Marquez brani, vsi drugi napadajo

Marc Marquez je v soboto zanesljivo slavil pred Italijanoma iz ekipe Valentina Rossija VR46 Racing Team. Drugi je bil Fabio Di Giannantonio, tretji pa Franco Morbidelli. dober dan za italijanske dirkače je s četrtim mestom dopolnil Luca Marini.

V skupnem seštevku je imel Marquez pred nedeljsko glavno dirko že 152 točk naskoka pred bratom Alexom Marquezom, tretji je bil lanski prvak Francesco Bagnaia.

Starejši od bratov Marquez je izjemno formo potrdil tudi z zmago v kvalifikacijah, kjer se mu je najbolj približal Marco Bezzecchi. Začetek iz prve startne vrste si je zagotovil še Di Giannantonio.

Več sledi!