MotoGP

Nad delom Vinalesa bo odslej bdel Jorge Lorenzo

Ljubljana, 21. 11. 2025 14.40 | Posodobljeno pred 1 uro

Španski dirkač Maverick Vinales je za sezono 2026 razreda motoGP v svoj program vključil Jorgeja Lorenza, trikratnega svetovnega prvaka v kraljevskem razredu.

Leto 2026 bo za Mavericka Vinalesa njegova druga sezona v motoGP pri ekipi Tech3 KTM, ki jo prihodnje leto čaka vodstvena reorganizacija, saj vodenje prevzema konzorcij pod vodstvom Guentherja Steinerja.

Španski dirkač je v zadnjem času jasno izpostavil področja, na katerih mora KTM izboljšati motocikel, ki je brez zmage vse od leta 2022, obenem pa želi izboljšati tudi svojo lastno formo. Vključitev Jorgeja Lorenza v njegov program je del te strategije.

Maverick Vinales
Maverick Vinales FOTO: Kanal A

"Vključitev Jorgeja (Lorenza) v to pot je ogromna priložnost za učenje in napredek na vseh področjih," je povedal Vinales. "Njegove izkušnje in zunanji pogled nam bodo pomagali narediti samozavestne korake naprej. To novo poglavje začenjam z veliko motivacije in vznemirjenja."

Za Lorenza bo delo z Vinalesom prva vloga na tekmovalni strani motoGP, odkar je bil za kratek čas Yamahin testni dirkač po koncu svoje kariere leta 2019. Lorenzo bo z Vinalesom sodeloval pri telesni pripravi, strateškem mentalnem "coachingu" ter tehnično-športnem razvoju, z izpostavljenim poudarkom na analizi in načrtovanju dirkaških vikendov.

Jorge Lorenzo
Jorge Lorenzo FOTO: AP

"Maverick (Vinales) je vedno imel naravni talent in izjemno hitrost," je dejal 38-letni Lorenzo. "Moja naloga je, da ga spremljam, z njim delim svoje izkušnje in znanje ter mu pomagam doseči svojo najboljšo različico. Trdno verjamem, da bo uspeh neizogiben, če izboljšamo vsako ključno področje."

motogp vinales lorenzo
