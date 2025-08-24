Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogomet MotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
MotoGP
V ŽIVO

Marquez brani, vsi drugi napadajo

Balatonfokajar, 24. 08. 2025 13.00 | Posodobljeno pred 4 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Ž.Ž. , J.B.
Komentarji
1

Na veliki nagradi Madžarske je prišel čas za vrhunec dirkaškega vikenda. Prav zdaj na Kanalu A in VOYO spremljamo prenos glavne nedeljske dirke razreda motoGP, kjer skuša vlogo prvega favorita upravičiti Marc Marquez. Španec je v soboto dobil že sprint dirko.

SPREMLJAJ DOGAJANJE V ŽIVO
13.13

Dame in gospodje, pozdravljeni

Le še minute nas ločijo od nove dirke izjemno zanimive, če ne ravno napete, sezone razreda motoGP. Prenos na Kanalu A se je že začel.

MotoGP – VN Madžarske
MotoGP – VN Madžarske FOTO: VOYO

Marc Marquez je v soboto zanesljivo slavil pred Italijanoma iz ekipe Valentina Rossija VR46 Racing Team. Drugi je bil Fabio Di Giannantonio, tretji pa Franco Morbidelli. dober dan za italijanske dirkače je s četrtim mestom dopolnil Luca Marini

V skupnem seštevku je imel Marquez pred nedeljsko glavno dirko že 152 točk naskoka pred bratom Alexom Marquezom, tretji je bil lanski prvak Francesco Bagnaia.

Starejši od bratov Marquez je izjemno formo potrdil tudi z zmago v kvalifikacijah, kjer se mu je najbolj približal Marco Bezzecchi. Začetek iz prve startne vrste si je zagotovil še Di Giannantonio. 

Več sledi! 

Preberi še Alonso spisal zgodovino, v moto3 najboljši Quiles
VN Madžarske
VN Madžarske FOTO: Kanal A
motogp vnn madžarske balaton glavna dirka
Naslednji članek

Alonso spisal zgodovino, v moto3 najboljši Quiles

Naslednji članek

Acostin padec skoraj usoden za snemalca, na koncu sta se vendarle objela

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Spijuniro Golubiro
24. 08. 2025 13.13
Hripav pozdrav iz Balaton Parka.
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1110