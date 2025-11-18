Na testiranju navdušile Aprilie, Bagnaia edini pristal na tleh

Aprilia je priprave na sezono 2026 začela tam, kjer je končala letos - na vrhu. Najboljšega časa sicer ni postavil zmagovalec zadnje dirke Marco Bezzecchi , ampak Raul Fernandez , ki je bil 27 tisočink hitrejši od Italijana. Da bo tudi drugo leto vpleten v bitko za naslov prvaka, pa je s tretjim časom nakazal aktualni svetovni podprvak Alex Marquez , drugo leto bo dirkal na tovarniškem motociklu.

Izkazal se je tudi njegov moštveni kolega Fermin Aldeguer , peti je bil Pedro Acosta , visoko pa je bil tudi Maverick Vinales , ki še vedno okreva po poškodbi rame.

Z osmim mestom in manj kot tremi stotinkami sekunde za Fernandezom je navdušil dirkač razreda Superbike Nicolo Bulega , ki je pri Ducatiju nadomestil poškodovanega Marca Marqueza , hitrejši je bil tudi od Francesca Bagnaie . Ta je bil edini, ki je zdrsnil na tla, na koncu pa postavil deseti čas.

Med najhitrejšimi desetimi ni bilo japonskih proizvajalcev. Hondini dirkači Joan Mir , Johann Zarco in Luca Marini so zasedli mesta od 12. do 14., Yamahin Fabio Quartararo pa je bil 15. Lanskoletni svetovni prvak je bil 16.

Oči javnosti pa so bile uprte tudi v dva novinca - svetovnega prvaka v razredu Superbike Topraka Razgatliogluja in svetovnega prvaka v razredu Moto2 Dioga Moreiro. Turek, ki bo dirkal s številko 7, je postavil 18. čas, za najhitrejšim Fernandezom zaostal za slabo sekundo in tri desetinke, a bil hitrejši od Alexa Rinsa in Jacka Millerja. Brazilec, ki bo dirkal s številko 11, pa je bil 21., njegov zaostanek se je približal dvem sekundam.

Zdaj dirkače razreda MotoGP čaka nekaj zasluženega premora. Nova testiranja jih čakajo čez dobra dva meseca, ko bo med 29. in 31. januarjem najprej na sporedu testiranje za testne dirkače, novince in dirkače ekip s koncesijami, med 3. in 5. februarjem pa še uradno testiranje v Sepangu.

Zadnje testiranje pred novo sezono bodo dirkači opravili med 21. in 22. februarjem v tajskem Buriramu, kjer se bo teden kasneje odvila tudi prva velika nagrada.