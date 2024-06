Na sprintu slavil Bagnaia, drugo mesto Marquezu, Martin končal v pesku

Francesco Bagnaia je sprint dirko odprl z odličnim startom, s katerim se je prebil na prvo mesto, ki ga ni izpustil iz rok vse do ciljne črte. Italijan si je tako privozil prvo sprint zmago v tem letu.

Na stopničke se je povzpel še talentirani Pedro Acosta, četrto mesto pa je zasedel Franco Morbidelli. Poleg Bastianinija in Martina so sprint predčasno zaključili še Joan Mir, Fabio Quartararo in Miguel Oliveira.