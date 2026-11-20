Marc Marquez je letos znova pokazal, zakaj velja za enega najboljših, če ne celo najboljšega dirkača v zgodovini MotoGP. Sezono je začel katastrofalno, v Franciji si je po grdem padcu poškodoval ramo in stopalo. Zaradi posledic nesreče v Le Mansu je bil primoran izpustiti domače dirkaško dogajanje v Kataloniji, tisti majski vikend pa je, zdaj ko nanj gledamo s privilegijem retrospektive, pomemben tudi zaradi njegovega zaostanka v skupnem seštevku. Takrat vodilni Marco Bezzecchi je pred Špancem vodil za kar 102 točki. Če Marquezu v Portimau uspe to, kar vsi od njega pričakujejo, bo postal prvi dirkač, ki mu bo uspelo nadoknaditi več kot 100 točk in postati prvak. Zaenkrat rekord pripada njegovemu moštvenemu kolegu Francescu Bagnaii, ki je pred štirimi leti uspel premostiti 91 točk in osvojiti svoj prvi naslov med elito. Marquezova enačba za zgodovinski konec tedna je sila preprosta: osvojiti dve točki več od Jorgeja Martina.

Padec Marca Marqueza v Franciji FOTO: Kanal A

To mu bo uspelo, če bo najhitrejši na sprinterski preizkušnji. V tem primeru bi podrl še en zgodovinski, četudi ne tako pomemben mejnik. Postal bi prvi dirkač, ki bi prvenstvo osvojil na sprint dirki. Martin seveda puške ne bo vrgel v koruzo, a jasno je, da so njegove možnosti za slavje praktično ničelne. To pa še posebej velja za Bezzecchija, ki v bitki ostane zgolj, če slavi na obeh dirkah in Marquez pri tem ne vpiše niti ene točke.

Valentino Rossi in Marc Marquez FOTO: Profimedia

Konec primerjav z Rossijem?

Marquez se bo tako (najverjetneje) prebil do svojega osmega naslova med elito, s čimer se bo povzpel na vrh večne lestvice. Tam mu bo družbo delal zgolj Giacomo Agostini. Kar pa je, vsaj za navijaško famo, ključnega pomena, pa je dejstvo, da bi 33-letni Španec prehitel svojega večnega tekmeca, legendarnega Valentina Rossija. Italijan bi tako v hrbet gledal Marqueza, nekaj, kar se je dolgo časa zdelo nemogoče. Pa bo to dovolj, da se ustavijo nenehne debate in prerekanje glede tega, kdo je največji? Odgovor je najverjetneje ne, a prav to dela šport tako zelo privlačen. Prvi dejanji morda zgodovinskega konca tedna na Portugalskem boste lahko spremljali na VOYO. Prvi prosti trening bo na sporedu ob 10.00, drugi pa ob 14.15.