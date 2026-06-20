Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
SP 2026 Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
MotoGP

'Na motorju sem se počutil veliko bolje, kot sem pričakoval'

Brno, 20. 06. 2026 07.00 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
R.S.
Alex Marquez

Za dirkači razreda motoGP sta uvodni dejanji dirkaškega vikenda v češkem Brnu. Petkov dopoldanski trening je pripadel lanskemu zmagovalcu VN Češke Marcu Marquezu, medtem ko je popoldanskega, v katerem so se dirkači nenehno izmenjevali v podiranju rekorda kroga, dobil Ai Ogura. Na stezo se je po zlomljenem vratnem vretencu in ključnici vrnil Alex Marquez, ki še lovi občutke na motorju po enomesečni odsotnosti. Celotno dogajanje na dirkališču v Brnu lahko spremljate v neposrednem prenosu na Kanalu A in VOYO.

Več videovsebin
  • Iz 24UR: Petkovo dogajanje v razredu motoGP za VN Češke
    01:57
    Iz 24UR: Petkovo dogajanje v razredu motoGP za VN Češke
  • Iz 24UR: Pred VN Češke
    02:25
    Iz 24UR: Pred VN Češke

Po dvotedenskem premoru so se dirkači razreda motoGP preselili na Češko, kjer bo veliko nagrado gostilo dirkališče v Brnu. Aktualni svetovni prvak elitnega motociklističnega razreda Marc Marquez je na Češko prišel v vlogi enega od glavnih favoritov, saj je na zadnjem dirkaškem vikendu na Madžarskem slavil tako na sprintu kot na nedeljski dirki, s katero je dosegel 100. zmago v karieri.

Že na prvem petkovem prostem treningu je starejši izmed bratov Marquez pokazal, da bo tudi ta dirkaški vikend sodil v ožji krog kandidatov za končno zmago na nedeljski dirki. Španec je dopoldansko dogajanje dobil pred nekdanjim prvakom Fabiom Quartararojem in Raulom Fernandezom.

Preberi še Spektakularni popoldanski trening pripadel Oguri pred Bezzecchijem

Zelo zanimivo dogajanje je sledilo na drugem treningu. Slednji se je začel s padcem Marca Marqueza, ki je končal v pesku, a kljub temu je lahko nadaljeval s treningom, saj padec ni bil hujše narave. Do konca petkovega dogajanja smo v najelitnejšem motociklističnem razredu videli kar sedem novih rekordov steze na dirkališču v Brnu. Prvi je rekord Francesca Bagnaie iz leta 2025 s časom 1:52.253 popravil Joan Mir, kot zadnji pa je s časom 1:51.735 najhitrejši čas kroga dosegel Ai Ogura in s tem slavil na drugem treningu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Uspešna vrnitev Alexa Marqueza po poškodbi

Po enomesečni odsotnosti zaradi poškodbe, ki jo je staknil na VN Katalonije, se je prvič na stezo vrnil Alex Marquez, ki je prvi trening končal na 18., drugega pa na 15. mestu. "Počutim se utrujeno, kar sem tudi pričakoval, a hkrati se na motorju počutim veliko bolje, kakor sem pričakoval. Iz kroga v krog sem se počutil bolje, vendar za zdaj še ne morem peljati motorja na najvišji ravni zaradi pomanjkanja moči v mišicah," je po petkovem dogajanju dejal mlajši izmed bratov Marquez.

Preberi še Alex Marquez po operaciji okreva v družbi dekleta in psičkov

Po dobrem petkovem dogajanju bo Španec na Češkem poskušal predvsem pridobiti občutke na motorju, zato pričakovanja po dobrem rezultatu na sprint dirki in nedeljski dirki niso primarni cilj. "Glede rezultata se ne obremenjujem, poskušali bomo storiti korake v pravo smer in napredovati kot del rehabilitacije. To je trenutno glavna tarča," je o ciljih in načrtih spregovoril povratnik po poškodbi, ki se veseli, kaj bo prineslo sobotno in nedeljsko dogajanje.

Celotno dogajanje dirkaškega vikenda v Brnu lahko spremljate v neposrednem prenosu na Kanalu A in VOYO. Z najelitnejšim razredom začnemo ob 10.10, ko je na sporedu še zadnji prosti trening, nato pa ob 10.45 in 14.55 sledijo še kvalifikacije in sprint dirka.

