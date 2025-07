Marquez prepolovil število padcev, kdo pa letos pada najpogosteje?

Marc Marquez je v prvi polovici sezone dokazal, da je v razredu motoGP trenutno korak pred vsemi. Na 12 prizoriščih sezone je zbral 11 sprinterskih in 8 nedeljskih zmag in s 381 točkami prepričljivo zaseda prvo mesto v skupnem seštevku.

Pri Hondi pa so lahko zaskrbljeni tudi ob letošnji statistiki padcev. Prvo mesto med dirkači, ki so se največkrat znašli v pesku, namreč zasedata njihova Johann Zarco in Joan Mir , ki sta zbrala vsak po 15 padcev.

Sledijo Bezzecchi, Jack Miller in Franco Morbidelli z 12 padci, več kot deset pa jih je zbral še novinec Ai Ogura . Pedro Acosta in novinec Fermin Aldeguer sta z motocikla zdrsnila devetkrat, že prej omenjenih osem padcev pa je zbral Marc Marquez. Bagnaia si je privoščil dva padca manj, med njima pa se je s sedmimi padci vrinil Fabio Quartararo .

Svetovni prvak iz leta 2020 je dirko predčasno sklenil tudi na zadnji dirki za VN Češke, a takrat ne po svoji krivdi, saj ga je na tla ob poskusu prehitevanja spravil Alex Marquez, za kar se mu je tudi opravičil in prejel kazen dolgega kroga.

"Ne verjamem v smolo. Borim se proti drugim motociklom, ki na ravnini vozijo še pet ali deset kilometrov na uro hitreje. Zato me tam dohitijo in mislijo, da me lahko prehitijo na območju zaviranja. Potem vedno močno zaviram, ker lahko tam nadoknadim čas, ampak oni so optimistični in spustijo zavore," je v Brnu dejal Mir.