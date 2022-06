Na drugem treningu najhitrejši Aleix Espargaro

Kako pa so pnevmatike v petek dopoldan ogrevali dirkači moto2? Še enkrat sta špansko premoč potrdila Aron Canet in Augusto Fernandez . Tretji je bil Britanec Jake Dixon , za njim pa njegov rojak Sam Lowes . Vodilni Celestino Vietti je bil šele 11., za najboljšim Canetom je ostal za več kot pol sekunde. Na drugem prostem treningu pa je najhitrejši čas 1'44.752 postaviil Joe Roberts , Canet je bil v drugo drugi, treji pa je bil čudežni deček Pedro Acosta .

Moto3

Kot veleva običaj, so petkovo dogajanje na stezi v Barceloni otvorili dirkači najšibkejšega razreda. Uvodoma je najboljšo formo pokazal domačin Izan Guevara, ki je za skoraj dve desetinki ugnal rojaka Daniela Holgado, tretji je bil Italijan Dennis Foggia. Vodilni v skupnem seštevku Sergio Garcia je bil sedmi, skupno tretji Jaume Masia pa je bil na prvem prostem treningu četrti.

Drugi (petkov) prosti trening razreda moto3 je dobil Izan Guevara, ki je bil najhitrejši že na prvem (čas: 1:48,979). Tretjeuvrščeni dirkač prvega treninga, tj. Dennis Foggia, je v drugo vpisal drugi čas, za Guevaro je zaostal pičlih 23 tisočink sekunde. Tretji čas drugega prostega treninga je zabeležil japonski dirkač Tatsuki Suzuki. Za Suzukijem sta se zvrstila dva njegova rojaka Rjusei Jamanaka in Kaito Toba.

Dosedanji potek sezone

V katalonski prestolnici so bili do sedaj v elitnem razredu motoGP z desetimi zmagami najuspešnejši dirkači Honde in Yamahe. A ker je prvi dirkač Honde Marc Marquez (Repsol Honda Team) zaradi že četrte operacije desne roke, ki si jo je leta 2020 zlomil, že zaključil z dirkanjem v aktualni sezoni, se zdi, da Honda za nedeljsko zmago nima prav veliko možnosti.

Marquezov moštveni kolega Pol Espargaro je sicer sezono začel z odličnim tretjim mestom v Katarju, a forme z uvoda v sezono nato ni zadržal in se po podpovprečnih nastopih na zadnjih sedmih dirkah sedaj s 40 točkami nahaja šele na 12. mestu skupnega seštevka. Še mesto in dve točki za Špancem zaostaja Japonec Takaaki Nakagami (LCR Honda Idemitsu), ki je na treningih vselej hiter, na kvalifikacijah in dirki pa večinoma ostaja v zlati sredini. Marcov mlajši brat Alex Marquez (LCR Honda Castrol) pa se je letos le enkrat na dirki prebil med najboljšo deseterico in tako ni resen kandidat za višja mesta.