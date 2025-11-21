Nad delom Vinalesa bo odslej bdel Jorge Lorenzo

Leto 2026 bo za Mavericka Vinalesa njegova druga sezona v motoGP pri ekipi Tech3 KTM, ki jo prihodnje leto čaka vodstvena reorganizacija, saj vodenje prevzema konzorcij pod vodstvom Guentherja Steinerja.
Španski dirkač je v zadnjem času jasno izpostavil področja, na katerih mora KTM izboljšati motocikel, ki je brez zmage vse od leta 2022, obenem pa želi izboljšati tudi svojo lastno formo. Vključitev Jorgeja Lorenza v njegov program je del te strategije.
"Vključitev Jorgeja (Lorenza) v to pot je ogromna priložnost za učenje in napredek na vseh področjih," je povedal Vinales. "Njegove izkušnje in zunanji pogled nam bodo pomagali narediti samozavestne korake naprej. To novo poglavje začenjam z veliko motivacije in vznemirjenja."
Za Lorenza bo delo z Vinalesom prva vloga na tekmovalni strani motoGP, odkar je bil za kratek čas Yamahin testni dirkač po koncu svoje kariere leta 2019. Lorenzo bo z Vinalesom sodeloval pri telesni pripravi, strateškem mentalnem "coachingu" ter tehnično-športnem razvoju, z izpostavljenim poudarkom na analizi in načrtovanju dirkaških vikendov.
"Maverick (Vinales) je vedno imel naravni talent in izjemno hitrost," je dejal 38-letni Lorenzo. "Moja naloga je, da ga spremljam, z njim delim svoje izkušnje in znanje ter mu pomagam doseči svojo najboljšo različico. Trdno verjamem, da bo uspeh neizogiben, če izboljšamo vsako ključno področje."
