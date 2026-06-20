'Na motorju sem se počutil veliko bolje, kot sem pričakoval'

Po dvotedenskem premoru so se dirkači razreda motoGP preselili na Češko, kjer bo veliko nagrado gostilo dirkališče v Brnu. Aktualni svetovni prvak elitnega motociklističnega razreda Marc Marquez je na Češko prišel v vlogi enega od glavnih favoritov, saj je na zadnjem dirkaškem vikendu na Madžarskem slavil tako na sprintu kot na nedeljski dirki, s katero je dosegel 100. zmago v karieri. Že na prvem petkovem prostem treningu je starejši izmed bratov Marquez pokazal, da bo tudi ta dirkaški vikend sodil v ožji krog kandidatov za končno zmago na nedeljski dirki. Španec je dopoldansko dogajanje dobil pred nekdanjim prvakom Fabiom Quartararojem in Raulom Fernandezom.

Zelo zanimivo dogajanje je sledilo na drugem treningu. Slednji se je začel s padcem Marca Marqueza, ki je končal v pesku, a kljub temu je lahko nadaljeval s treningom, saj padec ni bil hujše narave. Do konca petkovega dogajanja smo v najelitnejšem motociklističnem razredu videli kar sedem novih rekordov steze na dirkališču v Brnu. Prvi je rekord Francesca Bagnaie iz leta 2025 s časom 1:52.253 popravil Joan Mir, kot zadnji pa je s časom 1:51.735 najhitrejši čas kroga dosegel Ai Ogura in s tem slavil na drugem treningu.

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Uspešna vrnitev Alexa Marqueza po poškodbi

Po enomesečni odsotnosti zaradi poškodbe, ki jo je staknil na VN Katalonije, se je prvič na stezo vrnil Alex Marquez, ki je prvi trening končal na 18., drugega pa na 15. mestu. "Počutim se utrujeno, kar sem tudi pričakoval, a hkrati se na motorju počutim veliko bolje, kakor sem pričakoval. Iz kroga v krog sem se počutil bolje, vendar za zdaj še ne morem peljati motorja na najvišji ravni zaradi pomanjkanja moči v mišicah," je po petkovem dogajanju dejal mlajši izmed bratov Marquez.

Po dobrem petkovem dogajanju bo Španec na Češkem poskušal predvsem pridobiti občutke na motorju, zato pričakovanja po dobrem rezultatu na sprint dirki in nedeljski dirki niso primarni cilj. "Glede rezultata se ne obremenjujem, poskušali bomo storiti korake v pravo smer in napredovati kot del rehabilitacije. To je trenutno glavna tarča," je o ciljih in načrtih spregovoril povratnik po poškodbi, ki se veseli, kaj bo prineslo sobotno in nedeljsko dogajanje. Celotno dogajanje dirkaškega vikenda v Brnu lahko spremljate v neposrednem prenosu na Kanalu A in VOYO. Z najelitnejšim razredom začnemo ob 10.10, ko je na sporedu še zadnji prosti trening, nato pa ob 10.45 in 14.55 sledijo še kvalifikacije in sprint dirka.