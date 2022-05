Na kvalifikacijah po rdeči zastavi presenetil Fabio Di Giannantonio

Za nami je že sedem dirk nove sezone motociklističnih prvenstev in čeprav v elitnem razredu motoGP najbolje kaže aktualnemu prvaku Fabiu Quartararoju, mu za ovratnik dihata Aleix Espargaro in Enea Bastianini. Na tretjem in četrtem prostem treningu v razredu motoGP, je bil najhitrejši Francesco Bagnaia. Padec Marca Marqueza je že na začetku hitrih kvalifikacijah poskrbel za rdečo zastavo, za največje presenečenje pa Fabio Di Giannantonio, ki bo jutrišnjo dirko začel z najboljšega štartnega položaja.

icon-link MotoGP – VN Italije

Vstopamo v drugo tretjino sezone, ki je bila zaradi odpovedi VN Finske sicer skrajšanja, in vse jasneje postaja, kdo vse se bo boril za naslov svetovnega prvaka. V skupnem seštevku sicer vodi prav aktualni prvak Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha), ki pa na petkovih prostih treningih ni našel prave forme. 23-letni Francoz je bil na prvem treningu šele enajsti, na drugem pa deveti. Precej bolje je šlo njegovemu najbližjemu zasledovalcu Aleixu Espargaroju (Aprilia Racing), ki je dosegel najhitrejši čas dneva v elitni karavani.

icon-expand Gre lahko Aleix Espargaro letos do konca? FOTO: AP

32-letni Španec je v svoji 13. sezoni ujel življenjsko formo, saj je sploh prvič med elito zmagal (slavil je na VN Argentine), po manjšem spodrsljaju v Austinu pa se nato kar trikrat zapored uvrstil na zmagovalni oder in tako oddal svojo kandidaturo za naslov prvaka elitnega razreda motoGP, ki bi bil za marsikoga veliko presenečenje.

motoGP sezona 2022, skupni seštevek (7/20):

1. Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha) ... 102 točki

2. Aleix Espargaro (Aprilia Racing) ... 98 točk

3. Enea Bastianini (Gresini Racing) ... 94 točk 4. Alex Rins (Team SUZUKI ECSTAR) ... 69 točk 5. Jack Miller (Ducati Lenovo Team) ... 62 točk

Veliko presnečenje te sezone je tudi Ducatijev poltovarniški dirkač Enea Bastianini (Gresini Racing), ki je kot edini letos že kar trikrat slavil (na VN Katarja, VN Amerik in VN Francije), kar ga v skupnem seštevku zaenkrat uvršča na tretje mesto. V prid mu gre tudi dejstvo, da steza v Mugellu zaradi dolge štartno-ciljne ravnine ugaja Ducatijem, kar sta z dobrimi časi potrdila tudi Jack Miller (Ducati Lenovo Team) in njegov moštveni kolega Francesco Bagnaia, ki z rezultati v letošnji sezoni (z izjemno zmage na VN Španije), v kateri odkrito napada naslov prvaka, ne more biti zadovoljen.

Prosti treningi MotoGP Tretji prosti trening v razredu motoGP in prvega današnjega je najslabše začel Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Racing Team), ki je prvi letel s steze, Fabio Di Giannantonio (Gresini Racing) pa je kmalu za njim tudi okusil grenkobo peska ob stezi. Po 10 minutah treninga je sledil padec enega od glavnih favoritov za končno zmago pred sezono Francesca Bagnaie, ki je v 12 ovinek vstopil preveč samozavestno in zaradi previsoke hitrosti zdrsnil in grdo padel. K sreči se je hitro pobral in stekel v garažo, za seboj pa je pustil motocikel v zelo slabem stanju. 20 minut pred koncem se je Bagnaia na novem motociklu znova zapeljal na stezo in deset minut pozneje že postavil najhitrejši čas tretjega prostega treninga 1'45.393. Pred koncem se ni veliko spremenilo, čeprav so poleg prej omenjenih padli še Jorge Martin (Pramac Racing), Johan Mir (SUZUKI ECSTAR), Darryn Binder (WithU Yamaha RNF MotoGP™) in Enea Bastianini (Gresini Racing). Quartararo je bil šele deseti najhitrejši, Marc Marquez (Repsol Honda) pa je postavil šele 21. najhitrejši čas.

