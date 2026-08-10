'Pritisk vodilnega dirkača v prvenstvu ni moja prva skrb'

Po nemškem Sachsenringu, ki je bil zadnje prizorišče pred premorom, je imel Jorge Martin 14 točk prednosti pred Aijem Oguro in 18 pred Marcom Marquezom. Ogura je dirko v Silverstonu končal s padcem, Marc pa je osvojil zanj skromno sedmo mesto. Spodrsljaj Japonca in Španca je izkoristil Marco Bezzecchi, ki se je v skupnem seštevku po tretjem mestu na sprintu in dirki zavihtel na drugo mesto v skupni razvrstitvi z 31 točkami zaostanka za moštvenim kolegom Martinom.

Jorge Martin je bil zadovoljen z izplenom dirkaškega vikenda. FOTO: Profimedia

Slednji opozarja, da vodstvo v skupni razvrstitvi v tem delu sezone še ne pomeni nič. "Vseeno mi je, ali sem prvi ali sem drugi. Nenehno se poskušam izboljšati v želji po borbi za naslov. Pred dvema letoma sem bil resnično obseden s tem, da bi vedno poskušal biti spredaj, da bi bil v vodstvu. Ampak to, iskreno povedano, zahteva veliko energije," je dejal svetovni prvak iz leta 2024.

"Popolnoma zaupam vase, popolnoma zaupam v ekipo. In včasih, če nam nekaj ne gre po željah, je to zato, ker nekaj ni v redu, ne zato, ker nismo dobri. Vikend je bil popoln, saj mi niti enkrat ni bilo treba spremeniti nastavitev na motociklu, a prišle bodo dirke, ko se bomo mučili", je bil previden Martin.

Napaka na startu Martina morda 'stala' tudi zmage

28-letnik je možnosti za končno zmago na dirki v Silverstonu izgubil na začetku dirke, ker ni pravočasno izklopil naprave za zniževanje motocikla, kar je omogočilo Fernandezu in Bezzecchiju, da sta Španca prehitela. Martin je sicer na polovici dirke uspel prehiteti moštvenega kolega Bezzecchija, a v boj za zmago se ni mogel vmešati, saj je bil Fernandez predaleč spredaj.