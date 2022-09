Na Tajskem naslednja epizoda boja za naslov svetovnega prvaka

Leto prej je Marquez v boju za zmago premagal Andreo Doviziosa, kar je bila tudi leta 2018 ključna zmaga, s katero je Hondin as poskrbel za svoj sedmi naslov svetovnega prvaka. Marquez je prav na VN Japonske dokazal, da se počasi, a zanesljivo vrača med najboljše. V kvalifikacijah je bil najboljši, na dirki je zasedel četrto mesto, Tajska pa mu, vsaj kot kažejo rezultati, ustreza in bo znova nevaren v boju za najvišja mesta.

V razredu motoGP je boj za naslov vedno bolj zanimiv. Dirkač Yamahe Fabio Quartararo je že nekaj časa v vodstvu (219 točk), toda točkovna razlika precej niha. Pred dirko na Japonskem je imel 10 točk prednosti pred prvim zasledovalcem Francescom Bagnaio, po dirki je prednost malce zrasla na 18 točk, ker je Italijan pri moštvu Ducatija v Motegiju odstopil, Francoz pa je zasedel osmo mesto.

Do konca sezone so samo še štiri dirke, v igri pa je še 100 točk, kar pušča še veliko manevrskega prostora, prostora za napake praktično ni več. Precej blizu vodilnemu dvojcu je po točkah tudi Aleix Espargaro. Španec pri moštvu Aprilie je zbral 194 točk, je bil pa prav tako nezadovoljen po japonski dirki, saj je ostal brez uvrstitve in točk.