Dež zagodel elitnemu razredu Četrti prosti trening razreda motoGP je osem minut pred koncem zaustavil dež. Kljub razmeram se je Alex Rins (SUZUKI ECSTAR) prvi odpravil nazaj na stezo, kmalu mu je sledil Marco Bezzecchi. Njunemu vzoru so sledili preostali dirkači. Kljub razmeram je Bagnaia znova bil najhitrejši (1'46.614) in obeti za kvalifikacije so za Italijana zelo dobri. Drugi najhitrejši je bil Marco Bezzecchi, tretji pa Marc Marquez, ki je bil v drugo danes veliko bolj prepričljiv, kot na tretjem prostem treningu.

Moto2 Najhitrejši na tretjem prostem treningu v razredu moto2 je bil Aron Canet (Flexbox HP40) s časom 1'51.761, drugi najhitrejši je bil Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo), tretji pa Augusto Fernandez (Red Bull KTM Ajo).

Moto3 Sobotno dogajanje na kultni stezi v Mugellu so kot po navadi začeli dirkači razreda moto3. Tako kot včeraj je bil najhitrejši v najšibkejšem razredu domačin Dennis Foggia (Leopard Racing), sicer tretji dirkač v skupnem seštevku svetovnega prvenstva. Za njim sta se zvrstila Daniel Holgado (Red Bull KTM Ajo) in Andrea Migno (Rivacold Snipers Team).

Valentina Rossija ne bodo nikoli pozabili Čeprav je legendarni VR46 svojo kariero zaključil lani, so se letos v Mugellu nanj znova spomnili in njegovo številko 46 tudi uradno upokojili v karavani motoGP.

Kvalifikacije Rdeča zastava v kvalifikacijah motoGP in presenečenje Kvalifikacije počasnejše skupine v razredu motoGP sta najboljše odvozila Fabio Di Giannantonio (Gresini Racing) in Marc Marquez. slednji je drugo mesto "ujel" v zadnjem krogu.

Marquez dobre forme iz prvih kvalifikacij ni prenesel v glavne kvalifikacije. V drugem ovinku je padel, vendar Španec ni utrpel nove poškodbe, čeprav je njegov motocikel celo zagorel. Sledil je odmor zaradi razlite tekočine na stezi. Po kratkem odmoru so se dirkači vrnili na malo bolj suho stezo. Za razliko od Marqueza pa je Di Giannantonio bolj uspešno prenesel odlično hitrost iz prvih kvalifikacij in po devetih minutah je Italijan celo vodil. Tri minute pred koncem ga je končno prehitel Johan Zarco. V zadnjem krogu se je spremenilo marsikaj, saj sta na prvo mesto skočila naprej Bezzecchi, nato Bagnaia, a na koncu se je najbolj sladko smejal Di Giannantonio. Italijan je s časom 1'46.156 in svojim prvim "pole" položajem presenetil vse in poskrbel za veliko veselje v garaži svojega moštva Gresini Racing. Z drugega mesta bo dirko začel Bezzecchi, s tretjega pa Luca Marini (Mooney VR46 Racing Team). Vodilni v skupnem seštevku Fabio Quartararo je bil peti najhitrejši.

Moto3 Prve kvalifikacije v razredu moto3 je najbolj zaznamoval padec Italijana Alberta Surre (Rivacold Snipers), ki kvalifikacij ni mogel nadaljevati. Najhitrejši je bil Ryusei Yamanaka (MT Helmets - MSI) s časom 1'57.595. V drugih kvalifikacijah hitrejših dirkačev se mu je pridružil še Matteo Bertelle (QJMOTOR Avintia Racing Team).

Najhitrejši v drugih kvalifikacijah hitrejših dirkačev za jutrišnjo dirko v razredu moto3 je bil Deniz Öncü (Red Bull KTM TECH 3) s časom 1'56.811. Jutri ob 11.00 bo dirko z drugega štartnega položaja začel Daniel Holgado (Red Bull KTM Ajo), tretji pa je bil Dennis Foggia (Leopard Racing). Trenutno vodilni v skupnem seštevku razreda moto2 Sergio Garcia (Gaviota GASGAS Aspar Team) bo jutrišnjo dirko začel s četrtega štartnega položaja.

