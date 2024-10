V moto2 Gonzalez s premierno zmago, v moto3 Alonso zmagoslavno do naslova

Razreda moto2 in moto3 sta prinesla dve razburljivi dirki. V srednjem razredu je premierno zmago slavil Manuel Gonzalez pred Aijem Oguro in Filipom Salačem, ki so po ponovnem startu tvegali z izbiro pnevmatik za suho stezo. Dirko v najšibkejšem razredu pa je dobil David Alonso in s tem že postal svetovni prvak. Na stopničke sta stopila še Collin Veijer in Adrian Fernandez. Ob 7.00 sledi še dirka elitnega razreda motoGP s prenosom na Kanal A in VOYO.

Dirka v razredu moto2 se je začela dramatično. Najbolje se je s prvega startnega položaja pognal Jake Dixon, ki je povedel pred Aronom Canetom in Aijem Oguro. A dirkanje že sredi prvem krogu začasno ustavil močan dež, zaradi katerega je bila dirka prekinjena. Dirkači so morali zapeljati v garažo na menjavo po pnevmatike za mokro stezo, nato pa se je dirka nadaljevala.

Za prav posebno taktično potezo pa se je odločil vodilni v skupnem seštevku Ogura, ki se je v veri, da se bo steza hitro posušila, odločil za pnevmatike za suho stezo. Podobno je razmišljal tudi Manuel Gonzalez.

Tudi po ponovljenem startu je povedel Dixon, ki je v prvem krogu povedel pred Izanom Guevaro in Alonsom Lopezom. Iz ozadja pa so se hitro začeli prebijati dirkači, ki so se po ponovnem startu odločili za suhe pnevmatike in so bili na vse bolj suhi stezi vidno hitrejši od tekmecev na pnevmatikah za mokre razmere. V vodstvo se je prebil Ogura in edini, ki je lahko držal stik z njim je bil Gonzalez. Na tretje mesto se je prebil Filip Salač, ki je prav tako dirkal na pnevmatikah za suhe razmere, dirkači na pnevmatikah za mokro stezo pa so vse bolj drseli v ozadje.

Štiri kroge pred koncem pa se je razplamtel boj za zmago. Gonzalez je vse bolj ogrožal vodstvo Ogure in švignil mimo Japonca. Ta ni več našel odgovora in moral se je zadovoljiti z drugim mestom, stopničke pa je dopolnil Salač.

"Najprej bi se rad opravičil japonskim navijačem, saj sem jih prikrajšal za zmago domačega dirkača. Toda tako pač je v dirkanju. V prvih krogih sem poskušal ostati miren in gledal pnevmatike ostalih dirkačev, da bi ugotovil, ali je steza mokra ali suha. Ogura je bil sprva že kar precej pred mano, toda dal sem vse od sebe in držal odličen dirkaški ritem," je po premiernem zmagoslavju misli strnil Gonzalez, ki je zmago posvetil preminulemu dirkaču Luci Salvadoriju.

"Pred ponovnim startom nisem bil prepričan, če je moja odločitev za pnevmatike za suho stezo pravilna, toda na koncu se je izkazalo, da je bila. Manuel je dirkal izvrstno in na koncu sem bil z mislijo na svetovno prvenstvo raje drugi," je dejal Ogura, ki bo imel na naslednji dirki v Avstraliji zaključno žogico za osvojitev svetovnega prvenstva.

"Nimam besed. Neverjetno je stati na stopničkah. Mislili smo, da bo steza mokra, toda rekel sem si, da se ne borim za naslov in lahko tvegam, kar bo, bo. Bilo je zelo zahtevno, saj je bil oprijem zelo slab in težko je bilo vedeti, ali je steza mokra ali suha. Želim zahvaliti vsem, ki so verjeli vame, saj je bila težka sezona," je bil čustven tretjeuvrščeni Čeh.

Z drugim mestom je Ogura svojo prednost v skupnem seštevku povečal na 60 točk, njegov najbližji zasledovalec Sergio Garcia je namreč VN Japonske sklenil na 14. mestu. Japonec bo tako naslednji konec tedna v Avstraliji že imel priložnost, da zapečati naslov prvaka.

V moto3 Alonso potrdil prevlado in z deseto zmago letos osvojil naslov prvaka V razredu moto3 smo znova vse do konca spremljali razburljiv obračun za zmago. V vodstvu je sicer lep čas preživel Adrian Fernandez, vendar si večje prednosti ni uspel ustvariti. V zadnjih krogih so se za najvišja mesta z njim pomerili še vodilni v svetovnem prvenstvu Kolumbijec David Alonso, Nizozemec Collin Veijer ter Španca Dani Holgado in Ivan Ortola. Slednji se je iz boja izločil sam, ko se je dva kroga pred koncem znašel v pesku.

V sklepnih krogih je pobudo prevzel Alonso in povedel, vodstvo pa zadržal vse do ciljne črte in si z deseto letošnjo zmago že zagotovil naslov prvaka. Na drugem mestu je dirko za VN Japonske sklenil Viejer, na najnižjo stopničko pa je stopil Fernandez.

Dani Holgado, drugi v točkovanju je končal kot četrti in tako dokončno predal boj za naslov prvaka, saj sedaj v skupnem seštevku zaostaja že za 109 točk, kar pomeni, da Alonsa do konca sezone ne more več ujeti.

