Nad delom Vinalesa bo odslej bdel Jorge Lorenzo

Leto 2026 bo za Mavericka Vinalesa njegova druga sezona v motoGP pri ekipi Tech3 KTM, ki jo prihodnje leto čaka vodstvena reorganizacija, saj vodenje prevzema konzorcij pod vodstvom Guentherja Steinerja.

Španski dirkač je v zadnjem času jasno izpostavil področja, na katerih mora KTM izboljšati motocikel, ki je brez zmage vse od leta 2022, obenem pa želi izboljšati tudi svojo lastno formo. Vključitev Jorgeja Lorenza v njegov program je del te strategije.