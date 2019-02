'Načeti' Marc dokazal, da ni izgubil občutkov: Na vrhu štiri različne 'tovarne'

S prvim dnem testiranj v Sepangu so se po novembru lani končno začele priprave na sezono 2019 v svetovnem motociklističnem prvenstvu. Prvi dan je na vrhu časovnih razpredelnic nekoliko presenetljivo končal Marc Marquez, ki v Malezijo ni pripotoval v optimalnem fizičnem stanju. Med prvimi štirimi poleg Honde še Suzuki, Yamaha in Ducati

Zimskega premora je končno konec in na dirkališču SIC v Sepangu so končno zahrumeli motocikli razreda motoGP. Kar nekoliko presenetljivo pa je prvi dan najhitrejši čas postavil aktualni svetovni prvak Marc Marquez. Španec, ki je na začetku decembra 2018 prestal operacijo levega ramena, je namreč pred dnevi, ko je preizkusil svoje fizične sposobnosti na minimoto motociklu, dejal, da nikakor ni stoodstotno pripravljen in da ima hude bolečine v levih zavojih. A sedemkratnega svetovnega prvaka tudi poškodba in bolečine niso ustavile uvodni dan zimskih testiranj v tropski Maleziji. Katalonec je namreč postavil najhitrejši čas in je bil eden redkih, ki so se spustili pod mejo dveh minut. Najhitrejši čas je postavil v šestindvajsetem od devetindvajsetih odpeljanih krogov. Zadnjo uro sploh ni odšel na stezo, a vseeno ostal najhitrejši.

Letošnja sezona svetovnega motociklističnega prvenstva se bo letos začela že 10. marca s tradicionalno dirko pod žarometi dirkališče Losail v Katarju. Tudi letošnjo sezono boste lahko v celoti spremljali na Kanalu A in VOYO!

Najbolj se mu je približal rojak Alex Rins, sicer dirkač moštva Suzuki. Rins je bil zagotovo odkritje lanske sezone, saj je na kar petih dirkah stopil na oder za zmagovalce, vključno z zadnjim dvema dirkama v Sepangu in Valencii. Španec je tako potrdil, da je Suzuki po slabši sezoni 2017 znova na pravi poti, da lahko konkurira najboljšim moštvom v svetovnem prvenstvu. Njegov moštveni kolega in novinec v razred motoGP, Joan Mir, se še privaja na nov motocikel in je prvi dan postavil 23. najhitrejši čas. Uvodni dan je sicer na stezo zapeljalo 26 dirkačev, manjkal je zgolj Jorge Lorenzo, ki bo zaradi operacije zapestja izpustil celotna testiranja v Maleziji.

Marc Marquez je kljub bolečinam v levem ramenu postavil najhitrejši čas uvodnega dne testiranj v Sepangu. FOTO: motoGP

Petkratnega svetovnega prvaka je tako na motociklu moštva Repsol Honda zamenjal nemški dirkač Stefan Bradl, ki je potrdil, da bo Honda tudi letos zelo hitra. Čeprav že nekaj sezon ne nastopa (redno) v elitnem razredu, je Nemec postavil deveti najhitrejši čas. Za najhitrejšim Marquezom je zaostal dobre pol sekunde. Kaj bo pokazala Yamaha?

Po dveh katastrofalnih sezonah, v kateri sta Maverick Vinalesin Valentino Rossiskupaj zmogla vsega pet zmag, se veliko pričakuje tudi v tovarniškem moštvu Yamahe, ki bo letos nastopala tudi v povsem novi podobi, saj je nov glavni pokrovitelj moštva postal Monster Energy. Vinales in Rossi sta na predstavitvi moštva v Džakarti večkrat poudarila, da naj bi bil motocikel bistveno konkurenčnejši kot v zadnjih sezonah, a da je to treba potrditi še na testiranjih v tropskem Sepangu, kjer je sicer Yamaha vselej zelo konkurenčna. Uvodni dan je tako Vinales končal na tretjem mestu, njegov moštveni kolega in devetkratni svetovni prvak Rossi pa je s posebno čelado, s katero vselej navduši med zimsko sezono, uvodni dan končal kot šesti najhitrejši dirkač.

Testiranja v Sepangu bo poleg Jorgeja Lorenza, izpustil tudi vodja moštva Repsol Honda Alberto Puig. Nekdanji dirkač je namreč v domovini padel s cestnim motociklom in si zlomil roko. Nič kaj obetaven začetek sezone za Hondo, ki v Maleziji testira z načetim Marquezom in kot rečeno brez Lorenza.

Med obe tovarniški Yamahi sta se namreč vrnila dva Ducatijeva dirkača. Tito Rabat je proti koncu testa nekoliko presenetljivo postavil četrti najhitrejši čas in tako potrdil dobro formo, ki jo je kazal že v lanski sezoni. Rabat je namreč večkrat navdušil na lanskih dirkah in se redno uvrščal med dobitnike točke. Višjo uvrstitev v svetovnem prvenstvu pa mu je preprečila huda poškodba, ki jo je utrpel med dirkaškim koncem tedna v Silverstonu, ko je pri veliki hitrosti vanj priletel motocikel Franca Morbidellijain mu na več mestih zlomil desno nogo.

Valentino Rossi v Maleziji nastopa s prav posebno 'zimsko' čelado. Vam je všeč? FOTO: motoGP

Peti čas je prvi dan postavil Danilo Petrucci, ki si je za letošnjo sezono izboril sedež pri tovarniškem moštvu Ducatija. Italijan je že v Valencii in Jerezu nakazal, da se z rdečim motociklom odlično razume, potem ko ga je več let vozil že kot član poltovarniškega moštva Pramac. To pa je potrdil tudi v Sepangu, kjer je bil hitrejši tudi od moštvenega kolega Andree Doviziosa. Dvakratni zaporedni podprvak elitnega razreda je uvodni dan končal na osmem mestu. Vsekakor je treba poudariti, da ti časi še niso pravi pokazatelj razmerja moči v elitnem razredu. Na to bo treba počakati do uvodne dirke v Katarju. Do takrat pa dirkače čakata še dva dneva testiranj v Maleziji in trije dnevi na prizorišču uvodne dirke.