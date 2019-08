Na dvoboje bratov Marquez bo potrebno še počakati

Alex Marquez bo, če bo letos osvojil naslov prvaka, tega lahko branil naslednje leto pri isti ekipi. Še šesto leto bo ostal pri moštvu Marc VDS. Doslej je ta naveza osvojila osem najboljših startnih položajev in 20 uvrstitev na zmagovalni oder, od tega je Marquez osemkrat zmagal.

"Vesel sem, da še naslednje leto ostajam v tej ekipi in v moto2. Z razvojem smo prišli do točke, ko se bom lahko še eno leto kalil v tem razredu. Potem pa si bom lahko izpolnil veliko željo in prestopil v motoGP," je mlajši Marquez napovedal, da bo naslednja sezona njegova zadnja v tej kategoriji.