnji sezoni.

Od japonskega proizvajalca pa se zagotovo poslavlja njegov prvi zvezdnik Fabio Quartararo. Francoz je že nekaj sezon zelo nezadovoljen z nekonkurenčnostjo Yamahinega motocikla in vse kaže na to, da bo v naslednjem letu prestopil k Hondi.

Preberi še Quartararo se seli k Hondi

Motociklistična javnost je že dlje časa prepričana, da bo Quartararojevo mesto zasedel Jorge Martin, ki je že v lanski sezoni želel zapustiti Aprilio.

Jorgeja Martina bomo prihodnjo sezono gledali v barvah Yamahe
Jorgeja Martina bomo prihodnjo sezono gledali v barvah Yamahe
FOTO: MotoGP

Veliko več pa se je v prejšnjih tednih ugibalo o tem, kdo bo Špancu delal družbo znotraj Yamahine garaže, pričakovati je namreč, da bo Yamaho poleg Quartararoja zapustil tudi Alex Rins

Številni ljubitelji motociklizma so menili, da bi lahko iz poltovarniškega v tovarniško moštvo japonskega proizvajalca napredoval turški novinec Toprak Razgatlioglu. Zaokrožile so tudi govorice, da bi lahko Rinsa zamenjal Luca Marini, vendar so se, kot poročajo dobro obveščeni viri iz dirkaškega sveta, pri Yamahi odločili za mladega Oguro.

Francesco Bagnaia se z letošnjo sezono poslavlja od Ducatija
Francesco Bagnaia se z letošnjo sezono poslavlja od Ducatija
FOTO: MotoGP

Tudi v ostalih ekipah se napoveduje kar precej kadrovskih menjav. Garažo tovarniškega Ducatija naj bi si z Marcom Marquezom delil Pedro Acosta, ki naj bi zasedel mesto Francesca Bagnaie. Italijan bo najverjetneje moči združil z rojakom Marcom Bezzecchijem pri Aprilii, pri KTM-u pa bi lahko Acosto zamenjal Alex Marquez.

V zadnjem tednu pa so na dan prišla tudi ugibanja, da bi si Honda želela ustanoviti še tretjo ekipo in v prihodnji sezoni dirkati s šestimi motocikli. To bi zagotovo še dodatno popestrilo že tako živahno dogajanje na dirkaški tržnici.

motogp yamaha ai ogura jorge martin

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Callux
11. 04. 2026 19.38
Ogura k Yamahi ima v bistvu ogromno smisla, ko človek razmišlja o širši sliki.. Pot v tovarniško ekipo Aprilie bi bila še par let nemogoča, poleg tega pa nihče ne verjame da bi si za daljši rok želel ostati znotraj ekipe Trackhouse, brez kakršnihkoli pogodbenih vezav na Aprilio (glede na to da sta oba dirkača ekipe Trackhouse pogodbeno vezana direktno na samo ekipo in ne proizvajalca).. Yamaha z njegovim podpisom samo pridobi, tako v dirkaškem kot v marketinškem smislu.. Hkrati pa ta prestop da upanje Moto2 dirkačem kot sta Manuel Gonzalez in Barry Baltus, oba se je namreč že povezovalo z ekipo Trackhouse, sploh ob dejstvu da bi lahko ustrezala vsem kriterijem, ki jih pa podpis pogodbe z dirkačem išče lastnik ameriške ekipe Justin Marks..
