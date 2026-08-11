Na dobrodelnem dogodku v Silverstonu zbrali rekordnih 234 tisoč evrov

V času VN Velike Britanije so dobrodelni dogodki tradicionalni, do lani so bili znani kot "dan prvakov", leta 2025 pa so se preimenovali v "VN prvakov". Enodnevni dogodek se je razširil na različne dobrodelne aktivnosti, kot sta druženje z vozniki in preizkus MotoGP simulatorja, ki se dogajajo skozi celoten dirkaški konec tedna.

Sredstva, ki so jih od 6. do 9. avgusta zbrali na različnih navijaških dogodkih in dražbah, bo Two Wheels namenila programom organizacije v Gambiji, Nigeriji, Lesotu in Malaviju, ki zagotavlja prevoz zdravstvenih sredstev do oddaljenih in premalo oskrbljenih skupnosti podsaharske Afrike.

Soustanoviteljica in izvršna direktorica Two Wheels, Andrea Coleman, je dejala: "Velika nagrada prvakov v Silverstonu je naš največji in najpomembnejši dogodek v koledarskem letu in zelo smo ponosni, da se je motociklistična skupnost združila, da bi podprla naše poslanstvo z največjim zneskom zbranih sredstev doslej."

Največ sta k vsoti prispevali petkova in sobotna dražba, na njih so bila na voljo edinstvena doživetja ter spominki. Doživetje na zadnji dirki sezone v Valenciji se je prodalo za 8400 €, dve vstopnici za večerjo ob podelitvi nagrad FIM v Malagi za 5800 €, druženje z ekipo VR46 za 5250 €, čelada Alexa Marqueza za 4900 €, njegovi dirkaški škornji za 4000 €, replika legendarnega kombinezona Barryja Sheena pa za 3600 €.