Urnik prenosov VN Češke
Urnik prenosov VN Češke
FOTO: VOYO
moto gp brno vn češke alex marquez

Spektakularni popoldanski trening pripadel Oguri pred Bezzecchijem

24ur.com Marc Marquez: Vem, česa sem sposoben, in to lahko ponovim v prihodnosti
24ur.com Roglič na stezi v Le Mansu navdušil Martina
24ur.com Pogačar: Na letošnjem Touru zelo uživam, vsak dan se bolje počutim
24ur.com Bastianini: Ko začutiš, da lahko zmagaš, moraš to enostavno narediti
24ur.com Marc Marquez: Napadal bom!
24ur.com V Loketu prvič letos na štartu tudi Gajser: Želim predvsem uživati
24ur.com Marquez po poškodbi hitro pokazal zobe
Priporoča
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 2
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 3
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 4
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 5
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 6
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 7
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 8
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 9
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 10
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 11
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 12
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 13
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 14
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 15
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 16
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 17
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 18
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 19
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Hrvaški pevec ujet v najlepših družinskih trenutkih letošnjega poletja
Fantastičen trik za pakiranje otroških oblačil
Fantastičen trik za pakiranje otroških oblačil
En otrok z vama na dopust, drugi pa ne?
En otrok z vama na dopust, drugi pa ne?
Te kopalke bodo letošnje poletje nosile vse nosečnice
Te kopalke bodo letošnje poletje nosile vse nosečnice
zadovoljna
Portal
Le redki poznajo to plat Johnnyja Deppa
Dnevni horoskop: Ribe bodo v svojem svetu, dvojčke čaka živahen dan
Dnevni horoskop: Ribe bodo v svojem svetu, dvojčke čaka živahen dan
Edino krilo, ki ga bomo nosile letošnje poletje
Edino krilo, ki ga bomo nosile letošnje poletje
Trik za nego oči in vek, ko te postanejo občutljive
Trik za nego oči in vek, ko te postanejo občutljive
vizita
Portal
Kašelj po klimi? Preverite, ali gre za prehlad ali vnetje dihal
Bolečina v križu, ki seva v nogo: to so znaki išiasa
Bolečina v križu, ki seva v nogo: to so znaki išiasa
5 vsakodnevnih napak, ki škodujejo vaši koži pri luskavici
5 vsakodnevnih napak, ki škodujejo vaši koži pri luskavici
Znaki, da s prehranskimi dopolnili resno pretiravate
Znaki, da s prehranskimi dopolnili resno pretiravate
cekin
Portal
Na samopostrežnih blagajnah vas opazujejo bolj, kot si mislite: trgovci vidijo skoraj vse
Bi vas zaposlil eden največjih podjetnikov vseh časov?
Bi vas zaposlil eden največjih podjetnikov vseh časov?
Ta slovenska šola ustvarja vodilne kadre
Ta slovenska šola ustvarja vodilne kadre
Ta jadranski biser (še) ni podivjal s cenami
Ta jadranski biser (še) ni podivjal s cenami
moskisvet
Portal
Zapustili samostan in se poročili: redovnici, ki sta šli proti vsem pravilom
Koliko trebušnjakov lahko naredite? Poglejte, koliko bi jih morali glede na svoja leta
Koliko trebušnjakov lahko naredite? Poglejte, koliko bi jih morali glede na svoja leta
Zvezdnica priznala: Za razpad zakona sem kriva tudi sama
Zvezdnica priznala: Za razpad zakona sem kriva tudi sama
Šok v svetu televizije: Zvezdnik umrl v ognjenem peklu
Šok v svetu televizije: Zvezdnik umrl v ognjenem peklu
dominvrt
Portal
Ta star trik vrtnarjev deluje še danes: steklenica zaliva rastline namesto vas
Nekoč nogometni idol, danes čebelar: David Beckham navdušil z novo strastjo
Nekoč nogometni idol, danes čebelar: David Beckham navdušil z novo strastjo
Morda lahko dobite subvencijo in si znižate stroške
Morda lahko dobite subvencijo in si znižate stroške
Vaše sadno drevje trpi v vročini – teh 5 napak dela skoraj vsak (in ostane brez pridelka)
Vaše sadno drevje trpi v vročini – teh 5 napak dela skoraj vsak (in ostane brez pridelka)
okusno
Portal
Pecivo, ki je hkrati puhasto in kremasto: trik je v načinu peke
Nov način priprave krompirja navdušuje splet: rezultat je božanska slana pita
Nov način priprave krompirja navdušuje splet: rezultat je božanska slana pita
Slavna solata, ki je popolna priloga jedem z žara
Slavna solata, ki je popolna priloga jedem z žara
Testenine s hladno omako, ki jih pripravite v samo 10 minutah
Testenine s hladno omako, ki jih pripravite v samo 10 minutah
voyo
Portal
Dungeons & Dragons: Čast med tatovi
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Vojna za OnlyFans
Vojna za OnlyFans
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763