Alex Marquez zmagovalec kratke sprint dirke

Ko so dirkači elitnega razreda zaključili s kvalifikacijami, je bila na vrsti še kratka sprint dirka. Prvi štartni položaj za dirko si je s časom 2:15.359 zagotovil Marco Bezzecchi. Ob njem sta bila še Jack Miller in Alex Marquez. Francesco Bagnaia se je na dirko podal kot četrti po vrsti, zaključil pa jo je kot 14. Zmagovalec 10 krogov dolge dirke je postal Alex Marquez (Ducati), drugi je bil Marco Bezzecchi (Ducati), tretji pa Maverick Vinales (Aprilia). VN Velike Britanije, ki nas čaka v nedeljo, tako obeta zanimivo dogajanje. Bodite z nami na Kanalu A in VOYO.

icon-link MotoGP – VN Velike Britanije Na dirko, ki šteje 10 krogov, se je najhitreje podal Jack Miller, na drugem mestu je v prvem krogu pristal Marco Bezzecchi, na tretjem pa Augusto Fernandez. V drugem krogu je v ospredje zapeljal dirkač Alex Marquez, medtem ko je v nadaljevanju njegov starejši brat dirkal šele na 18. mestu. Težave in frustracije Marca Marqueza se tako nadaljujejo. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Kljub temu, da naj bi dirkali "z rezervo" in testirali stvari, gre za dirko, ki jo bo želel Španec zagotovo hitro pozabiti. Tudi aktualni vodilni dirkač prvenstva se ni najbolje znašel na stezi. Francesco Bagnaia se je med dirko gibal šele nekje okoli 10. mesta. Na koncu je najuspešnejši dirkač sezone zaključil kot 14. Najhitreje je ciljno črto pričakovano prečkal Alex Marquez, na drugem mestu je zaključil Bezzecchi, na tretjem pa Maverick Vinales. Marc Marquez je zaključil kot 18. icon-expand VN Velike Britanije 2023 "Počutim se fantastično, imel sem dober ritem, motocikel je tekel odlično. Užival sem, zahvaljujem se svoji ekipi, ki je kot vedno opravila odlično delo," je po dirki navdušeno povedal Vinales. Bezzechi je dodaj naslednje besede: "Bila je zelo zabavna dirka, Maverick je bil zelo močan. Upam, da bo jutri steza hitra in da bom imel ponovno priložnost za dobro uvrstitev." PREBERI ŠE Bezzecchi v dežju najhitrejši na kvalifikacijah "Zelo dober začetek drugega del sezone. Hvala moji ekipi, ki je naredila veliko. Prepričan sem bil, da lahko zmagam, zaupal sem sebi in sem zelo vesel, da sem končal na prvem mestu," pa je samozavestno povedal zmagovalec dirke Alex Marquez. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke