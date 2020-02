Na Tajskem se ne bojijo koronavirusa: motociklistični vikend v Buriramu bo!

Zaradi izbruha koronavirusa na Kitajskem so že odpovedali ali prestavili več športnih dogodkov, med drugim so odpovedali dirko formule 1 za VN Kitajske, ki bi morala biti aprila v Šanghaju. Zavoljo izrednih razmer so prestavili dvoransko svetovno prvenstvo v atletiki, pa tudi tekme svetovnega pokala alpskih smučarjev v Jangčingu.

Pod vprašajem je bila tako tudi motociklistična dirka za VN Tajske, ki bo na sporedu 22. marca, a so organizatorji sporočili, da bodo poskrbeli za varno izvedbo dirke. FIM, IRTA in Dorna so ves čas opazovali situacijo na Tajskem, po tehtnem premisleku in pogovoru s tajskim ministrstvom za zdravje ter nadzor bolezni so se odločili, da so razmere dovolj stabilne za dirko. Kot so zapisali v izjavi, tveganja za okužbo ni, saj je država že poskrbela za karanteno okuženih posameznikov. Poleg tega so zadovoljni s preventivnimi ukrepi tajske vlade.